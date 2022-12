evocenta GmbH

Premiere: Künstliche Intelligenz EMMA erwacht zum Leben

3D-Avatar der evocenta GmbH setzt neue Maßstäbe!

Düsseldorf / Gelsenkirchen (ots)

Mit dem 3D-Avatar EMMA geht die evocenta GmbH neue Wege: Das Service- und Technologieunternehmen hat seine KI-Plattform filmisch zum Leben erweckt. In einer aufwändigen 3D-Produktion hat das Unternehmen gemeinsam mit den Experten für 3D-Visualisierung, VFX und VR-Produktionen der GROUND STUDIOS aus Düsseldorf einen innovativen Film über die Funktionalität und die Vorteile des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung im IT-Service-Desk realisiert.

Der Film stellt auf unterhaltsame und informative Art die Funktionsweise und das Neuartige der von der evocenta entwickelten Künstlichen Intelligenz heraus und erläutert die enormen Vorteile des Einsatzes der KI-Plattform im IT-Service-Desk. Ziel ist es, mit EMMA eine echte Künstliche Intelligenz einzusetzen, die selbständig IT-Probleme lösen wird. Mit jedem gelösten Problem wird EMMA stetig dazulernen und vergrößert so ihre Wissensbasis kontinuierlich.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir einen Film produzieren konnten, der die Innovationshöhe unserer Forschung und Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz und Automatisierung im Service Desk transportiert. Gleichzeitig wird die Funktionsweise unserer KI-Plattform mit der Figur EMMA so anschaulich und leicht verständlich erläutert, dass auch fachfremde Zuschauer die Technologie und das Konzept unserer IT-Services sofort verstehen. Unser Avatar EMMA zieht den Zuschauer im virtuellen Raum sofort in ihren Bann und erläutert komplexe Sachverhalte einfach, klar und mit viel Charme. Deshalb planen wir aktuell, unsere Künstliche Intelligenz als Realtime-Anwendung im IT-Service-Desk aber auch in anderen Bereichen, z.B. der öffentlichen Verwaltung einzusetzen", so der Geschäftsführer der evocenta GmbH Uwe Kamann

"EMMA - der Film!" ist auf allen Online-Kanälen und der Website des Unternehmens und auch auf dem neuen Youtube-Kanal der evocenta zu finden: EMMA - der Film oder www.evocenta.com

Über die evocenta GmbH:

Die evocenta GmbH ist ein technologiegetriebener, innovativer Service-Dienstleister für branchenunabhängige und fachbereichsübergreifende Geschäftsprozesse. Sie betreibt eigene IT-Service-Center und bietet intelligente Dienstleistungen mit höchster Automatisierung für ihre Business- und Security Operation Services auf Basis einer eigenentwickelten KI-Plattform für alle Branchen und Geschäftsbereiche an. Zudem berät und unterstützt sie ihre Kunden bei der erfolgreichen Transformation auf digitale Prozesse in ihren Unternehmen. Die evocenta GmbH hat ihren Hauptsitz im Wissenschaftspark Gelsenkirchen sowie weitere Niederlassungen in Düsseldorf und demnächst in Hamburg.

Original-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuell