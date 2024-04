Die Wohnräume verschönern: Govee bringt zwei neue stilvolle Stehlampen auf den Markt

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Der Innovator in der Smart-Home-Branche kündigt die Verfügbarkeit seiner neuesten Innovation im Bereich Home Entertainment an Govee, ein Innovator in der Smart-Home-Branche, stellt jetzt das Govee TV Backlight 3 Lite vor, das am 20. November veröffentlicht wurde. Die TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Lite verfügt über die aktualisierte Govee ...

mehr