Competent Investment Management GmbH

Competent Investment spendet tausende FFP2-Masken an Malteser in Dresden

Dresden (ots)

Sven Thieme ist Gründer der Competent Investment Management aus Dresden. Sein Unternehmen ist darauf spezialisiert Privatpersonen über die vielfältigen Chancen zu informieren, die eine gute Anlagestrategie bietet. Mit Dresden ist er tief verwurzelt und engagiert sich kontinuierlich für verschiedene Projekte. In diesem Jahr hat er im Rahmen einer umfassenden Spendenaktion über 10.000 FFP2-Masken gespendet. Die Malteser in Dresden erfreuten sich über mehrere Tausend FFP2-Masken. Im Juli 2021 übergab Pressesprecherin die Masken. Initiator Sven Thieme, Inhaber des Unternehmens Competent Investment weiß, dass der Mensch nicht hilf- und wehrlos dem Coronavirus gegenüberstehen muss. Mit der Aktion will er die Verantwortlichen der Malteser unterstützen, ihre Patienten und Mitarbeiter zu schützen: "Wir haben uns gezielt, angesichts der Pandemie dafür entschieden, die Menschen, die so viel geleistet haben, zu unterstützen."

Wer sind die Malteser?

Die Malteser sind eine internationale katholische Hilfsorganisation. Die Organisation hilft Menschen in Notlagen, unabhängig von deren Religion, Herkunft oder politischer Überzeugung, in Deutschland und weltweit. In Deutschland engagieren sich fast 50.000 Malteser ehrenamtlich. Mit fast 31.000 hauptamtlichen Mitarbeitern sind die Malteser auch einer der großen Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialwesen. Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage: https://www.malteser.de/

Wer ist die Competent Investment aus Dresden?

Seit einem Jahrzehnt informieren die Finanzfachleute von Competent Investment, Menschen im sächsischen Raum über die unterschiedlichen Möglichkeiten der Vorsorge für einen sorglosen Ruhestand. Neben klassischen Investments, werden auch Sachwerte bis hin zu staatlicher Förderung thematisiert. Verantwortlich für den Erfolg von Competent Investment ist Sven Thieme aus Dresden.

Mehr als 1000 Menschen sind den Empfehlungen der Finanzexperten gefolgt und bauen sich eine solide Altersvorsorge auf.

Die Vision von Sven Thieme

Sven Thieme kann auf eine über 30-jährige Erfahrung als Kaufmann zurückgreifen. Seit einigen Jahren kümmert er sich mit dem Team der Competent Investment um die passende Altersvorsorge für Angestellte und Selbstständige. Seine Mission: Erwerbstätigen eine Rente sichern, die später einen entspannten Lebensabend garantiert. Denn rund die Hälfte aller Deutschen befürchtet Umfragen zufolge, in die Altersarmut abzurutschen. Die Sorgen vieler Rentenversicherter sind auch durchaus begründet. Allein der demografische Wandel wird dafür sorgen, dass die klassische Rentenversicherung als Altersvorsorge nicht ausreicht. Dass es bei der privaten Vorsorge reizvolle Alternativen gibt, wissen viele Menschen nicht.

