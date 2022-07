Kraus Consulting GmbH wächst weiter: Limburger Recruiting-Agentur sucht neue Mitarbeiter

Richard Kraus

Die Kraus Consulting GmbH, eine Recruiting-Agentur mit Sitz in Limburg, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Das teilte der Geschäftsführer Richard Kraus mit. Besonders gefragt ist Unterstützung für den Vertrieb, die Kundenbetreuung und das Backoffice.

Geschäftsführer Richard Kraus: "Nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels steigt bei Handwerksbetrieben der Bedarf nach ausgebildeten, qualifizierten Mitarbeitern weiter an. In gleichem Maße wächst auch das Interesse an unserer Dienstleistung. Um dem Andrang gerecht werden zu können, möchten wir unser Team schnellstmöglich um motivierte Leute erweitern."

Die Kraus Consulting GmbH richtet sich an Handwerksbetriebe aus dem gesamten DACH-Raum und unterstützt sie dabei, planbar qualifizierte Bewerbungen von Fachkräften aus ihrer Region zu erhalten. Das Unternehmen benötigt im Vertrieb Unterstützung von Vertriebsassistenten und Vertriebsmitarbeitern im Innendienst. Im Bereich Fulfillment und Kundenbetreuung sucht die Agentur Online-Marketing-Manager, Social-Media-Manager, Projektmanager, Foto- und Videografen sowie Mediengestalter. Ferner sind kaufmännische Mitarbeiter für das Büromanagement gefragt.

"Auch Quereinsteiger sind bei uns willkommen. Wir bringen unseren neuen Mitarbeitern alle notwendigen Kenntnisse über unser digitales Schulungssystem bei. Zudem bieten wir ihnen erstklassige Aufstiegschancen", so Richard Kraus.

Bewerber dürfen sich bei der Kraus Consulting GmbH auf ein junges, motiviertes Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre freuen. Zudem warten in der Agentur moderne Arbeitsplätze mit den neuesten Apple MacBooks, höhenverstellbaren Schreibtischen, ergonomischen Stühlen und vielen weiteren Annehmlichkeiten auf sie. Neben einer fairen Vergütung bietet das schnell wachsende Unternehmen zudem einen sicheren Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive.

"Unser langfristiges Ziel ist es, den Mythos des Fachkräftemangels im Handwerk zu beseitigen. So möchten wir dafür sorgen, dass offene Stellen immer zeitnah besetzt werden können. Zudem wollen wir mehr Fachkräften die Chance bieten, zu einem besseren Arbeitgeber zu wechseln", verrät Richard Kraus.

Über Richard Kraus:

Richard Kraus ist Geschäftsführer und Gründer der Kraus Consulting GmbH. Mit seinem Team unterstützt er Handwerksbetriebe dabei, mehr Bewerbungen von den richtigen Fachkräften zu erhalten. Zu diesem Zweck macht er potenzielle Mitarbeiter über die sozialen Medien auf die Unternehmen aufmerksam. Die Kraus Consulting optimiert zudem den Bewerbungsprozess, um die Einstellung für alle Beteiligten zu vereinfachen. Aufgrund seiner Erfahrung im Handwerk weiß Richard Kraus, worauf es den Fachkräften bei ihrem Arbeitgeber ankommt. Weitere Informationen unter: https://www.richardkraus.de/

