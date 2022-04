Patrick Grabowsky

Patrick Grabowsky: Moderne Weiterbildung muss sich ans Leben anpassen

Freiberg am Neckar (ots)

Patrick Grabowsky ist Experte für IHK-Weiterbildungskurse. Er hilft Angestellten, sich ohne viel Zeitaufwand optimal weiterzubilden. Der Dozent unterstützt seine Kunden dabei, die Herausforderungen einer Weiterbildung auch neben dem eigenen Alltag erfolgreich zu meistern. Seine Erfahrung und Expertise stellt er in einem umfangreichen Angebot zur Verfügung und begleitet seine Kunden bis hin zum erfolgreichen Abschluss.

Lebenslang zu lernen und sich weiterzubilden, ist für viele Menschen eine Leidenschaft. Oft ist es auch eine Notwendigkeit, um berufliche Ziele zu verwirklichen. Für manche ist eine Weiterbildung aber auch ein Luxus, von dem sie anscheinend nur träumen können. Denn viele Menschen stehen im Beruf und im Leben, arbeiten in einer Vollzeit-Festanstellung und kümmern sich noch um Familie, Haus und Freunde. Patrick Grabowsky weiß aus eigener Erfahrung, vor welchen Herausforderungen Menschen stehen, die ihrer Leidenschaft fürs Lernen nachgehen wollen. Um Angestellten bei der erfolgreichen Absolvierung von IHK-Prüfungen zu helfen, hat der ambitionierte Dozent ein vollkommen neues Kursprogramm entwickelt. Derzeit bietet Patrick Grabowsky Kurse für die Prüfung zum IHK-geprüften Betriebswirt, zum Wirtschaftsfachwirt, zum Technischen Betriebswirt und zum Technischen Fachwirt an.

Vom Lernenden zum Lehrenden: Wie Patrick Grabowsky seine Berufung entdeckte

Patrick Grabowsky blickt bereits auf eine beeindruckende Karriere zurück. Der gelernte Industriekaufmann hat Auslandserfahrung und konnte bei einem international agierenden Arbeitgeber Einblicke in über zwanzig verschiedene Abteilungen gewinnen. Neben all diesen Herausforderungen hat er selbst eine Weiterbildung zum Technischen Fachwirt absolviert und danach sogar den Betriebswirt abgeschlossen. In diesem Rahmen sah sich Patrick Grabowsky immer wieder mit den Herausforderungen einer Weiterbildung konfrontiert, die auch seine jetzigen Kunden beschäftigen. Um die Bedingungen für andere besser zu machen, entschied er sich, selbst in den Bereich des Lehrens einzusteigen.

"Ich wusste immer, dass es mir Spaß macht zu unterrichten, ich habe jahrelang Kinder und Erwachsene im Kampfsport trainiert", erzählt Grabowsky. Selbst in mündlichen Prüfungssituationen während seiner Weiterbildungen war der heutige Dozent stets entspannt und genoss die Präsentationen sogar. "Als mir dann am Ende ein Teilnehmer mein Prüfungsmaterial abkaufen wollte, kam mir erstmals der Gedanke, daraus einen Beruf zu machen." Seit 2019 bietet Patrick Grabowsky deshalb verschiedene Kurse an, die bereits über hundert Absolventen durch ihre IHK-Prüfungen geholfen haben.

Patrick Grabowsky: Weiterbildung muss kein Kampf sein

Der Fachkräftemangel ist in vielen Branchen ein brennendes Thema. Immer mehr Unternehmen blicken mit Sorge in die Zukunft. Woher soll der Nachwuchs kommen? Wo sind die Kräfte, die wichtige Schlüsselpositionen besetzen können? Wie findet man vielseitige Spezialisten, die umfassendes Fachwissen mitbringen und eigenverantwortlich arbeiten können? All diese Sorgen sind berechtigt, denn die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist sehr angespannt. Wer etwas kann, ist in der Regel auch nicht auf Jobsuche, sondern in einem festen Arbeitsverhältnis. Patrick Grabowsky sieht in seiner täglichen Arbeit die andere Seite der Münze: Viele Menschen möchten sich weiterbilden, sie wollen lernen, ihr Potenzial entfalten, verantwortungsvolle Positionen ausfüllen, sehen die Möglichkeiten dafür aber nicht. Patrick Grabowsky hat sich früh gefragt: Wieso kommen die beiden Seiten nicht zusammen?

Die Antwort liegt nach Meinung des Dozenten in den derzeitigen Weiterbildungsangeboten. Erwachsenenbildung scheint noch immer etwas zu sein, was Menschen sich im Alltag hart erkämpfen müssen. Wer im Schichtdienst arbeitet, die Familie versorgt oder einfach "nur" in seinem Beruf alles gibt, hat es schwer, einen Bildungsträger zu finden, dessen Angebote sich mit dem täglichen Leben vereinbaren lassen. Auch sind die Vorbereitungskurse für die IHK-Prüfungen von sehr unterschiedlicher Qualität. Manchmal verschwenden Prüflinge Zeit und Geld dabei, Inhalte zu lernen, die in der Prüfung teilweise gar nicht abgefragt werden und sind dabei auf das wirklich Wichtige nicht genügend vorbereitet. "Dem Fachkräftemangel können wir nicht begegnen, indem wir es den Menschen schwer machen. Weiterbildung muss heute ein Service sein, keine Strafe", sagt Patrick Grabowsky und erläutert, wieso er Bildung anders gestaltet.

Lernen muss ein angenehmer Teil des Alltags sein, ähnlich wie Freizeit und Sport

"Weiterbildung muss sich heute an das Leben der Menschen anpassen, nicht umgekehrt!", sagt Patrick Grabowsky selbstbewusst und trifft damit den Nerv der Zeit. Das Leben der Menschen hat sich geändert, der Beruf stellt ganz andere Ansprüche an die Menschen als früher. Wer nicht flexibel und agil ist, hat schlechte Karten. Leider ist das Bild von beruflicher Weiterbildung im letzten Jahrhundert stecken geblieben. Auch die Mediengewohnheiten haben sich geändert, vielen Menschen fällt es schwer, nach einem langen Arbeitstag noch über den Büchern zu brüten.

Patrick Grabowsky geht daher in seinen Weiterbildungskursen völlig neue Wege. "Ich betreue meine Absolventen individuell und entwickle Lernmaterialien, die effizient und leicht anwendbar sind. Wer im Auto sitzt, kann mit Audiodateien lernen, es gibt eine Kartei-Karten-App und Fragen klären wir persönlich in regelmäßigen Video-Gesprächen." Für ihn stehe dabei immer der Mensch im Zentrum der Weiterbildung. Auch Dozenten müssten sich seiner Meinung nach mehr auf die Stärken und Schwächen ihrer Teilnehmer fokussieren. Nur dann sei es möglich, dass die Teilnehmer ihre Weiterbildung ohne Qualen erfolgreich abschließen. Sein Erfolg spricht für sich. Kandidaten, die bei anderen Bildungsträgern bereits in ihrem zweiten Versuch nur 30 Punkte erzielen konnten, erreichen mit der Hilfe des Dozenten 80 oder 90 Punkte, was Bestnoten entspricht - und das mit Spaß und geringem Zeitaufwand.

