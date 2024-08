Dreame startet Partnerschaft mit Inter Mailand / Putzen wie ein Profi, spielen wie ein Champion!

DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame Technology, Pionier innovativer Haushaltsgeräte, freut sich die Partnerschaft mit einem der renommiertesten Fußballvereine der Welt bekanntzugeben: Dem FC Internazionale Milano (Inter Mailand). Der Verein, der ein Aushängeschild für die Stadt Mailand ist, wird ab der diesjährigen Saison 2024/2025 offiziell von dem Hersteller unterstützt .

Die Partnerschaft zwischen Dreame und dem FC Internazionale Milano spiegelt die gemeinsamen Interessen für Innovationen und Spitzenleistung wider - das schafft eine einzigartige Synergie. In Zusammenarbeit mit dem Fußballverein will der Hersteller sein internationales Engagement weiter ausbauen und die Markenbekanntheit weiter steigern. "Diese Partnerschaft mit dem FC Internazionale Milano ist für Dreame wirklich aufregend, da wir stolz sind, den blauschwarzen Geist zu teilen", so Sean Chen, General Manager von Dreame Technology im Bereich Süd- und Westeuropa. "So wie wir die unvergleichlichen Fähigkeiten des Teams bewundern, sind wir entschlossen, das gleiche Maß an Exzellenz in unsere Technologie zu bringen und gemeinsam neue Standards zu setzen, die über bekannte Grenzen hinausgehen."

Und dass der Hersteller in der Lage ist, neue Standards zu setzen, hat er in der Vergangenheit bereits bewiesen: Eine nennenswerte Innovation, die Dreame 2023 eingeführt hat, ist die Mop-Extend(TM) Technologie. Mit dieser Technologie werden selbst die komplexesten Reinigungs-Herausforderungen bewältigt und ein unvergleichliches Erlebnis geboten. Das bestätigten auch die Kunden. Die Produkte des Herstellers vereinen Qualität, Technologien, Innovationen und Design - denn Ziel ist es, fortschrittliche Ergebnisse zu erzielen und das Leben der Konsumenten zu revolutionieren.

Das Streben nach Exzellenz spiegelt den Ehrgeiz von Dreame und dem FC Internazionale Milano wider, der für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten auf und neben dem Spielfeld bekannt ist. Die Partnerschaft umfasst eine Reihe gemeinsamer Aktivitäten und Werbeaktionen, die den Fans gewidmet sind und die die Berührungspunkte des Herstellers und Vereins widerspiegeln.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

