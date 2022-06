evocenta GmbH

evocenta GmbH gewinnt Ausschreibung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Düsseldorf/Gelsenkirchen (ots)

Die evocenta GmbH hat den Zuschlag erhalten, das internationale IT-Service-Desk des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt zu übernehmen. Das Technologieunternehmen betreut für das DLR 10.000 Anwender an Standorten auf der ganzen Welt. Die evocenta erbringt die beauftragten Services aus einem ihrer Business Operation Center, das gemäß der vorhandenen DLR-Systemumgebung spezielle und exakt auf die Anforderungen des DLR zugeschnittene IT-Services aus Deutschland erfordert. Das User Help Desk dient den Endanwendern nicht nur als Single Point of Contact bei Anfragen, Unterstützungswünschen und Störungen, sondern sorgt proaktiv für die Störungsvermeidung und leistet durch vielseitige Anwenderunterstützung einen wichtigen Beitrag für den sicheren IT-Betrieb des DLR.

Der Geschäftsführer der evocenta, Uwe Kamann, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, mit dem DLR ein so renommiertes Forschungszentrum als neuen Kunden gewonnen zu haben. Gerade weil das DLR nicht nur Spitzenforschung im Bereich Luft- und Raumfahrt, Energie, und Verkehr, sondern auch im Bereich Digitalisierung betreibt, sind wir sehr stolz darauf, dass wir bei dieser Ausschreibung mit unserer IT-Kompetenz auch gegenüber größeren Mitbewerbern überzeugen konnten und das DLR uns die Sicherheit ihres hochsensiblen IT-Service-Desk anvertraut. Die Transitionsphase läuft bereits und wir werden dem DLR an unserem Hauptstandort in Gelsenkirchen eine eigene Etage mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen und hochqualifizierten IT-Experten zur Verfügung stellen, die ausschließlich dem DLR zugewiesen sind."

Der Vertrag mit einem Volumen im hohen einstelligen Millionenbereich hat eine Laufzeit von vier Jahren mit einer Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre. Die evocenta GmbH hatte sich Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung gegen namhafte Bewerber durchgesetzt.

Über die evocenta GmbH:

Die evocenta GmbH ist ein technologiegetriebener Service-Dienstleister für branchenunabhängige und fachbereichsübergreifende Geschäftsprozesse. Sie betreibt eigene Service Center und bietet intelligente Dienstleistungen mit höchster Automatisierung für ihre Business- und Security Operation Services auf Basis einer eigenentwickelten KI-Plattform für alle Branchen und Geschäftsbereiche an. Zudem berät und unterstützt sie ihre Kunden bei der erfolgreichen Transformation auf digitale Prozesse in ihren Unternehmen. Die evocenta GmbH hat ihren Hauptsitz im Wissenschaftspark Gelsenkirchen sowie weitere Niederlassungen in Düsseldorf und demnächst in Hamburg.

Original-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuell