Dstny

Dstny bringt Call2Teams Go für eine kostengünstige Sprachintegration mit Microsoft Teams auf den Markt

London (ots/PRNewswire)

Dstny Automate, der führende Anbieter von Direct Routing-Lösungen für Microsoft Teams, freut sich, mit Call2Teams Go die neueste Ergänzung seines Ökosystems von Direct Routing-Produkten vorstellen zu können. Call2Teams Go revolutioniert die Sprachintegration mit Teams und erschließt die Möglichkeiten der Teams-Zusammenarbeit, ohne dass zusätzliche Telefonie-Lizenzen erforderlich sind. Dies macht es zu einer der kosteneffektivsten Lösungen auf dem Markt für die Sprachaktivierung von Teams. Da es sich um eine native Lösung handelt, bietet Call2Teams Go ein umfassendes Anruferlebnis direkt innerhalb der Teams-Schnittstelle.

Call2Teams Go ist der einzige wirklich native Client für Microsoft Teams

Mit Call2Teams Go können Call2Teams PBX-Benutzer schnell ein Wählfeld innerhalb der Teams-Umgebung aktivieren. Darüber hinaus benötigt der Tenant von Call2Teams Go nur eine Microsoft Teams Resource Account-Lizenz und eine Telefonanlagenlizenz pro Unternehmen. Dank dieser nativen Funktion können die Benutzer auf die wichtigsten Teams-Funktionen zugreifen, z. B. Anwesenheit, Anrufliste, 1-1-Anrufaufzeichnung und -transkription, Voicemail, Anklopfen und Kontaktsynchronisierung. Call2Teams Go bietet außerdem exklusive Funktionen für Call2Teams-Produkte, wie z. B. die 100-prozentige getreue Wiedergabe des Leitungsstatus bei Übertragungen.

Neil Greenwood, VP of Product bei Dstny Automate, erklärt, warum eine native Integration in Teams so wichtig ist.

„Nativ auf der Client-Seite zu sein bedeutet, dass Sie die Teams-Sprachfunktionen innerhalb der Plattform nutzen, die mit den Netzwerk- und Servicequalitätsattributen einhergehen, die vom Client in die Azure Cloud und dann zu Teams gehen.

Mit Call2Teams Go muss keine Software installiert werden, so dass die Benutzer nicht mit einem Cross-Launch in einem separaten Fenster zu Teams arbeiten müssen. Bei einigen Integrationen sehen Sie den Dialer in Teams, aber er wird tatsächlich als Web-Client mit WebRTC dargestellt oder fungiert einfach als Remote-Schnittstelle zu einer bestehenden Anwendung außerhalb von Teams."

Da Call2Teams Go nativ in Teams integriert ist, ist es für Benutzer, die bereits mit der Microsoft Teams-Schnittstelle vertraut sind, intuitiv bedienbar.

Call2Teams Go ist bahnbrechend für Teams, die via PBX anrufen.

Wie bei Call2Teams für PBX und Trunks wird auch diese neueste Ergänzung des Produkt-Ökosystems auf einer Pro-Benutzer-pro-Tenant-Basis bereitgestellt. Greenwood erläutert weiter:

„Call2Teams Go vervollständigt unser Direct Routing-Produktset. Jetzt können alle Benutzer innerhalb eines Unternehmens Zugang zu nativen Teams-Anrufen haben, sei es über Microsoft Phone System oder über Call2Teams Go."

Die Einführung von Call2Teams Go bringt bahnbrechende Fortschritte bei der Art und Weise, wie Benutzer Anrufe in Microsoft Teams tätigen und entgegennehmen, und ist ein großer Schritt nach vorn bei der Bereitstellung nativer Teams-Anrufe für alle Benutzer, unabhängig vom Preis.

Erfahren Sie mehr unter www.call2teams.com/call2teams-go

Informationen zu Call2Teams von Dstny

Informationen zu Dstny

Original-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuell