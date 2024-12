Schulzentrum Marienhöhe gGmbH

Eine Schule fürs Leben: Kleine Klassen und große Möglichkeiten am Schulzentrum Marienhöhe

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Das Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt ist mehr als eine Schule: Es ist ein Ort, an dem Bildung, Individualität und Engagement im Mittelpunkt stehen. Anders als an vielen anderen Schulen, wo die Klassen oft bis zu 30 Schüler umfassen, zeichnet sich das Schulzentrum Marienhöhe durch kleine Klassen von maximal 24 Schülern aus. Das Motto der Schule, "Eine Schule fürs Leben", spiegelt sich in allen Bereichen des schulischen Alltags wider.

"15 Kinder und du!" - Mit diesem Konzept startet das Schulzentrum Marienhöhe ab dem Schuljahr 2024/2025 in die fünften Klassen. Diese außergewöhnlich kleinen Klassen ermöglichen eine besonders individuelle Förderung und persönliche Betreuung der Schülerinnen und Schüler. So haben Lehrkräfte die Möglichkeit, gezielt auf die Stärken und Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes einzugehen. Gestartet wird mit drei Klassen im Gymnasium und einer Klasse in der Realschule. Ab der sechsten Klasse können weitere Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, bis in der zehnten Klasse die maximale Klassengröße von 24 Schülerinnen und Schülern erreicht ist. Die überschaubaren Klassengrößen schaffen ein lernförderndes Umfeld, in dem sich die Kinder gut aufgehoben fühlen und sich optimal entfalten können.

Ein weiterer besonderer Vorteil des Schulzentrums Marienhöhe ist die Durchlässigkeit zwischen Realschule und Gymnasium. Für viele Familien ist die Wahl der richtigen Schulform eine wichtige, aber oft auch schwierige Entscheidung. Das Schulzentrum Marienhöhe bietet die Möglichkeit, flexibel auf die individuellen Entwicklungen und Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Sollte sich im Laufe der Schulzeit herausstellen, dass die ursprünglich gewählte Schulform nicht optimal passt, ermöglicht die enge Zusammenarbeit zwischen Realschule und Gymnasium einen unkomplizierten Wechsel. Dieser Ansatz nimmt den Eltern die Sorge, dass eine frühe Entscheidung unwiderruflich ist, und gibt den Kindern den Raum, sich ohne Druck weiterzuentwickeln. So steht der Bildungserfolg jedes einzelnen Schülers im Mittelpunkt.

Als Privatschule in freikirchlicher Trägerschaft legt das Schulzentrum Marienhöhe großen Wert auf die Vermittlung von Werten, die ein harmonisches und respektvolles Miteinander fördern. Neben dem regulären Unterricht wird großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler gelegt. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist das Fach "Erwachsen werden, Erwachsen handeln", das fest im Stundenplan der Klassen 5 bis 10 verankert ist. Hier lernen die Kinder und Jugendlichen, wie sie den Herausforderungen des Lebens mit Selbstbewusstsein und sozialer Kompetenz begegnen können. Grundlage dafür ist das Lebenskompetenzprogramm von Lions-Quest, das Themen wie Konfliktlösung, Teamarbeit und emotionale Stärke umfasst. Jede Woche ist eine Unterrichtsstunde diesem Training gewidmet, das von speziell geschulten Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern durchgeführt wird. Diese arbeiten eng mit den Schülerinnen und Schülern zusammen, um deren individuelle Stärken zu fördern und sie auf die Anforderungen des Lebens vorzubereiten.

Das Schulzentrum Marienhöhe vereint eine idyllische, naturnahe Lage, kleine Klassen und eine wertschätzende Schulatmosphäre zu einem ganzheitlichen Bildungskonzept, das individuell auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zugeschnitten ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.marienhoehe.de.

Original-Content von: Schulzentrum Marienhöhe gGmbH, übermittelt durch news aktuell