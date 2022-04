Stefan Salzer

Stefan Salzer: Träume verwirklichen und dabei unabhängig von Zeit und Ort arbeiten

Ludwigsburg (ots)

Stefan Salzer ist Mentor und Finanzberater bei der TELIS FINANZ AG. Als Experte rund um Finanzen, Vorsorge und Vermögen unterstützt er Menschen, die sich nach einer beruflichen Veränderung sehnen und unabhängig von Zeit und Ort arbeiten möchten, ihr Traumleben zu verwirklichen. In der Zusammenarbeit mit seinen Kunden erarbeitet der Finanzprofi mit ihnen gemeinsam systematisch einen Fahrplan, der auf ihre Träume und Ziele abgestimmt ist - und begleitet sie persönlich auf ihrem Weg dorthin.

Viele Menschen kennen das Gefühl, wenn sie im Laufe ihres Berufslebens feststellen müssen, dass der anfangs eingeschlagene Weg doch nicht mehr der richtige für sie ist. Sie sehen keinen Sinn mehr in ihrer Tätigkeit und wünschen sich eine Veränderung. Doch bei einem Blick auf den Arbeitsmarkt und die vielen Möglichkeiten fühlen sie sich oft überfordert und erschlagen. Besonders junge Menschen sehnen sich danach, unabhängig von Ort und Zeit zu arbeiten, finanziell frei zu sein, den eigenen Träumen nachzueifern und selbstbestimmt zu leben. Doch diesen Wünschen stehen oft fehlende Perspektiven, zu wenig Zeit und ein zu geringes Einkommen entgegen. Was diese Menschen brauchen, ist ein klarer Fahrplan, der auf ihre Ziele abgestimmt ist, weiß Stefan Salzer. Er zeigt Menschen auf, wie sie aus dem Dilemma herauskommen und begleitet sie auf ihrem Weg in eine selbstbestimmte Karriere, die ihnen gleichzeitig ermöglicht, ihre Träume zu verwirklichen.

Bei Stefan Salzer erwartet Menschen ein starkes Wir-Gefühl

Stefan Salzer hat sich vor mehr als sechs Jahren seine erfolgreiche Stellung als Ausbildungsleiter und Finanzberater bei der TELIS FINANZ AG aufgebaut. Durch seine langjährige Erfahrung und offene, direkte Art unterstützt er heute andere Menschen, aus dem Hamsterrad auszusteigen und ihre berufliche Vision zu leben. Wer sich dabei für eine professionelle digitale Ausbildung bei Stefan Salzer entscheidet, profitiert von seinem Wissen, seiner Begeisterung, einem stets offenen Ohr sowie einem starken Wir-Gefühl, das sich über das gesamte Team von 280 Mitarbeitern erstreckt.

Ziel der Ausbildung ist es, am Ende zum Team der "PowerPeople" zu gehören - einer Gemeinschaft aus versierten Experten, die ihre Ambition zu einer gemeinsamen Aufgabe gebündelt haben: Menschen, die sich nach Veränderung sehnen, um eine erfüllende Tätigkeit zu bereichern und ihnen zur finanziellen Freiheit und einem besseren Leben zu verhelfen. Stefan Salzer gelingt das unter anderem, indem er Menschen ganzheitlich betrachtet und ihnen die acht Lebenssäulen vermittelt.

Durch die acht Lebenssäulen zum eigenen Traumleben

Was Stefan Salzer und sein Team immer wieder verbindet und in ihrer Herangehensweise bestätigt, sind die zahlreichen Erfolgsgeschichten und stetig wachsenden positiven Kundenrückmeldungen. Die Experten setzen in ihrer täglichen Arbeit mit Menschen auf die acht Lebenssäulen - diese sind: Gesundheit und Fitness, Beruf und Karriere, Finanzen und Vermögen, Persönlichkeit und Wachstum, Sinn und Erfüllung, Familie und Freunde, Partnerschaft sowie Lebensfreude. Nur, wenn diese acht Attribute im Leben ausreichend integriert und beachtet werden, kann eine harmonische und erfolgreiche Work-Life-Balance entstehen.

Durch seine ganzheitliche Betrachtung ermöglicht Stefan Salzer seinen angehenden Partnern, gezielt die Säulen in ihrem Leben zu identifizieren, die mehr Beachtung bedürfen - und hilft ihnen, sie mehr zu integrieren und zu verfestigen. Stets mit seinem Wind im Rücken gewinnen seine Schützlinge ein zunehmend starkes Fundament, auf dem sie ihren Traum von Glück bauen können. Im Jahr 2021 coachte Stefan Salzer beispielsweise einen Partner dahingehend, dass er in seiner Tätigkeit wieder einen Sinn fand und einen zuversichtlichen Blick auf das Leben gewann. Damit haben sich nicht nur seine Einnahmen innerhalb eines Jahres verdreifacht - auch in der Lebenssäule "Familie" konnten so einige Wünsche erfüllt werden, was die Harmonie innerhalb der Familie gefördert hat.

Wie Stefan Salzer Finanzexperte und Mentor wurde

Stefan Salzer war fünf Jahre lang bei einem Versicherungsmakler tätig, bevor er vor knapp elf Jahren durch seinen ehemaligen Geschäftspartner selbst den Einstieg in die TELIS FINANZ AG fand. Zunächst startete als Ausbildungsleiter - ergänzend zu seiner damaligen Tätigkeit bei dem Versicherungsunternehmen. Heute teilt er als Mentor und Finanzberater seine Expertise mit anderen Menschen:

"Ich liebe an meinem Job, unsere neuen Partner auf ihrem Weg zu ihrer beruflichen Vision zu begleiten und ihnen meine Erfahrungen weiterzugeben, unser Beratungssystem schnell und effektiv zu erlernen, um somit ihrem Leben einen positiven Effekt zu geben." Die Wertschätzung, die Stefan Salzer auf diese Weise von seinen neuen Partnern immer wieder erfährt, ist für ihn wohl kaum mit Geld aufzuwiegen.

Sie sehnen sich nach einer beruflichen Veränderung, um ihr Leben endlich selbstbestimmter und mehr nach Ihren Wünschen gestalten zu können? Dann melden Sie sich bei Stefan Salzer und vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch!

