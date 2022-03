Nicolai Maihöfer

Nicolai Maihöfer: Wie Unternehmer Webdesign, Onlinemarketing und Branding aus einer Hand bekommen

Als Geschäftsführer und Gründer der Marketingagentur Seven Bytes Media verfolgt Nicolai Maihöfer einen ganzheitlichen Ansatz. Die Agentur hat sich das Ziel gesetzt, für die digitalen Herausforderungen ihrer Kunden umfassende Lösungen zu entwickeln. Ob es um Webdesign, die Erstellung eines Onlineshops, digitales Marketing oder Branding geht - der Gedanke hinter der Gründung der Agentur ist, dass die Kunden alle ineinandergreifenden Leistungen aus einer Hand erhalten. Für den Agenturinhaber stehen individuelle Betreuung und Flexibilität im Mittelpunkt seiner Arbeit. Die Unternehmen sollen durch die Zusammenarbeit schneller wachsen können.

Viele Menschen glauben, dass es heutzutage keine schwierige Sache mehr ist, eine Webseite zu erstellen. Schließlich gibt es Baukästen, mit denen man alles in Kürze erledigt hat. Noch ein paar Anpassungen an die eigenen Bedürfnisse - und fertig. Das mag vielleicht funktionieren, wenn es um ein Hobby oder um einen ersten Start in die Selbstständigkeit geht, bei dem jeder Euro noch zählt. Für Unternehmen kann eine solche Herangehensweise dagegen zu großen Problemen führen. Es ist eben nicht so, dass man einfach eine Webseite erstellt und diese von selbst läuft. Gleiches gilt für einen Onlineshop, der im Zeitalter der Digitalisierung für zahlreiche Unternehmen immer selbstverständlicher wird. Dabei vereint beide, die Webseite sowie den Onlineshop, eine große Herausforderung: Potenzielle Kunden müssen darauf aufmerksam werden.

Damit das gelingt, muss man über die unterschiedlichsten Kanäle Präsenz zeigen. Ein einheitliches Design ist dabei genauso hilfreich wie eine Anpassung an mobile Geräte. Mit dem Begriff Suchmaschinenoptimierung (SEO) können die meisten noch etwas anfangen. Doch wie sieht es in der Umsetzung aus? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Responsive Webdesign oder Conversion optimierte Checkout-Logiken für einen Onlineshop? Was sind strukturierte Daten und warum sollten zum Beispiel Schriften von Google lokal auf dem eigenen Server gehostet werden? Nicolai Maihöfer kann solche Fragen leicht beantworten. Mit seiner Agentur Seven Bytes Media unterstützt er seit 2011 Unternehmen bei allen Themen rund um Onlineprojekte, vom Webdesign über Branding bis zum Onlinemarketing.

Nicolai Maihöfer über die Relevanz der Suchmaschinenoptimierung

"Suchmaschinenoptimierung ist eine technisch und inhaltlich anspruchsvolle Aufgabe", sagt Nicolai Maihöfer. "Ein Laie wird mit den verschiedenen Facetten möglicher Maßnahmen in der Regel überfordert sein. Unternehmen kommen heute an SEO sicherlich nicht mehr vorbei. Die gute Nachricht ist, dass sich eine Investition langfristig lohnt. Das Investment in SEO kann man leicht mit verzinstem Guthaben auf einem Bankkonto vergleichen - vorausgesetzt, man bekommt heute noch Zinsen. Man erntet das Ergebnis langfristig und nachhaltig", fährt der Experte fort.

Seven Bytes Media kümmert sich für seine Kunden um alle Bereiche der Onlinepräsenz: Es beginnt mit der Erstellung und Optimierung der Webseite, setzt sich mit dem Aufbau des eigenen Onlineshops fort und umfasst Marketingmaßnahmen, die über neue Angebote informieren und Bestandskunden an das Unternehmen binden. Nicht zuletzt geht es bei Seven Bytes Media auch um das Branding für den einheitlichen und authentischen Auftritt des Unternehmens.

Wie die Zusammenarbeit mit Seven Bytes Media aussieht

Seven Bytes Media konzentriert sich bei der Zusammenarbeit vor allem auf mittelständische Unternehmen. Es sind oft Firmen, in denen man verstanden hat, dass man ohne Onlinepräsenz nicht mehr auskommen kann. Gleichzeitig besteht eine gewisse Verunsicherung über den einzuschlagenden Weg. "Die Unternehmen haben natürlich eine Webseite und meist auch einen Social-Media-Auftritt auf Facebook oder Linkedin", erklärt Nicolai Maihöfer. "Von einer optimalen Aufstellung sind sie allerdings noch weit entfernt. Und das wissen sie auch. Häufig wurde mit der Webseite jemand aus dem Unternehmen selbst betraut, der zudem viele andere Aufgaben zu erfüllen hat. Oder aber es wurde ein Dienstleister beauftragt, der nur einen Bruchteil der Leistungen abdecken kann."

Im Ganzen fehle es dabei an Zeit und Know-how. Die Zusammenarbeit mit Nicolai Maihöfer und dem Team von Seven Bytes Media bietet den Unternehmen die Möglichkeit, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. "Wir bieten alles aus einer Hand. Das hat den klaren Vorteil, dass man sich nicht mit mehreren Ansprechpartnern herumschlagen muss. Eine Kooperation mit uns ist zudem sinnvoll, weil sie schnell zu Wachstum führt. Am Ende geht es allein um die Resultate. Und sollten wir etwas nicht selbst aus unserem Haus anbieten können, kooperieren wir mit einem ausgewählten Netzwerk aus Experten für spezielle Anforderungen. Unternehmen, die mit uns arbeiten möchten, erhalten von uns immer eine transparente Beratung auf Augenhöhe und die Möglichkeit, mit einem oder zwei Key Account Mitarbeitern an ihrer Digitalisierungsstrategie zu arbeiten. Das erspart ihnen die mühselige Abstimmung und Kommunikation mit einer Reihe von weiteren Dienstleistern."

Wie Seven Bytes Media entstand

Nicolai Maihöfer gründete Seven Bytes Media im Jahr 2011. Die Agentur besteht inzwischen aus 16 Mitarbeitern und bewältigt mehr als 100 Projekte in unterschiedlichen Größenordnungen aus den Bereichen Webdesign, E-Commerce, Onlinemarketing und Branding pro Jahr. Maihöfer hat schon in frühester Jugend zu Beginn der 2000er erste Webseiten mit den damaligen Technologien gebaut. Nach einer Ausbildung entschied er sich für ein Studium des Online-Medien-Managements. Während des Studiums nahm er bereits Aufträge zur Webseitenerstellung an und so war die Gründung der Agentur ein folgerichtiger Schritt. "Wenn unsere Kunden hören, dass es uns seit 2011 gibt, ist das Erstaunen meist groß", erzählt Nicolai Maihöfer. "In unserem Bereich ist das eine lange Zeit. Wir gehören zu den etablierten Unternehmen mit einer gewissen Tradition. Das schafft man aber nur, wenn man permanent auf dem neuesten Stand bleibt und sich so am Markt behaupten kann. Genau dabei unterstützen wir auch unsere Kunden: Wir stärken langfristig ihre Marktposition und steigern damit ihre Umsätze."

