nShift Checkout bietet Einzelhändlern und Kunden die Möglichkeit, mit Positive Impact Delivery einen positiven Beitrag für unseren Planeten zu leisten

Durch die Partnerschaft mit allcolibri wird es für e-Commerce-Unternehmen einfach, Nachhaltigkeit in ihre Supply Chain zu integrieren.

nShift, der weltweit führende Anbieter von Software für die Verwaltung der Paketzustellung und den Versand, kündigt heute neue Funktionen in Checkout an. Sie helfen Einzelhändlern und Kunden, die Anliegen zu unterstützen, die für sie am wichtigsten sind.

Mit der neuen Funktion Positive Impact Delivery können Online-Händler Zustellungsoptionen einrichten, die Spenden für gute Zwecke bewirken und ESG-Ziele unterstützen. Einzelhändler können wählen, ob sie diese Funktion nur auf spezifische oder auf alle Zustellungsmethoden anwenden möchten.

Positive Impact Delivery unterstützt eine Vielzahl von Projekten weltweit. Sie reichen von der Wiederherstellung natürlicher Lebensräume und der Beseitigung von Müll im Meer bis hin zur Verbesserung des Zugangs zu Ernährung und Bildung. In jedem Fall können die Kunden sehen, welche Auswirkungen ihre Spende haben wird. Einzelhändler haben die Möglichkeit, die kumulierten Auswirkungen zu beobachten und darüber zu berichten.

Die neue Funktion ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen nShift und allcolibri, einer Plattform, die es ermöglicht, tausende kleiner Spenden zu bündeln, damit sie eine bedeutende ökologische und soziale Wirkung erzielen.

Die Checkout-Badges von nShift bieten zusätzliche visuelle Hinweise, um nachhaltige Entscheidungen zu unterstützen. Die Zustellungsmethoden werden beim Checkout mit Symbolen gekennzeichnet, die ihre wichtigsten Eigenschaften hervorheben – zum Beispiel steht ein grünes Blatt für Nachhaltigkeit. Da das menschliche Gehirn Bilder viel schneller verarbeitet als Text, können Verbraucher mit den Symbolen rasch die nachhaltigsten Lieferoptionen erkennen. Durch die Reduzierung der Reibungspunkte und der Zeitspanne, in der man den Kauf im abschließenden Teil des Checkout-Vorgangs überdenkt, tragen Badges dazu bei, die Kundenkonversionen zu erhöhen.

Verbraucher suchen verstärkt nach Einzelhändlern und Webshops, die sich klar zur Nachhaltigkeit bekennen. Untersuchungen des Weltwirtschaftsforums haben ergeben, dass 70 % der Kunden lieber bei Marken einkaufen, deren Werte ihre eigenen widerspiegeln.

Sean Sherwin-Smith, Product Director Post-purchase bei nShift, kommentiert: „Kunden schätzen zwar die Schnelligkeit und den Komfort des E-Commerce, kaufen aber auch lieber bei Marken mit klaren Werten. Durch unsere neue Partnerschaft mit allcolibri können Händler ihren Kunden das Beste aus zwei Welten bieten. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, eine Markengemeinschaft zu bilden, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das, ohne die Zustellung durch zusätzliche Reibungsverluste zu beeinträchtigen."

allcolibri-Mitbegründer Thomas Devilder fügt hinzu: „Jeder möchte etwas Gutes für unseren Planeten tun, aber am Ende fehlen den meisten von uns Zeit, Mittel oder Vertrauen. Unsere Partnerschaft mit nShift zeigt, wie Einzelhändler Nachhaltigkeit in das Zustellungserlebnis integrieren und ihre Kunden als treibende Kraft für den Wandel mobilisieren können. Dies kann potenziell zu Millionen von konkreten Maßnahmen führen, die sich positiv auf unseren Planeten auswirken."

nShift Checkout ist Teil der marktführenden Delivery-Management-Suite von nShift, die Kundenbindung schafft, Kosten senkt und Umsatzsteigerungen ermöglicht. Neben dem Checkout bietet die Suite noch weitere Funktionen:

Ship – Delivery-Management-Software für Unternehmen, die Lösungen für komplexe Herausforderungen beim Etikettendruck und bei der Buchung von Spediteuren bietet.

– Delivery-Management-Software für Unternehmen, die Lösungen für komplexe Herausforderungen beim Etikettendruck und bei der Buchung von Spediteuren bietet. Track – ein hochmodernes Kundenerlebnis, das die Kundenbindung stärkt

– ein hochmodernes Kundenerlebnis, das die Kundenbindung stärkt Returns – eine verbraucherfreundliche Rückführungslogistik, die dazu beiträgt, 30 % der Rücksendungen in Austauschware umzuwandeln, indem der Prozess für Käufer vereinfacht wird

Die nShift Suite wird von der weltweit größten Speditionsbibliothek und über 450 Integrationen mit führenden E-Commerce-Plattformen, Warenkörben, ERP-, Warehouse-Management- und Zahlungsplattformen unterstützt.

Über nShift

nShift ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Lösungen für das Versandmanagement, die den reibungslosen Versand und die Rücksendung von jährlich fast einer Milliarde Sendungen in 190 Ländern ermöglichen. Die Software von nShift wird weltweit von E-Commerce-, Einzelhandels-, Produktions- und 3PL-Versendern genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London und Oslo. Es beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Niederlassungen in Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Großbritannien, Polen, den Niederlanden, Belgien und Rumänien.

