50 Prozent mehr Gäste: APOTHEKENTOUR begeisterte 23.500 Apotheker:innen, PTA und PKA

Zwölf maximal erfolgreiche Wochenenden liegen hinter der APOTHEKENTOUR 2024 powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE. Die Events, die einen Besucherrekord nach dem nächsten brachen, lockten rund 23.500 Apotheker:innen, PTA und PKA in ihre Hallen. An das Finale in Bochum mit 2.700 Gästen aus den Vor-Ort-Apotheken wollen die Veranstalter 2025 anknüpfen. In Kürze sind bereits Anmeldungen für die Tour im kommenden Jahr möglich.

"Wertschätzung, tolle Marken, viele Informationen für meine Beratung in der Apotheke und natürlich das Candyland." So fasste PTA Christina aus Essen am Sonntag ihr persönliches Tourerlebnis zusammen. Sie war mit einigen Kolleginnen aus der Apotheke zum großen Finale der APOTHEKENTOUR in der Jahrhunderthalle in Bochum angereist. Das Team besuchte viele der 45 Partnerstände und nutzte die Lounges, um einige der rund 180 Vorträge anzuhören.

Insgesamt kamen in Bochum rund 1.100 Apotheker:innen, PTA und PKA mehr als noch im Vorjahr zur APOTHEKENTOUR. Fast alle, auch Christina, wollen 2025 wieder dabei sein. Denn in dieser einzigartigen Atmosphäre fühlen sich die Teams wohl, verbringen durchschnittlich 3:43 Stunden in den Hallen. Das spüren auch die Tourpartner, von denen die meisten auch im kommenden Jahr dabei sein werden. Mit einem NPS von 82, einem Wert, der die Weiterempfehlungsbereitschaft der Gäste ausdrückt, verzeichnet das Format einen absoluten Top-Wert.

2024 mussten die Kapazitäten mehrfach erhöht werden, weil die Wochenenden schnell ausgebucht waren. Nach 6500 (2022) und 15.500 (2023) kamen 2024 rund 23.500 Besucher:innen. Die APOTHEKENTOUR hat sich seit der Premiere im Mai 2022 bereits fest im Terminkalender der Apothekenteams etabliert. Rund ein Viertel der Gäste sind Apotheker:innen, knapp 60 % PTA und rund 15 % PKA. 95 % der Gäste sind weiblich.

"Wir haben ein phänomenales Tourjahr in Deutschland hinter uns gebracht. Das macht sich in den Zahlen bemerkbar, mehr aber noch in der Stimmung der Gäste. Wir haben in ganz Deutschland Räume geschaffen für bessere Stimmung, für Zuversicht und Wertschätzung, also für all das, was derzeit im Apotheken- und Pharmamarkt zu kurz kommt", sagt Tom Bellartz, CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH. "23.500 Gäste und 45 Partnerunternehmen haben uns ihr Vertrauen geschenkt - viele von ihnen bereits das dritte Jahr in Folge. Darauf sind wir stolz und darauf bauen wir immer weiter auf. Für 2025 haben wir so einige neue Highlights in Planung, die die Apothekenteams begeistern werden. Wir sind auf mehr als 30.000 Besucher:innen vorbereitet."

2025 wird die APOTHEKENTOUR an folgenden Standorten gastieren:

15. & 16.03.25 - Berlin

29. & 30.03.25 - Duisburg

05. & 06.04.25 - Nürnberg

12. & 13.04.25 - Hamburg

26. & 27.04.25 - Rostock

17. & 18.05.25 - Frankfurt am Main

30.05. & 01.06.25 - Köln

30. & 31.08.25 - Leipzig

20. & 21.09.25 - Stuttgart

11. & 12.10.25 - Hannover

25. & 26.10.25 - Karlsruhe

15. & 16.11.25 - München

29. & 30.11.25 - Wien

Vom 23. bis 24. November 2024 wird die APOTHEKENTOUR außerdem bereits zum zweiten Mal in die MARX HALLE nach Wien kommen und dort die österreichischen Apothekenherzen höherschlagen lassen. Das Event ist komplett ausgebucht, Tickets (Warteliste) sind kostenfrei unter apothekentour.at erhältlich.

Die ELPATO Medien GmbH betreibt in Berlin und Wien mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

