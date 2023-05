Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH

egapark: Raus aus dem Alltag - rein ins Grüne!

Erfurt

Frühjahrsblüten, eine fantastische Reise ins Wunderland, Geschichten unterm Lesebaum und Weinspaziergang

Ankommen, durchatmen und den Alltag hinter sich lassen. Das lange Wochenende ist die Gelegenheit für den Familienausflug. Auf der großen Wiese oder in einer der Hängematten, unter schattigen Bäumen, im Japanischen Garten, zwischen den opulenten Blüten der mehr als 200 Pfingstrosen im Skulpturengarten oder mit einem gigantischen Ausblick von 272 Meter über NN vom Aussichtsturm - hier findet jeder seinen Lieblingsplatz!

Was gibt es Neues?

Das große Blumenbeet wird vor Pfingsten neu bepflanzt. Die 80.000 Sommerblumen bilden dann einen ornamentalen, 6000 m² großen Blütenteppich, eine Augenweide für Gartenfans und ein Paradies für Insekten. Im Irisgarten erfreuen die ersten Schwertlilien mit einer intensiven und kurzen Blüte. Blühend, fantasievoll, märchenhaft und überraschend wird die "Reise ins egapark-Wunderland", die neue Blumenschau in Halle 1. Uhren, Türen, Schlüssel, ein Hase, eine Kaffeetafel - wer dabei an Alice im Wunderland denkt, liegt völlig richtig. Die Geschichte von Lewis Caroll war Inspiration für die besondere Komposition einer Geschichte mit Blumen, Gehölzen und meisterhafter Floristik. Treten Sie ein!

Am 20.5.23 spielt das Ateliertheater Erfurt unter dem schattigen Blätterdach des Lesebaums die Geschichte vom kleinen Prinzen. Direkt gegenüber wird in der neuen Eismanufaktur Konfetti Eis aus regionalen Zutaten gefertigt und mit bunten Toppings dekoriert. Unbedingt probieren!

Vor oder nach dem Theaterstück erobern die Kinder das GärtnerReich, den größten Spielplatz Thüringens auf 35.000 m². Die 28 Spielgeräte sind in Form von Obst- und Gemüsesorten gestaltet, die ihren züchterischen Ursprung in Erfurt haben - Erfurts Gartenbautradition spielerisch erlebt. Der Spielplatz mit Badebereich und Matschplatz ist ein Ort unendlicher Spielideen für einen ganzen Tag, fürs Toben, Klettern, Schaukeln oder Buddeln. Seit 13. Mai locken die Badebecken mit erfrischendem Badespaß, auf dem Matschplatz wird mit Sand und Wasser gebaut, gekleckert und einfach nur gespielt.

Und bei Regen?

Wenn die Sonne einmal nicht scheint: Die Erkundungstour durch das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil ist nie langweilig. Auf der Suche nach dem Wasser - mit App oder Tablet, an Landschaftsscannern oder magischen Monitoren - vergeht die Zeit wie im Flug. Ein Foto beim Chamäleon, die Erdmännchen beobachten, die Sortenvielfalt der Kakteen zählen oder den elegant schwebenden Schmetterlingen zuschauen - nirgendwo sonst kann man Wüste und Urwald direkt nebeneinander erkunden. Im Danakilrestaurant können dann alle hungrigen Entdecker eine Pause einlegen. Hier wird live gekocht, so schmeckt es gleich noch viel besser.

Im Deutschen Gartenbaumuseum geht die Entdeckungstour weiter. Die zweifach preisgekrönte, 2022 neu eröffnete Dauerausstellung führt von blühenden Fantasien über bodenständige Gartenarbeit bis ins All. Sie beleuchtet das ebenso spannungsreiche wie fruchtbringende Verhältnis von Mensch und Natur. Und sie macht erlebbar, wie wichtig Gartenbau für Ernährung, Medizin und Klimaschutz ist. Kleine und große Geheimnisse der Garten- und Pflanzenwelt, nachhaltige Anbaumethoden und visionäre Ideen für den Gartenbau der Zukunft finden auf den insgesamt 1.000 Quadratmetern Platz - bunt, digital und spielerisch.

Durst?

Sie brauchen eine Pause?! Dann auf in den schönsten Biergarten des egaparks an der Caponniere. In der ehemaligen Geschützcaponniere wird regional mit ausgewählten Produkten gekocht. Unter schattigen Bäumen schmeckt ein kühles Bier ebenso gut wie eine hausgemachte Limonade.

Zum Abschluss eines hoffentlich sonnigen langen Wochenendes lädt die Weinmanufaktur Erfurt am 21.5. zum Weinspaziergang "Riesling trifft Japan" ein. Neben dem leckeren Tropfen gehört zu dem launigen Abend auch eine fachkundige Führung im Japanischen Fels- und Wassergarten. Karten dafür gibt es im Ticketshop online.

Weltbienentag

Mit den warmen Sonnenstrahlen summt es überall in den ausgedehnten Blumenbeeten oder in den blühenden Bäumen im egapark - ein wahres Paradies für Bienen und andere Insekten. Am 20. Mai steht ein kleines, fleißiges Insekt im Mittelpunkt zum Weltbienentag. Im Frühling ist HOCHzeit im Bienenstock und das im doppelten Wortsinn. Im egapark sind neben vielen Wildbienen auch Honigbienenvölker heimisch, die von engagierten Freizeitimkern betreut werden. Denen kann man am Tag der Imkerei am 1. und 2. Juli 2023 gern bei ihrer Arbeit zuschauen und alle Fragen zu den fleißigen Honigsammlern stellen.

