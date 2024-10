APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR 2024 auf Zielgeraden

2025 werden mehr als 30.000 Gäste erwartet

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die APOTHEKENTOUR 2024 ist auf der Zielgeraden und bricht dabei einen Rekord nach dem anderen. Drei restlos ausgebuchte Wochenenden in München, Karlsruhe und Bochum stehen noch bevor: Knapp 7.800 Apotheker:innen, PTA und PKA haben sich hierfür angemeldet. Die Tourpläne für 2025 versprechen einige innovative Highlights.

Die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE verzeichnet 2024 ihr bislang erfolgreichstes Jahr; fast alle Standorte waren ausgebucht. Die exklusive Messe-Eventreihe, die erstmals 2022 startete, hat ihre Bedeutung in den Apothekenteams erneut ausgebaut - das ergeben die Befragungen von mehreren tausend Tourgästen. Die Veranstalter planen für 2025 erneut mit 12 Standorten und nehmen erneut Anpassungen vor. So wird das Event von Düsseldorf in eine neue Location in zentraler Lage in Köln wechseln und von Bochum in die spektakuläre Kraftzentrale in Duisburg. Es werden rund 32.000 Anmeldungen erwartet.

"Im Oktober geben wir im Schlussspurt noch einmal alles für die Apothekenteams. Parallel laufen die Planungen für 2025 auf Hochtouren. Die Standorte stehen fest. Unser Ziel: Die Kommunikation der Apothekenteams mit unseren Partnerunternehmen und den bedeutendsten Marken aus der Apotheke vor Ort zu optimieren", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Uns ist wichtig, das persönliche und nahbare Konzept zu erhalten, deshalb werden maximal 50 der stärksten Marken und Unternehmen 2025 mit auf Tour gehen. In den vier Lounges wird es somit bis zu 200 Vorträge je Wochenende geben, plus eine ganze Reihe neuer Highlights für die teilnehmenden Apothekenteams", verspricht Tom Bellartz

Zusätzlich zu den noch im Oktober anstehenden Tourwochenenden in München, Karlsruhe und Bochum, wird die APOTHEKENTOUR am 23. und 24. November in einem exklusiven Österreich-Format unterwegs sein und bereits zum zweiten Mal in die Marx Halle in Wien kommen. Auch dort sind die Tickets nunmehr fast vergriffen.

Diese Unternehmen sind 2024 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten: Aboca, acardo, Apovid, Aristo Pharma, ARZ Haan AG, Bayer, BD Rowa, Beiersdorf mit den Marken Eucerin & Hansaplast, Bionorica, Dermapharm, Draco, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff mit den Marken Vagisan & Linola, Galderma mit der Marke Cetaphil, HARTMANN, IhreApotheken, InfectoPharm, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, L'Oréal mit den Marken Vichy, La Roche Posay & CeraVe, LUVOS Heilerde, MEDICE, Mylan Germany, neubourg, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Orthomol, PHOENIX, Pierre Fabre, Pohl-Boskamp, Reckitt, Salus Pharma, Sanofi-Aventis, Schülke & Mayr, Théa Pharma, Uriach, URSAPHARM, Weber & Weber, Wort & Bild Verlag und Wörwag Pharma.

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken können sich auf apothekentour.de bzw. apothekentour.at kostenfrei anmelden. Tickets, solange der Vorrat reicht.

-

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell