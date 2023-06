Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH

Ferien im Garten- und Freizeitparadies egapark

Spritzige Erfrischung, Spielspaß zum Auspowern und Veranstaltungshöhepunkte für die ganze Familie

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Mit 20% Rabatt auf die Familientageskarten vom 8. bis 20.8.23.

Die Sonne macht schon seit Wochen einen richtig guten Job, die Ferien in den einzelnen Bundesländern beginnen. Wohin soll die Reise in diesem Sommer gehen? Für einen oder mehrere Tage voller Abwechslung und unvergesslicher Erlebnisse muss man nicht in die Ferne reisen. Mit dem Zug oder dem Auto ist Erfurt in der Mitte Deutschlands schnell erreicht. 10 Minuten vom Stadtzentrum beginnt der Kurzurlaub: im egapark, dem mit 36 Hektar größten Garten Thüringens und bedeutendsten Gartendenkmal der 1960er-Jahre in Deutschland. Der egapark ist mit 120.000 Pflanzensorten, 4000 Bäumen, samtweichen Rasenflächen und etwa 30 Wasserspielen eine grüne Oase und ein Paradies für alle Generationen.

Blumenfans werden begeistert sein: Das größte ornamental bepflanzte Blumenbeet Europas erstreckt sich auf 6000 m². Nicht weit davon entfernt, lockt der Spielplatz "GärtnerReich" mit erfrischendem Badespielspaß im Plantschbecken mit Wasserrutsche. Daneben wird gematscht! Auf dem Matschplatz im egapark kann man Kleckerburgen bauen, ganz ohne Strand, und auch viele andere Experimente mit Wasser und Sand machen. Auf 35.000 m² erstreckt sich der egapark-Spielplatz mit seinen besonderen Spielgeräten in Form traditioneller Erfurter Gemüsezüchtungen und Blumen.

Jetzt ist Entdeckerzeit: Das 2021 eröffnete Wüsten- und Urwaldhaus "Danakil" in der Parkmitte nimmt Groß und Klein mit auf eine spannende Reise in zwei Klimazonen. Auf dem barrierefreien Rundweg begeben sich die Besucher auf die spannende Suche nach dem Wasser. Wie überlegen Pflanzen und Tiere mit klugen Strategien auch in extrem trockenen Gebieten? Wieso züchten Blattschneideameisen einen Pilz? Was fressen Erdmännchen? Im Danakil finden die Besucher es heraus. Mit der Danakil-App und den magischen Monitoren macht die Erkundung gleich doppelt Spaß.

So eine Tour macht schlau und hungrig. Das Danakil-Restaurant hält Pizza, Pasta oder Pommes bereit und den Köchen kann man beim Zubereiten verschiedener Gerichte zuschauen. Danach lockt der Mittagsschlaf in der Hängematte. Vom Duft Tausender Sommerblumen umhüllt, schaukelt man unter schattigen Baumriesen. So lässt sich die größte Sommerhitze aushalten. Die Kinder besuchen das KiKANiNCHEN an seinem Pavillon auf der großen Wiese. Barfuß über den samtweichen Rasen zu rennen, ist ein besonderes Sinneserlebnis. Anschließend holen sich ein Eis aus der Eismanufaktur "Konfetti". Die Eltern können dabei ganz entspannt zusehen, denn im Park fahren keine Autos.

Zum Tagesabschluss wird im Deutschen Gartenbaumuseum die interaktive, zweifach prämierte Ausstellung erkundet. Das viele Obst und Gemüse in der Ausstellung erinnert an einen Supermarkt. Man erfährt, warum Supermarkt-Gurken gerade sein müssen oder wie Pflanzen gezüchtet werden. Im Tresorraum sind die Schätze des Gartenbaus wie der weltgrößte Pflanzensamen im Fußballformat verborgen. Wieder draußen lässt man sich nochmal den warmen Sommerwind um die Nase wehen. Vom Aussichtsturm direkt neben dem Museum hat man einen genialen Blick über Erfurt.

Sommerfeste und Märkte

Der egapark ist Gartendenkmal und Kulturpark zugleich. Neben vielen kleinen Veranstaltungen wie Yoga- oder Bodybalance-Kursen, den Geschichten unterm Lesebaum oder dem Sommerkino stehen auch viele fantastische Höhepunkte und unvergessliche Momente auf dem Plan.

Darauf können Sie sich in den kommenden Wochen freuen:

11. und 12. August 2023 - Lichterfest

16:00 bis 23:00 Uhr

Tausende Lichter in unzähligen Farben bringen den Gartenpark zwei Tage lang zum Strahlen. Ungewöhnliche und die Fantasie inspirierende Lichtinstallationen in vielen Farben und Formen oder beleuchtete Objekte im gesamten Parkgelände schaffen mystische Momente. Außerdem gibt es Lichtshows, Videomapping, Musik auf der ANTENNE Thüringen-Bühne, mobile Künstler, die beim Spaziergang durch den Parkfür gute Laune sorgen, und lauschige Ecken, die zum Träumen und Verweilen einladen. Zwei Sommerabende zum Genießen!

Die Karten zum Lichterfest gibt es bereits jetzt im Ticketshop! Vorher kaufen und ohne Anstehen in den Park! Die Nutzung des ÖPNV in Erfurt ist bei den Tageskarten enthalten.

Eintrittspreise: Erwachsene ab 26 Jahre - 18 Euro

Junge Erwachsene 17-25 Jahre - 14,50 Euro

Schüler 7-16 Jahre - 6 Euro

Kinder 0-6 Jahre - freier Eintritt

Im egapark kann man übrigens auch schlafen und so den Sonnenaufgang genießen. Das Gästehaus Pulverhütte verfügt über komfortabel ausgestattete und z. T. auch komplett barrierefreie Zimmer. Ein toller kurzer Heimweg nach dem Lichterfest ist garantiert!

26. und 27. August 2023 - Zum Extra-Spezialpreis die Thüringer Gartentage mit Gartenpflanzen-Raritätenbörse und Kakteenbörse besuchen!

09:00 bis 17:00 Uhr

Die Thüringer Gartentage läuten den Herbst ein und liefern dazu reichlich Inspiration: Der Gartenmarkt präsentiert ein großes Sortiment an Stauden, Gehölzen, Rosen und vielem mehr für die Herbstpflanzung. Gartenaccessoires und nützliche Helfer für Beet und Garten ergänzen das Angebot.

Dazu gibt es kostenlos von den Ausstellern eine erstklassige Fachberatung, interessante Vorträge und Workshops zu aktuellen Gartenthemen. Seltene Pflanzen bietet die Raritätenbörse mit Spezialgärtnereien aus ganz Deutschland und dem Ausland an. Fans stachliger Schönheiten finden auf der Kakteenbörse in Halle 1 besondere Exemplare.

Sondereintritt Thüringer Gartentage: Erwachsene zahlen am 26. und 27. August 2023 nur 10 Euro statt 15 Euro Eintritt und erleben die Thüringer Gartentage und den ganzen egapark! Ein tolles Schnäppchen für alle Gartenbegeisterten!

02. September bis 31. Oktober 2023 - Kürbiszeit im egapark -

Kürbisausstellung "Der Wald ruft"

Die Kürbisse halten auch 2023 wieder Einzug in den egapark. Aus über 50.000 Exemplaren in vielen Formen und Farben entstehen gigantische Kunstwerke, in diesem Jahr übergroße Waldbewohner. Ein perfekter Ausflug für die ganze Familie.

20. September - Naturerlebnistag

Am Weltkindertag die Natur erkunden, interessante Workshops mit Umwelt- und Naturpädagogen aus der Region erleben, mit der ganzen Familie an Mitmachstationen experimentieren und alle Sinne bei den verschiedensten Aufgaben und Rätseln schärfen - das ist der NaturErlebnisTag im egapark.

31. Oktober 2023 - KürbisErnteFest

14:00 bis 18:30 Uhr Auch die schönste Kürbisausstellung geht einmal zu Ende. Die riesigen Kürbisfiguren werden von den Besuchern abgeerntet. Begleitet wird der Nachmittag von einem

Familienprogramm mit Musik, Theater, Schnitzwerkstatt und jeder Menge weiterer Aktionen rund um den Kürbis.

Original-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell