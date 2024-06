APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR zählt mehr als 10.000 Besucher:innen im ersten Halbjahr

Berlin (ots)

Mehr als 10.000 Apotheker:innen, PTA und PKA besuchten die APOTHEKENTOUR 2024 im ersten Halbjahr - deutlich mehr als im Vorjahr. Die meisten der Eventwochenenden waren ausgebucht und nach der Sommerpause wird dies nicht anders sein.

Die Termine der APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE sind aus den Kalendern der Apothekenteams nicht mehr wegzudenken. Nach einer gelungenen Premiere im Jahr 2022 und einer starken Fortsetzung 2023, bricht die beliebte Eventreihe in diesem Jahr erneut alle Rekorde. In Berlin, Hannover, Rostock, Nürnberg, Hamburg und Düsseldorf machte die Tour bereits Halt und punktete mit einigen neuen Highlights. Statt drei gibt es nun vier spannende Vortragslounges in denen rund 160 Vorträge pro Wochenende präsentiert werden, dazu die futuristische Kino-Installation PHARMACY EVOLUTION powered by ELPATO und natürlich jede Menge Mitmach-Aktionen. Mit 42 Tourpartnern startete die APOTHEKENTOUR in diesem Jahr - zur Rückrunde werden weitere Aussteller hinzukommen.

"Mehr als 10.000 Besucher:innen! Wir sind sehr dankbar für die famose Resonanz der Apothekenteams und freuen uns, dass immer mehr tolle Pharmapartner vom Konzept der Tour profitieren können", berichtet Tom Bellartz, Geschäftsführer der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH. "Die Sommerpause werden wir nutzen, um uns ausgiebig mit den Zahlen des ersten Halbjahres zu beschäftigen und uns auf ein phänomenales zweites Halbjahr vorzubereiten. Und wir richten den Blick bereits ins Jahr 2025."

Nach der Sommerpause wird die APOTHEKENTOUR folgende Städte besuchen:

Leipzig, 31. August & 1. September

Stuttgart, 21. & 22. September

Frankfurt, 28. & 29. September

München, 12. & 13. Oktober

Karlsruhe, 19. & 20. Oktober

Bochum, 26. & 27. Oktober

Für diese Standorte stehen insgesamt knapp 15.000 Tickets zur Verfügung.

Zusätzlich wird die APOTHEKENTOUR in einem exklusiven Österreich-Format unterwegs sein und am 23. und 24. November bereits zum zweiten Mal in der Marx Halle in Wien gastieren.

Diese Unternehmen sind 2024 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten: Aboca, acardo, Apovid, Aristo Pharma, ARZ Haan AG, Bayer, Beiersdorf mit den Marken Eucerin & Hansaplast, Bionorica, Dermapharm, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff mit den Marken Vagisan & Linola, Galderma mit der Marke Cetaphil, IhreApotheken, InfectoPharm, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, L'Oréal mit den Marken Vichy, La Roche Posay & CeraVe, LUVOS Heilerde, MEDICE, Mylan Germany, neubourg, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Orthomol, PHOENIX, Pierre Fabre, Pohl-Boskamp, Reckitt, Salus Pharma, Sanofi-Aventis, Schülke & Mayr, Théa Pharma, Uriach, URSAPHARM, Weber & Weber, Wort & Bild Verlag und Wörwag Pharma.

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken können sich auf apothekentour.de bzw. apothekentour.at kostenfrei anmelden. Tickets, solange der Vorrat reicht.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell