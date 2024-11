APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR: In Wien feierten 2.100 Gäste Apotheke und Tara

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Mehr als 2.100 Apothekerinnen, Apotheker und PKAs aus ganz Österreich besuchten am Wochenende die seit Wochen restlos ausgebuchte APOTHEKENTOUR in der MARX HALLE in Wien. Somit verzeichneten die Veranstalter, ELPATO Medien, ebenso wie die 38 namhaften Partnerunternehmen rund 70 % mehr Besucher:innen im Vergleich zum Vorjahr. 2025 wird das Event mit bis zu 50 Partnern und bis zu 3.000 Gästen erneut wachsen. Zudem wird es weitere regionale Wissensformate geben.

Vor einem Jahr feierte die APOTHEKENTOUR powered by TARA24 & Meine TARA-Box ihre Premiere in Österreich. Das Event überzeugte ab Sekunde eins Apothekenteams und Industriepartner. Während die APOTHEKENTOUR 2023 aus dem Stand knapp 1.300 Gäste und 24 Partnerunternehmen begeistern konnte, waren es am vergangenen Wochenende bereits mehr als 2.100 Gäste und 38 ausstellende Unternehmen. Dass dieses besondere Format eine vielversprechende Zukunft vor sich hat, steht mit Blick auf diese Rekordzahlen außer Frage.

"Ich war letztes Jahr bereits bei der APOTHEKENTOUR und freue mich riesig, dass dieses Event in Österreich weiter stattfindet", berichtet eine Apothekerin aus Innsbruck. "Dieses Jahr habe ich meine Kolleginnen gleich mitgenommen. Die Begegnungen, die Vorträge, die Atmosphäre hier - das ist doch perfekt für einen Teamtag mit der ganzen Apotheke."

Nicht nur die Expertise, die Menge und Vielfalt an Wissen stehen auf der APOTHEKENTOUR im Vordergrund, auch auf eine ansprechende Vermittlung wird Wert gelegt. So finden in vier stilvoll eingerichteten Lounges Fachvorträge der teilnehmenden Unternehmen statt. Die Expert:innen vor Ort können live auf Fragen aus dem Publikum eingehen und gemeinsam mit den Moderatorinnen, die aus den öffentlichen Apotheken kommen, die gegenwärtigen Herausforderungen und Trend-Themen diskutieren. Die Hot-Topics aus Arzneimittelversorgung, Berufspolitik oder Tara: hier bekommen sie eine Bühne.

Im Rampenlicht stehen jedoch nicht primär die Pharmaunternehmen, die VIPs sind und bleiben die Apothekerinnen, Apotheker und PKAs aus den Apotheken vor Ort. Vom Bällebad bis zum Candyland, vom Check-In bis zur Goodie Bag: ein maßgeschneidertes Rundum-Sorglos-Paket bietet den Rahmen für ein Erlebnis, das den Gästen noch lange nach ihrem Besuch in spektakulärer Erinnerung bleibt.

"Nach einer grandiosen Premiere 2023 sind wir begeistert, dass sich die APOTHEKENTOUR in diesem Jahr derart vergrößern konnte und so viele Teams aus den niedergelassenen Apotheken erreicht hat. Die positive Resonanz unserer Gäste, aber auch der Industriepartner ist überwältigend", erläutert Tom Bellartz, CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH mit Sitz in Wien. "Möglich wurde dies einerseits durch unser engagiertes Team - aber insbesondere durch unsere starken österreichischen Tourpartner: das Newsportal TARA24, das seit diesem Jahr 24/7 Nachrichten aus Pharma und Apotheke veröffentlicht, die ' Meine TARA-Box', mit der Apothekenteams kostenfrei und unkompliziert Produkte zu Hause ausprobieren und kennenlernen können sowie die ausstellenden Partner, die das Tourerlebnis mit ihren Produkten, ihrem Know-how und der Offenheit für intensive Beratung abrunden", berichtet Bellartz weiter.

Diese Unternehmen waren 2024 mit bei der APOTHEKENTOUR in Wien: ABACUS MEDICINE, Aboca, ApoStore, Apotronik Datenservice, BANO Healthcare, Bayer, BD Rowa, Bionorica, Dr. Pfleger, Dr. Scheffler, Dr. Theiss, Engelhard Arzneimittel, Erwo Pharma, Gebro Pharma, GUPHARMA, Gynial, Haleon, Hermes Vertriebsgesellschaft, Klinge Pharma, Kosan Pharma, Kwizda Pharma, Kwizda Pharmahandel, L'Oréal, M.C.M. Klosterfrau, MEDICE, OMNi-BiOTiC, Orifarm, Orthomol, PHOENIX, Pierre Fabre, ratiopharm, Reckitt, Schwabe Austria, STADA Österreich, TARA24, Uriach, URSAPHARM, Weber & Weber, Wort & Bild Verlag

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell