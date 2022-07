Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH

Kurzurlaub im egapark

Schattige Wohlfühlorte und spritzige Erfrischung für die Hitzetage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Endlich Sommer und das Thermometer zeigt Temperaturen jenseits der 30°Celsius. Ein Wohlfühlort in der Sommerhitze ist nur fünf Straßenbahnhaltestellen vom Erfurter Stadtzentrum entfernt: der egapark mit 36 Hektar Grün, großen Bäumen und ausgedehnten Wiesen, duftenden Blumenbeeten und kulturellen, sportlichen oder gastronomischen Angeboten für die ganze Familie. Unter dem schattenspendenden Blätterdach riesiger Bäume lässt sich die Sommerhitze aushalten. 2400 grüne Riesen gibt es im egapark, da findet sich immer ein Schattenplatz, manchmal sogar für den Mittagsschlaf einer ganzen Kindergartengruppe. Auf dem weichen Rasen wird die Decke ausgerollt und der Picknickkorb ausgepackt. Spielen, liegen oder gemeinsam essen, auf den ausgedehnten Wiesenflächen scheint die Zeit langsamer zu gehen. In einer der bequemen Hängematten entspannt ein Buch lesen oder beim Blick in die Wolken schaukeln, wer seinen Lieblingsplatz gefunden hat, kann bis zum Einbruch der Dunkelheit die Zeit im Park genießen. In der Sommerhitze schaffen die mehr als 20 Wasserspiele des egaparks ein erfrischendes Mikroklima. Der Badebereich mit kinderfreundlicher Wassertiefe und der Matschplatz locken den Nachwuchs mit erfrischendem Wasserspaß. Im GärtnerReich, dem größten Spielplatz Thüringens gibt es neben ganz besonderen Spielgeräten in Form heimischer Obst- und Gemüsesorten auch viele schattige Plätze unter den großen Bäumen. Und Klettern, Schaukeln oder Wippen stehen auch im Sommer bei allen Kindern ganz hoch im Kurs. Im Wissenswald finden die Kinder einen schattigen Spielplatz mit einem lebensgroßen Vogelhaus zum Klettern, Hörstationen und anderen Wissenspunkten für die Entdeckerfreude. In bequemen Hängematten kann man einfach nur den Vögeln lauschen und in die Gipfel der Baumriesen schauen.

Ein Tag im egapark ist wie eine Rundreise: Der Duft von Italien liegt über den Gartenideen, hier wachsen 50 Basilikumsorten in Rundbeeten. Im mediterranen Areal des Rosengartens findet sich zwischen Rosen, Stauden und Säuleneiben die passende Optik zum Italiengefühl. Der blühende Indian Summer auf dem Staudenbeet entlang der Wasserachse erinnert an Nordamerika, ein wenig Hollywood verspricht das Sommerkino.

Die Erlebnisausstellung "Wild.Wächst.Blüht!" in Halle 1 des egaparks lädt dazu ein, mit der ganzen Familie den Garten und alles, was darin kreucht und fleucht, spielerisch zu erforschen. Eine spannende Tour durch die Welt des Gartens und des Gartenbaus - vom Gartenparadies bis zum Shoppingparadies - verspricht die neue Dauerausstellung im Deutschen Gartenbaumuseum. Wer den Park erst einmal ohne Fußweg erkunden möchte, am Besucherzentrum startet der neue egaparkExpress seine Rundfahrten und der leichte Fahrtwind schafft Abkühlung in der Sommerhitze. Unterwegs kann man sich dann einen Lieblingsplatz zum Verweilen aussuchen. Ein Eis oder eine gekühlte Limonade im schönsten Biergarten des egaparks - schöner kann man einen Sommertag nicht genießen.

Ein Tag wie ein Erlebnis - Veranstaltungen im Park

Das Lichterfest am 12. und 13. August - das sind zwei Sommerabende zum Genießen! Tausende Lichter und fantasievolle Illuminationen verleihen dem Gartenpark ein ganz besonderes Strahlen. Lichtshows, Musik und Aktionskünstler setzen weitere Glanzpunkte. Karten können bis 11. August 2022 zu einem Vorzugspreis im Onlineshop erworben werden.

Die Thüringer Gartentage am 27. Und 28. August läuten den Herbst ein und liefern dazu reichlich Inspiration: Auf dem Gartenmarkt präsentieren eine große Vielfalt an Anbietern ein großes Sortiment an Stauden, Gehölzen und allem für die Herbstpflanzung. Dazu gibt es von den Ausstellern eine erstklassige Fachberatung. Das Frühaufsteherticket für 9 Euro gibt es nur für die Gartentage und für alle, die von 8 bis 11 Uhr aus dem vielfältigen Angebot der Händler Pflanzen und Gartenbedarf wählen wollen.

Original-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell