Digitales Lernen mit Erfolgsgarantie: Patrick Grabowsky über Kundenresultate von IHK-geprüften Technischen Fachwirten, Wirtschaftsfachwirten und Technischen Betriebswirten

Freiberg am Neckar (ots)

Für Berufstätige ist es eine Herausforderung, eine Weiterbildung zu absolvieren - insbesondere dann, wenn der Weg dorthin kaum digital zur Verfügung steht. Das Digitale Weiterbildungsinstitut von Patrick Grabowsky richtet sich an all jene, die sich mithilfe eines innovativen und digitalen Lernsystems zum Fach- oder Betriebswirt weiterbilden möchten. Wie drei Teilnehmer durch die Unterstützung des Experten ihre Ziele erreichen konnten, erfahren Sie im Folgenden.

Viele Berufstätige streben nach Weiterbildung - doch oft scheitert dies an mangelnder Struktur und einem unzureichenden digitalen Angebot seitens der Bildungsträger. Für Menschen mit Vollzeitjobs oder im Schichtdienst stellt dies eine zusätzliche Belastung dar, die schwer zu bewältigen ist und den Wunsch nach beruflichem Erfolg schnell in weite Ferne rücken lässt. "Es ist eindeutig ein Versäumnis der Bildungsträger, die Bedürfnisse berufstätiger Menschen nicht in die Gestaltung ihrer Lernangebote einzubeziehen", betont Patrick Grabowsky, Geschäftsführer der Grabowsky Consulting GmbH. "Ohne das Einbeziehen ihrer Bedürfnisse wird ihnen der Weg zum beruflichen Erfolg erschwert oder im schlimmsten Fall sogar versperrt. Es braucht also eine Lösung, damit auch Berufstätige ihre Weiterbildung erfolgreich absolvieren können."

"Mir war es daher ein Anliegen, ein Lernangebot zu bieten, das es Menschen ermöglicht, sich trotz Vollzeitjob weiterzubilden", so der Unternehmer weiter. Mit seinem Weiterbildungsinstitut bietet Patrick Grabowsky genau das: Das digitale Lernangebot bietet Weiterbildungen zum Technischen Fachwirt, Technischen Betriebswirt, Wirtschaftsfachwirt und zum Industriefachwirt an. Dabei setzt der Experte auf eine Kombination von digitalen Präsenzveranstaltungen und digitalen Lernstrukturen in Form von Videokursen, Audiodateien und digitalen Lernkarten, die es den Teilnehmern ermöglichen, jederzeit und überall zu lernen. Die zusätzliche Betreuung durch das Team um Patrick Grabowsky rundet das Angebot ab. Diese Kombination aus persönlichem und flexiblem Lernen stellt sicher, dass die Teilnehmer nicht nur theoretische Kenntnisse erwerben, sondern auch die praktischen Prüfungsanforderungen meistern. Dabei ist es Patrick Grabowsky ein besonderes Anliegen, seine Teilnehmer vom ersten Schritt bis hin zum erfolgreichen Abschluss zu begleiten. "Da wir unsere Teilnehmer nicht nur theoretisch, sondern auch auf den praktischen Berufsalltag vorbereiten, bieten wir ihnen die perfekte Grundlage, um durchzustarten", betont der Experte. Aus diesem Grund ist es dem Unternehmen auch möglich, eine Erfolgsgarantie zu geben - tatsächlich absolvieren zahlreiche Teilnehmer von Patrick Grabowsky ihre Prüfungen mit Spitzenleistungen. Zu ihnen gehören unter anderem Leon, Pana und Simon, die im Folgenden von ihren Erfahrungen berichten.

1. Von der durchgefallenen Prüfung zum Technischen Fachwirt

Als ausgebildeter Mechatroniker hat sich Leon mit 23 Jahren dazu entschlossen, eine Weiterbildung zum technischen Fachwirt zu absolvieren. Dazu versuchte er sich zunächst bei einem anderen Bildungsanbieter - der Erfolg blieb allerdings aus. Besonders die Organisation, die Menge an überflüssigem Lernstoff und die damit verbundene schlechte Vorbereitung machten ihm schwer zu schaffen. Als er schließlich eine wichtige Prüfung nicht bestand, machte er sich auf die Suche nach einer neuen Lösung und stieß dabei auf das Digitale Weiterbildungsinstitut von Patrick Grabowsky. Dabei beeindruckte ihn vor allem die Kombination aus flexiblem digitalem Lernen und persönlicher Betreuung durch den Experten. Vor allem aber überzeugte ihn die fachliche Kompetenz, die Patrick Grabowsky mit wertvollen praktischen Beispielen verknüpfte und so die beste Grundlage schaffte. Das Ergebnis: Leon hat seine Prüfung zum IHK-Geprüften Technischen Fachwirt mittlerweile mit Bravour bestanden. Das Weiterbildungsangebot von Patrick Grabowsky überzeugte ihn so sehr, dass er sich bereits für eine weitere Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt angemeldet hat.

2. Mit dem Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky zum IHK-geprüften Wirtschaftsfachwirt

Ursprünglich als Fachkraft für Lagerlogistik angestellt, interessierte sich Pana für eine Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt. Der Bildungsträger, bei dem er zunächst eingeschrieben war, gab ihm allerdings nicht die benötigte Unterstützung, weshalb er eine wichtige Prüfung nicht bestand - ein Misserfolg, der ihm jegliche Motivation raubte. Auf Empfehlung eines Freundes hin wurde er schließlich drei Jahre später auf die Weiterbildungen von Patrick Grabowsky aufmerksam. Dieses Angebot motivierte ihn, seinen Traum erneut in Angriff zu nehmen. Er hoffte, mit der Unterstützung des Experten die bevorstehenden Prüfungen mit einer hohen Punktzahl bestehen zu können. Und tatsächlich: Mittlerweile hat Pana seine Prüfungen zum Wirtschaftsfachwirt erfolgreich bestanden. Er betont vor allem, sich durch die Zusammenarbeit mit dem Digitalen Weiterbildungsinstitut deutlich besser auf die bevorstehenden Prüfungen vorbereitet gefühlt zu haben. Besonders die individuelle Betreuung und der klare Aufbau der Lerninhalte haben ihm laut eigener Aussage sehr geholfen. Das Digitale Weiterbildungsinstitut empfiehlt Pana jedem, der in seiner Weiterbildung hervorragende Leistungen erzielen und dabei Zeit und Nerven durch logisch aufgebaute Lerneinheiten sparen möchte.

3. Weiterbildung, Vollzeitjob und Privatleben im Einklang

Simon entschied sich für die Weiterbildung zum technischen Betriebswirt und konnte mit vollem Erfolg abschließen - und das neben seinem Vollzeitjob. Die sechs notwendigen schriftlichen Prüfungen sowie seine Projektarbeit hat er mit Bravour bestanden. Während seiner Zeit im Digitalen Weiterbildungsinstitut hat Simon vor allem von der Flexibilität profitiert, die der Experte seinen Teilnehmern gewährt. So konnte er ganze 77 Punkte im Fach Finanzierung und Investition erzielen - und das, ohne sich durch unnötige Inhalte und verpflichtende Lerntermine zu stressen.

Simon empfiehlt jedem die Weiterbildung bei Patrick Grabowsky, der seine Prüfungen nicht nur schnellstmöglich, sondern auch erfolgreich absolvieren möchte. Er selbst hätte nicht gedacht, dass es möglich sei, eine Weiterbildung neben seinem Vollzeitjob zu absolvieren - doch der Experte hat ihn eines Besseren belehrt. Geholfen hat ihm dabei auch die klare Aufklärung darüber, wie lang die Weiterbildung dauern würde - so wusste Simon genau, worauf er sich einstellen muss. Jeder, der das Ziel hat, intensiv zu lernen und schnell voranzukommen, ist laut Simon bei Patrick Grabowsky an der richtigen Stelle.

"Solche und viele weitere Erfolgsgeschichten machen mich jedes Mal aufs Neue stolz. Sie zeigen mir, dass wir genau das Richtige tun. Das motiviert uns dazu, Interessierte auch weiterhin beim erfolgreichen Abschluss ihrer Weiterbildung zu unterstützen", so Patrick Grabowsky abschließend.

