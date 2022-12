Maximilian Wolf

Maximilian Wolf enthüllt mit seinem neuen Buch REAL TALK die Geheimnisse der erfolgreichsten Immobilienunternehmen

Augsburg (ots)

Maximilian Wolf ist Immobilienunternehmer und -investor, der in über 16 Jahren am deutschen Immobilienmarkt sein eigenes Erfolgssystem entworfen hat. Zusammen mit anderen Experten teilt er sein Wissen in Coachings und vermittelt Hunderten von Teilnehmern sein Erfolgssystem in Immobilien-Trainings. Im November dieses Jahres erschien sein Buch REAL TALK, das die Geheimnisse der 1 Prozent der erfolgreichsten Immobilienunternehmen offenbart.

Maximilian Wolf: "Die Geheimnisse der Immobilienbranche standen bisher nur einer kleinen Elite zur Verfügung und ich selbst habe viele Jahre gebraucht, um sie zu erfahren, zu verstehen und anzuwenden. Als ich aber endlich alle Wissenselemente zusammengefügt hatte, dauerte es keine drei Jahre bis zum großen Durchbruch. In meinem Buch teile ich die Schritt-für-Schritt-Anleitung zu meinem großen Erfolg und erkläre, wie jeder in der Immobilienbranche es zu mindestens einer Million Euro Umsatz bringt."

Maximilian Wolf besitzt mehrere Unternehmen und Beteiligungen als Geschäftsführer. Sein Fokus liegt auf dem Marktzugang und sein eigens konzipiertes Geschäftsmodell wurde für das Auffinden und den Ankauf von Immobilien entwickelt. Sein Unternehmen Bricks & Mortar Immobilien baute er so in kurzer Zeit von null zu einem bundesweit operierenden Geschäft mit 50 Mitarbeitern auf. Zusätzlich schuf er eine Gruppe aus 30 Immobilienunternehmen und erwirtschaftete im Jahr 2020 insgesamt mehr als 50 Millionen Euro Umsatz.

Durch jahrelange Erfahrung und Expertise verfügt Maximilian Wolf über ein tiefes Verständnis für die Branche. Als Unternehmensberater vermittelt er neues Wissen und schärft das Bewusstsein seiner Teilnehmer (Makler, Immobilienhändler und -unternehmer sowie Investoren, aber auch Quereinsteigern) für die Schlüsselfaktoren des Erfolgs. Er hilft ihnen dabei, Chancen im Leben zu erkennen, wahrzunehmen und dann zu handeln. Sein funktionierendes Erfolgssystem liefert echte und langfristige Ergebnisse.

"In meinem Buch REAL TALK verrate ich im Detail, wie Immobilienunternehmer oder Immobilienmakler die Strategien der Immobilien-Elite nutzen können, um ihre Umsätze auf ein ganz neues Level zu heben. Wer die Geheimnisse kennt, kann auch dazugehören und finanzielle Freiheit mit Immobilien erreichen. Mit meinem einzigartigen Erfolgssystem, das auf diesen Erkenntnissen beruht, habe ich über 30 Unternehmen gegründet und mit der Bricks & Mortar Immobilien GmbH eine bundesweit operierende Immobilienvertriebsgesellschaft aufgebaut", so Maximilian Wolf.

Über Maximilian Wolf

Maximilian Wolf ist Immobilienexperte und Geschäftsführer der Bricks & Mortar Immobilien GmbH. Außerdem besitzt er mehrere Unternehmen und Beteiligungen als Geschäftsführer einer Immobilien- und Investoren-Gesellschaft, der OPM Beteiligungs GmbH und OPM Invest 1 GmbH. Mit einem innovativen Geschäftsmodell setzt er an dem Punkt an, an dem viele Makler scheitern: der Marktzugang. Mehr Informationen unter: https://maximilianwolf.com/

