Mit Patrick Grabowsky zum IHK-Abschluss: Effiziente Weiterbildung für vielbeschäftigte Arbeitnehmer

Weiterbildung neben dem Vollzeitjob? Für viele Arbeitnehmer undenkbar - schließlich haben die wenigsten von ihnen Zeit, sich jahrelang durch ein Dickicht aus undurchsichtigen Lernstoff zu schlagen. Mit dem Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky hat der Unternehmer eine Lösung für alle Schichtarbeiter und Berufstätigen mit Familienverpflichtungen geschaffen, die jederzeit und überall lernen möchten. Wie sie sich durch ein flexibles und effektives Ausbildungsprogramm zum Industriefachwirt, Wirtschaftsfachwirt, Technischen Fachwirt oder Technischen Betriebswirt weiterbilden können und dabei ohne großen Aufwand Spitzenleistungen erzielen, erläutert der Experte hier.

Die berufliche Weiterbildung ist für viele Erwerbstätige von großer Bedeutung - weit mehr, als Außenstehende auf den ersten Blick vermuten würden. Die schnelllebige Arbeitswelt und die Anforderungen eines Vollzeitjobs machen es jedoch für viele schwierig, eine solche Weiterbildung zu absolvieren - insbesondere Lehrgänge zum Fach- oder Betriebswirt können mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Diese lange Dauer und der hohe wöchentliche Lernaufwand führen dazu, dass viele Arbeitnehmer erst gar nicht den Versuch unternehmen, sich den Wunsch eines Aufschwungs in ihrer Karriere zu erfüllen. "Das ist eindeutig ein Versagen der Bildungsanbieter, die ihre Kunden nicht ausreichend individuell betreuen", meint Patrick Grabowsky, Geschäftsführer der Grabowsky Consulting GmbH. "Durchdachte Lernstrukturen und effiziente Lerneinheiten sind essenziell, um Weiterbildung für Erwachsene zu ermöglichen. Im Fokus steht dabei selbstverständlich auch ein digitales Angebot, das im besten Fall all diese Komponenten vereint."

"Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd es sein kann, sich neben einem Vollzeitjob weiterzuentwickeln, erläutert der Unternehmer. "Aus diesem Grund habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Standards in der Welt der Weiterbildungen zu schaffen, die vielbeschäftigte Arbeitnehmer benötigen, um sich trotz Festanstellung weiterzubilden." Mit dem Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky richtet er sich an alle Interessierten, die einen IHK-Abschluss als Industriefachwirt, Wirtschaftsfachwirt, Technischer Fachwirt oder Technischer Betriebswirt anstreben. Die Bedürfnisse der Teilnehmer kombiniert der Experte mit einem flexiblen digitalen Lernangebot. Durch Praxisnähe und individuelle Betreuung stellt Patrick Grabowsky sicher, dass seine Teilnehmer sämtliche Prüfungsleistungen erfolgreich meistern - oft mit außergewöhnlichen Ergebnissen. So konnte ein Teilnehmer erst kürzlich beeindruckende 99 Punkte im Bereich Rechnungswesen erzielen. "Unser digitales Lernangebot schafft also nicht nur vielversprechende Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern unterstützt unsere Teilnehmer auch dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten", so Patrick Grabowsky.

Patrick Grabowsky revolutioniert Weiterbildung: Maximale Flexibilität durch mediengestützten Online-Unterricht

Im Rahmen seiner Weiterbildungen ermöglicht Patrick Grabowsky seinen Teilnehmern eine bisher unerreichte Flexibilität - dafür setzt er auf mediengestützten Online-Unterricht. "Unsere Kurse setzen sich aus zwei großen Bausteinen zusammen: dem virtuellen Präsenzunterricht und dem mediengestützten Lernen über unsere Lernplattform", erklärt Patrick Grabowsky. Neben dem Lernen über Zoom können die Teilnehmer also eigenständig Inhalte über Medien wie Videos, Karteikarten, Hörbücher und Übungsaufgaben erarbeiten und haben außerdem Zugriff auf digitale Lernkarten, die rund um die Uhr über eine App zugänglich sind. Diese Materialien sind so strukturiert, dass sie den Lernstoff schrittweise vermitteln - ähnlich wie beim Erlernen einer neuen Sprache. "Von uns erhalten sie natürlich regelmäßig Feedback, auch in Form von Leistungskontrollen, die durch eine qualifizierte Lehrkraft überprüft und korrigiert werden. Zusätzlich haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Wissen nach den Lernvideos über Quizze eigenständig zu überprüfen - so wissen die Teilnehmer immer um ihren aktuellen Wissensstand", betont Patrick Grabowsky. Ergänzt wird dies durch den stetigen Zugang zu freiwilligen Sprechstunden mit den Dozenten.

Ein besonderer Fokus liegt auf der praxisnahen Vorbereitung der Teilnehmer: Basierend auf ihrer Pareto Analyse vermitteln die Experten den Teilnehmern gezielt, wie die Prüfungen aufgebaut sind, welche Themen häufig behandelt werden und wie die Punktegewichtung aussieht. "Durch die Integration dieser Bausteine steigern wir die Erfolgschancen unserer Teilnehmer enorm", bestätigt Patrick Grabowsky. "Indem wir uns strikt an die IHK-Standards halten, können unsere Teilnehmer jede unbekannte Aufgabe, unabhängig von ihrer Komplexität, bewältigen." Insgesamt gestalten sich die Kurse auch hinsichtlich Einsatz und Dauer flexibel, abgestimmt auf die individuelle Lerngeschwindigkeit und Berufserfahrung der Teilnehmer. "Unsere Weiterbildungen dauern in der Regel zwischen ein und zwei Jahren - die Dauer kann jedoch je nach Bedarf variieren", erklärt der Unternehmer. "Das Wichtigste ist jedoch unsere Erfolgsgarantie, die sicherstellt, dass unsere Teilnehmer bis zum Erhalt ihres Abschlusses von uns unterstützt werden - selbst wenn unvorhergesehene Veränderungen in ihr Leben eintreten."

Die Erfahrungen der Teilnehmer des Digitalen Weiterbildungsinstituts Patrick Grabowsky sind durchweg positiv. "Die interaktiven Elemente und praxisnahen Übungsaufgaben im Online-Unterricht werden besonders geschätzt", berichtet der Unternehmer. "Die Gamification-Ansätze und Quizze machen den Unterricht unterhaltsam und fördern die aktive Teilnahme." Besonders gut kommen auch die Breakout-Sessions an, in denen die Teilnehmer in kleinen Gruppen eigenständig Lösungen erarbeiten. "Im Grunde profitieren unsere Teilnehmer vor allem von unserem revolutionären Lernansatz, der unterschiedliche Lernstile und Herausforderungen vereint", erklärt Patrick Grabowsky. "Wir bieten eine maßgeschneiderte, persönliche Betreuung, die die Wahrscheinlichkeit, Prüfungen beim ersten Mal zu bestehen, drastisch erhöht."

Wie Patrick Grabowsky die Durchfallquoten in der Weiterbildung senkt

Trotz seines jungen Alters von 28 Jahren konnte Patrick Grabowsky bereits umfangreiche berufliche Erfahrungen sammeln. Bereits während seiner Ausbildung zum Industriekaufmann konnte er bei einem internationalen Unternehmen in über zwanzig verschiedene Abteilungen Einblicke gewinnen. Anschließend arbeitete er im Controlling, absolvierte einen Auslandsaufenthalt und stieg früh in die technische Planung auf. Seine Dozententätigkeit begann während seiner eigenen Weiterbildung zum Technischen Fachwirt. Ein Dozent forderte die Klasse auf, Präsentationen zu halten: Die Präsentation von Patrick Grabowsky beeindruckte einen Klassenkameraden so sehr, dass dieser ihm 50 Euro für seine Materialien und Mindmaps anbot. Dies war der Startschuss für seine Dozententätigkeit, die ihn von der Leitung von Lerngruppen bis hin zur Gründung des Digitalen Weiterbildungsinstituts Patrick Grabowsky führte.

"Ich habe bemerkt, wie hoch die Durchfallquoten bei vielen Bildungsträgern sind", erklärt der Unternehmer. "Die Teilnehmer wurden einfach nicht angemessen auf die Prüfungsinhalte vorbereitet und ihre individuellen Bedürfnisse wurden völlig ignoriert. Dieses Problem möchte ich mit meinem Weiterbildungsinstitut lösen." Seit 2019 bietet Patrick Grabowsky seine Kurse in der jetzigen Form an und hat großen Erfolg dabei, sein Wissen zu vermitteln. "Unsere Mission ist es, weiterhin zu wachsen und einer der größten Bildungsträger in Deutschland für Fach- und Betriebswirte zu werden. Wir möchten uns kontinuierlich weiterentwickeln und planen, in Zukunft auch Vollzeit-Weiterbildungskurse anzubieten, die durch Fördergelder wie Bildungsgutscheine unterstützt werden", so Patrick Grabowsky abschließend.

