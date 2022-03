emerchantpay

emerchantpay startet in Deutschland durch

München (ots)

emerchantpay, einer der weltweit führenden Anbieter von Zahlungsdienstleistungen, ist in Deutschland weiter auf Expansionskurs. emerchantpay gilt als einer der Pioniere und Innovationstreiber im Bereich digitale Bezahllösungen. Seit der beginnenden Corona-Krise im März 2020 mischt das 2002 gegründete Unternehmen den deutschsprachigen Markt mit zweistelligen Wachstumsraten pro Monat auf.

"Kaum ein Markt in Europa hängt so eng am Bargeld wie Deutschland, Österreich und die Schweiz. Doch die durch Corona bedingten Hygieneregeln bedeuteten einen wahren Schub für das bargeldlose Bezahlen im stationären Handel. Dies hat unser Kerngeschäft im DACH-Raum extrem angekurbelt", so Alexander Berrai, emerchantpay Deutschland.

Der erfahrene Payment-Experte ist einer der zentralen Treiber des Erfolgs. Er kam über die Stationen Simfy und Deutsche Payment zu emerchantpay.

Das Unternehmen bietet dem stationären Handel sowie E-Commerce-Unternehmen integrierter Lösungen, Produkte und Dienstleistungen an. Zum Portfolio gehören u.a.:

Umfassende Beratungs-Dienstleistungen und Lösungen für Acquiring (z.B. Expansion in neue Märkte, Anbieten neuer Abwicklungs- oder Abrechnungswährungen), Reporting, Risikomanagement / Betrugsverhinderung sowie die Integration in bestehende Backend- und Onlineshopsysteme.

(z.B. Expansion in neue Märkte, Anbieten neuer Abwicklungs- oder Abrechnungswährungen), Reporting, Risikomanagement / Betrugsverhinderung sowie die Integration in bestehende Backend- und Onlineshopsysteme. Flexible und individuell gestaltete Bezahlkarten: Unternehmen und Händler können eigene Debit- und Prepaidkarten ausstellen. Damit lassen sich Geldtransfers, Limits und Autorisierungsworkflows in Echtzeit und in mehreren Währungen steuern. Ein robustes Risiko- und Betrugsmanagementtool sichert dabei jede Transaktion ab.

Flexible und variable Online-Bezahlmöglichkeiten: Die Lösungen von emerchantpaydecken über 80 globale Zahlungsmethoden ab. Individuell anpassbare Bezahlseiten und die Integration in führende Shopsysteme sorgen für ein optimales Kundenerlebnis.

Stationäre Zahlung / Point-of-Sale: Die POS-Zahlungslösungen von emerchantpay sorgen für bequeme und sichere Zahlung im stationären Handel durch. Zu den Vorteilen zählen u.a. die Akzeptanz der führenden Kartensysteme, Unterstützung von Chip-, PIN- und kontaktlosem Bezahlen sowie Apple Pay, Google Pay und Android Pay.

Original-Content von: emerchantpay, übermittelt durch news aktuell