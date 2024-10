ZTE Corporation

Turkcell und ZTE haben den weltweit ersten Live-Test einer 1,2-TBit/s-Einzelwellenlängen-Übertragung mit gleichzeitiger Nutzung von 800-GE- und 400-GE-Client-Schnittstellen durchgeführt

Istanbul (ots/PRNewswire)

Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, gab heute den Erfolg des weltweit ersten Live-Tests einer 1,2-TBit/s-Einzelwellenlängen-Übertragung unter Verwendung einer 800-GE-Client-Schnittstelle mit Turkcell bekannt. Dieser Meilenstein bestätigt, dass die OTN-Ausrüstung für 800 GE, die branchenweit größte Client-Schnittstellenrate im Live-Netzwerk, bereit ist.

Als Pionier im Bereich der optischen Netze in Europa ist Turkcell bestrebt, die Netzwerktechnologie weiterzuentwickeln, um die steigende Nachfrage nach Netzwerkverkehr zu befriedigen, insbesondere die boomenden neuen Dienste wie Cloud Computing, Big Data und KI.

In diesem dynamischen Umfeld testeten Turkcell und ZTE gemeinsam die Ultra-High-Speed-OTN-Übertragung mit 400 GE + 800 GE Client-Board und 1,2 Tbps Line-Board. Das Gerät kann 2 mal 400-GE- und 800-GE-Client-Schnittstellen bieten, um flexiblere Szenarien zu erfüllen. Im Vergleich zu 400-G-Lösungen bietet die 1,2T-Lösung eine höhere Bandbreite und Übertragungsrate, was die Systemkapazität deutlich erhöht. Außerdem unterstützt die Lösung den Netzausbau auf 1,6 Tbps.

ZTE intensiviert kontinuierlich die Entwicklungsarbeit an der neuen Generation der Tbit-OTN-Lösung und ist weiterhin bestrebt, den kommerziellen Einsatz für globale Betreiber zu unterstützen. Diese Initiative zielt darauf ab, die Entwicklung von ultrabreiten digitalen optischen Netzen erheblich voranzutreiben.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Verantwortlicher für Netzwerktechnologien von Turkcell, sagte: „An unserem 30. Jahrestag feiern wir mit Stolz und Ehre unsere technologische Führungsrolle als Turkcell. Wir sind bestrebt, die ständig steigenden Kapazitätsanforderungen mit 1,2 Terabit-Geschwindigkeiten und dem Einsatz von 800-GE- und 400-GE-Schnittstellen innerhalb dieser riesigen Kapazität zu erfüllen. Unter diesem Gesichtspunkt werden wir durch unsere technologische Zusammenarbeit mit ZTE auch weiterhin führend in der Branche sein."

Peng Aiguang, leitender Vizepräsident von ZTE und Vorsitzender von Netaş, sagte: „Heute haben wir gemeinsam die Zusammenarbeit zwischen ZTE und Turkcell erlebt. Dieser Erfolg zeigt nicht nur die Entschlossenheit und den Weitblick von Turkcell bei der Erforschung neuer Technologien, sondern spiegelt auch die fast 30-jährige Erfahrung von ZTE im Bereich der optischen Übertragung wider. Turkcell zeichnet sich als einer der wichtigsten globalen Partner von ZTE aus. In diesem Jahr feiert Turkcell sein 30-jähriges Bestehen. Seit drei Jahrzehnten setzt Turkcell fortschrittliche Technologien ein, um das Leben der Nutzer zu erleichtern. Mit Blick auf die Zukunft wird ZTE seine Investitionen in Forschung und Entwicklung kontinuierlich erhöhen, sich auf bahnbrechende Schlüsseltechnologien konzentrieren und hochmoderne Lösungen anbieten, um Turkcell dabei zu unterstützen, seine internationale Führungsposition zu halten."

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

Original-Content von: ZTE Corporation, übermittelt durch news aktuell