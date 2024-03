KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neu in der KiKA-Quiz App: Über 800 Fragen zur digitalen (Lebens-)Welt

Medienkompetenzvermittlung mit "Team Timster"-Spezial

Erfurt (ots)

Kinder auf ihrem Weg zu eigenverantwortlichen Mediennutzenden zu begleiten und ihnen unterhaltsam Medienwissen zu vermitteln, geht nun spielend in der KiKA-Quiz App. Ein neues Themenspezial des KiKA-Medienmagazins "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) ist dort ab sofort verfügbar.

Wie hieß eines der ersten Videospiele? Wieviel Zeichen sollte ein gutes Passwort haben? Wie sollte man mit Hatespeech in Gruppenchats umgehen? Was bedeutet Flaming? Über 800 Fragen bietet das neue Quizcamp-Modul - zu alltäglichen Themen wie Smartphone, Gaming und dem Internet bis hin zu wichtigen Fragen zu Social Media, Sicherheit und Fake News. Jede Frage in der KiKA-Quiz App wird begleitet von einer ausführlichen Antwort und Erklärung, die Kindern hilft, die Themen besser zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren.

"Mit dem neuen Angebot wird spielerisch Medienwissen vermittelt und Handlungskompetenz gefördert - ein wichtiger Schritt in Richtung einer souveränen und sicheren Mediennutzung, die wir bei KiKA auf verschiedenen Ebenen kindgerecht stützen", so Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin.

"Die Vielfalt der Fragen spiegelt die Bandbreite der Medienlandschaft wider, mit der Kinder und Jugendliche heute konfrontiert sind. Fragen zu Mobbing, Cybergrooming und dem Umgang mit persönlichen Informationen im Internet bieten den jungen Nutzenden wertvolle Informationen und Handlungsempfehlungen für den Umgang mit potenziellen Risiken im digitalen Raum", so Medienpädagogin und "Team Timster"-Redakteurin Anne Reichenbach.

Neben den neuen "Team Timster"-Fragen im Quizcamp, kann im "Triff"-Spezial Wissen zu historischen Persönlichkeiten getestet werden. Aktuell gibt es wöchentlich parallel zur Ausstrahlung der neuen Staffel "Schloss Einstein" eine Quiz-Challenge und ab 5. April 2024 gibt es als Warm-Up für "Die beste Klasse Deutschlands" den neuen Mitspielmodus "Deine Lieblingsklasse", in der für die persönliche Favoriten-Klasse Bonus-Punkte für die Wochenshows erspielt werden können. Und natürlich kann bei den Quiz-Shows von "Tigerenten Club" und "Die beste Klasse Deutschlands" während der Ausstrahlung in der KiKA-Quiz App mitgespielt werden.

"Team Timster" ist eine Koproduktion des rbb und NDR unter Federführung von KiKA. Verantwortliche KiKA-Redakteurin für das Medienmagazin ist Steffi Warnatzsch-Abra, zuständiger Redakteur für die KiKA-Quiz App ist Thomas Miles.

Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

