jetzt-helfen.com zeigt Ukraine-Hilfsaktionen auf einen Blick

Berlin (ots)

Wer den Menschen in der Ukraine und auf der Flucht helfen möchte, findet ab sofort unter www.jetzt-helfen.com eine umfassende und nach Hilfs- und Spendenmöglichkeiten sortierte Auflistung von über 60 Aktionen. Täglich werden es mehr.

"Wir wollen die vielen verschiedenen Initiativen an einem Ort bündeln, ihnen so noch mehr Sichtbarkeit und Reichweite geben und es den Unterstützer:innen so übersichtlich, wie möglich machen, damit jetzt schnell und unkompliziert Hilfe bei den Menschen in der Ukraine und auf der Flucht ankommt", sagt Danny Fiedler von #jetzthelfen, die gemeinsam mit fünf Kollegen und Kolleginnen die Idee für die Website hatte. "#jetzthelfen bietet einen dauerhaften Ort, der alle Initiativen und Hilfsbemühungen sichtbar macht - für alle, die den Menschen in der Ukraine jetzt helfen möchten", so Danny Fiedler weiter.

Die Spenden- und Hilfsaktionen auf www.jetzt-helfen.com sind nach Themen unterteilt: Unterkunft, Transport, humanitäre Hilfe, Sachspenden, Spenden für militärische Unterstützung, Jobangebote für Flüchtlinge, Gespräche mit Kindern, Charity Produkte, Rechtsberatung und psychologische Hilfe. Weitere Rubriken folgen nach und nach. Wer Initiativen und Hilfsangebote kennt, kann diese entweder direkt im Formular auf der Website eintragen oder eine E-Mail an info@jetzt-helfen.com">info@jetzt-helfen.com senden. Die Website wird täglich aktualisiert.

