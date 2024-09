APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR: 2250 Gäste starten die 2. Tourhälfte in Leipzig

Die APOTHEKENTOUR hat am vergangenen Wochenende mit rund 2250 Besucher:innen und circa 50 Prozent Gästewachstum gegenüber 2023 einen neuen Rekord für den Standort Leipzig aufgestellt und die Messlatte für ein erfolgreiches zweites Halbjahr gesetzt. Mit 45 Partnerunternehmen und mehr als 160 Vorträgen hat die Eventreihe sich zu einer festen Größe in Sachen Weiterbildung und Infotainment für die Branche entwickelt.

Mit einem fulminanten Wochenende ist die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE aus ihrer Sommerpause zurückgekehrt und hat die zweite Tour-Jahreshälfte eingeläutet. Rund 2250 Apotheker:innen, PTA und PKA sind am Samstag und Sonntag trotz bestem Wetter in die Leipziger Quarterback Arena gekommen, um sich über die aktuellen Themen, Produkte und Innovationen im Apothekenmarkt zu informieren, zu networken und im Apothekenteam gemeinsame Momente in entspannter Atmosphäre zu erleben.

Dass die Veranstaltung ein voller Erfolg war, spiegelte sich nicht nur in den zufriedenen Gesichtern der Gäste wider. "Die Resonanz in den sozialen Netzwerken war überwältigend. Der Hashtag #apothekentour trendet und trägt unsere Bildwelten, aber auch die unserer 45 Partnerunternehmen durch die gesamte Branche. Die lange Verweildauer und die geringe No-Show-Quote sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache für ein rundum gelungenes Tourwochenende", berichtet Tom Bellartz, CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH.

Die APOTHEKENTOUR blickt nicht nur auf eine erfolgreiche zweite Jahreshälfte, sondern bereits auch auf ein erfolgreiches Jahr 2025. Die Planungen sind abgeschlossen und die Teams der Vor-Ort-Apotheken dürfen mit vielen neuen, zusätzlichen Highlights, fachlichen Deepdives und echten Innovationen in der Fachkommunikation rechnen. Für nächstes Jahr planen die Veranstalter fürLeipzig mit bis zu 3.000 Besucher:innen. "Ganz besonders freuen wir uns, dass viele unserer Partner auch im nächsten Jahr an Bord sind und weitere, starke Partner hinzukommen", so Bellartz.

Die APOTHEKENTOUR gastiert 2024 noch in folgenden Städten:

Stuttgart, 21. & 22. September

Frankfurt, 28. & 29. September

München, 12. & 13. Oktober

Karlsruhe, 19. & 20. Oktober

Bochum, 26. & 27. Oktober

Zusätzlich wird die APOTHEKENTOUR in einem exklusiven Österreich-Format unterwegs sein und am 23. und 24. November bereits zum zweiten Mal in die Marx Halle in Wien kommen.

Diese Unternehmen sind 2024 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten: Aboca, acardo, Apovid, Aristo Pharma, ARZ Haan AG, Bayer, BD Rowa, Beiersdorf mit den Marken Eucerin & Hansaplast, Bionorica, Dermapharm, Draco, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff mit den Marken Vagisan & Linola, Galderma mit der Marke Cetaphil, HARTMANN, IhreApotheken, InfectoPharm, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, L'Oréal mit den Marken Vichy, La Roche Posay & CeraVe, LUVOS Heilerde, MEDICE, Mylan Germany, neubourg, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Orthomol, PHOENIX, Pierre Fabre, Pohl-Boskamp, Reckitt, Salus Pharma, Sanofi-Aventis, Schülke & Mayr, Théa Pharma, Uriach, URSAPHARM, Weber & Weber, Wort & Bild Verlag und Wörwag Pharma.

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken können sich auf apothekentour.de bzw. apothekentour.at kostenfrei anmelden. Tickets, solange der Vorrat reicht.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

