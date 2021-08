Competent Investment Management GmbH

Competent Investment spendet mehrere Tausend FFP2-Masken an die Johanniter

Dresden (ots)

Die Dresdner Competent Investment mit dem Geschäftsführer Sven Thieme hat im Rahmen einer Spendenaktion an drei Soziale Einrichtungen 10.000 FFP2-Masken gespendet. An die Johanniter in Dresden übergab die Pressesprecherin von Competent Investment insgesamt 6.000 FFP-Masken.

Die letzten zwei Jahre waren geprägt durch das Corona-Virus und stellte Unternehmen und Organisationen vor einer Reihe von Herausforderungen. Nach wie vor scheint die Pandemie nicht besiegt, denn es rollt Experten zur Folge die "vierte Welle" an - verursacht durch die sogenannte Delta-Variante. Da kommen die FFP2-Masken gerade zur Rechten Zeit.

Für die Competent Investment ist das Engagement eine Selbstverständlichkeit. Das Unternehmen charakterisiert sich vor allem durch Spenden im sozialen Bereich und somit richtet Unternehmensgründer Sven Thieme klar den Fokus und die Priorität auf diejenigen, die Hilfe benötigen. "Wir versuchen in jedem Jahr einen Beitrag für unsere Region zu leisten. Ich bin besonders glücklich, dass wir bei denen, die rund um die Uhr für die Gesellschaft gearbeitet haben - unseren kleinen Teil beitragen konnten."

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 25.000 Beschäftigten, mehr als 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und in anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.

Über die Competent Investment

Die Competent Investment, mit dem Geschäftsführer Sven Thieme, ist auf die Optimierung der zukünftigen finanziellen Situation von Bundesbürgern spezialisiert. Die Finanzexperten informieren über verschiedene Möglichkeiten der Altersvorsorge bis hin zu stattlich geförderten Leistungen, um langfristiges Vermögen zu schaffen. Die Competent Investment informiert über umfassende Allfinanzlösungen mit erstklassigen Investmentchancen in der Finanzwelt. Als branchen- und konzernunabhängiges Unternehmen stellt die Competent Investment die individuellen Ziele und Wünsche des Mandanten in den Mittelpunkt und vertritt nicht die Interessen einzelner Versicherungen oder Banken.

Original-Content von: Competent Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell