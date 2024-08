Patrick Grabowsky von der Grabowsky Consulting GmbH: IHK-geprüfter Fachwirt oder Studium - was ist die bessere Wahl?

Grabowsky Consulting GmbH

Ausbildung oder Studium? Diese Frage beschäftigt nicht nur Schüler, sondern raubt auch vielen Berufstätigen den Schlaf - schließlich kann die Entscheidung das gesamte Leben beeinflussen. Während heutzutage immer mehr Schulabgänger den Weg an die Universität wählen, sieht Patrick Grabowsky, Geschäftsführer der Grabowsky Consulting GmbH, eine gleichrangige Alternative in der Weiterbildung zum IHK-geprüften Fachwirt. Wie sich der Fachwirt vom Studium unterscheidet und welche individuellen Lösungen Patrick Grabowsky seinen Kunden bietet, erfahren Sie in diesem Artikel.

Die eigene Karriere vorantreiben und sich für höhere Positionen qualifizieren - für viele ein verlockendes Ziel. Doch gerade für Berufstätige, die bereits fest im Berufsleben stehen oder ein stabiles Einkommen gewohnt sind, stellt sich die Frage: Ist ein Studium wirklich der richtige Weg? Die Vorstellung, mehrere Jahre in Vollzeit zu studieren, erscheint oft abschreckend - besonders für diejenigen, die nebenbei Familie und Beruf managen müssen. Für andere wiederum ist ein Studium finanziell schlichtweg nicht machbar, da sie auf ein sicheres Einkommen angewiesen sind und die hohen Studienkosten nicht tragen können.

"Doch das ist kein Grund, den Kopf hängenzulassen: Es gibt inzwischen Alternativen, die es ermöglichen, eine gleichrangige Weiterbildung zu absolvieren, ohne die finanziellen Belastungen und den Aufwand eines Studiums auf sich nehmen zu müssen", verrät Patrick Grabowsky von der Grabowsky Consulting GmbH. "Besonders für Berufstätige und Schichtarbeiter, die zusätzlich familiäre Verpflichtungen haben, ist eine Weiterbildung zum Fachwirt eine attraktivere und vor allem praxisorientierte Alternative - vor allem, weil sie sich auf der gleichen Niveaustufe befindet wie ein entsprechendes Studium." Mit seinem Digitalen Weiterbildungsinstitut richtet sich Patrick Grabowsky an jeden, der sich mit einem IHK-Abschluss zum Industriefachwirt, Wirtschaftsfachwirt, Technischen Fachwirt oder Technischen Betriebswirt weiterbilden möchte. Dabei gewährt sein digitales Bildungsangebot größte Flexibilität.

Fachwirt statt Studium: Der Weg zu einem höheren Qualifikationsniveau ohne Studium

"Der Weg zu einem höheren Qualifikationsniveau muss nicht immer über ein Studium führen", erklärt Patrick Grabowsky. Für viele Berufstätige, insbesondere jene, die auf ein stabiles Einkommen angewiesen sind, sind die finanziellen und zeitlichen Anforderungen eines Studiums kaum zu stemmen. Eine Alternative bietet die Weiterbildung zum IHK-geprüften Industriefachwirt, Wirtschaftsfachwirt, Technischen Fachwirt oder Technischen Betriebswirt. Dieser Bildungsweg ermöglicht es, die Qualifikationsstufe 6 im sogenannten DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen) zu erreichen, die gleiche wie ein dreijähriger Bachelor-Abschluss - im Falle des Technischen Betriebswirtes wäre sogar die Niveaustufe 7, also das Master-Niveau, realisierbar. Dafür absolviert man eine dreijährige Ausbildung und bildet sich anschließend zum Fachwirt weiter. Der Unterschied zum Studium liegt vor allem in der Spezialisierung: Der Fachwirt bietet eine breite Wissensbasis in verschiedenen Bereichen, sowohl technischen als auch wirtschaftlichen. Diese breite Aufstellung ermöglicht es Fachwirten, flexibler in unterschiedlichen beruflichen Kontexten eingesetzt zu werden.

Mit der Kombination aus Fachwirt und Betriebswirt können Berufstätige sogar das Niveau 7 eines Masterabschlusses erreichen. Insgesamt sind dafür sechs bis acht Jahre berufsbegleitendes Lernen erforderlich, was vergleichbar mit der Dauer eines traditionellen Studiums ist. "Dieser Bildungsweg stellt eine flexible und kosteneffiziente Möglichkeit dar, um auf hohem Niveau zu qualifizieren, ohne den Berufsalltag aufzugeben", sagt Patrick Grabowsky. "Die breite Fachkompetenz, die der Fachwirt vermittelt, und die Möglichkeit, den Betriebswirt zu ergänzen, bieten eine wertvolle Alternative für alle, die auch ohne Studium im Beruf vorankommen wollen."

Mit dem Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky zur geförderten Weiterbildung als IHK-geprüfter Fachwirt

Insbesondere für diejenigen, die sich bereits in einem gewissen Alter befinden oder sich an einen stabilen Lebensstandard gewöhnt haben, bietet die berufsbegleitende Weiterbildung zum Fachwirt erhebliche Vorteile gegenüber einem traditionellen Studium. Ein Studium erfordert oft den vollständigen Verzicht auf das aktuelle Einkommen, was eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen kann. Im Gegensatz dazu lässt sich die Weiterbildung zum Fachwirt neben dem Beruf absolvieren, ohne dass das bestehende Gehalt verloren geht. Im Vergleich zum Studium bringt der Abschluss zum IHK-geprüften Fach- oder Betriebswirt zudem den unschätzbaren Vorteil beruflicher Erfahrung mit sich, die Studierenden häufig fehlt. Diese praktische Erfahrung kann in vielen Berufsfeldern von unschätzbarem Wert sein und sorgt dafür, dass Fachwirte in ihrem Arbeitsumfeld flexibler und effektiver agieren können.

Für diejenigen, die eine Weiterbildung zum Fachwirt in weniger als 2,5 Jahren abschließen möchten, bietet das Digitale Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky die Möglichkeit, die Ausbildung schneller zu absolvieren. Allgemein bieten ihre Weiterbildungen eine flexible Lernerfahrung durch eine Kombination aus mediengestützten Inhalten und Online-Unterricht per Zoom. Teilnehmer nutzen die Lernplattform LearningSuite, um Videos, Hörbücher, Karteikarten und Quizfragen nach eigenem Tempo zu bearbeiten und ihr Wissen durch Übungsaufgaben zu vertiefen. Neben dem Zugang zu ständig verfügbaren Materialien können sie außerdem ihre Fragen in Live-Calls direkt klären. Zudem werden regelmäßig Leistungskontrollen durchgeführt und von Dozenten ausgewertet, die bei der Überprüfung des Lernfortschritts helfen. Diese Kontrollen und der Online-Unterricht ermöglichen es den Teilnehmern, ihre Weiterbildung flexibel zu gestalten, während die Inhalte auch nachträglich nachgearbeitet werden können. Zudem sind die Leistungskontrollen ein wichtiger Bestandteil der Anforderungen für Förderungen, die für ihre Weiterbildungen ebenfalls möglich sind. Auch bei der Antragstellung werden die Teilnehmer von Patrick Grabowsky und seinem Team unterstützt.

