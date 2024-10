Precision Medicine Group

Die Precision Medicine Group begrüßt Margaret Keegan als Geschäftsführerin

Bethesda, Maryland (ots/PRNewswire)

-- Gründungs-Geschäftsführer Mark Clein wird zum Vorstandsvorsitzenden ernannt; Herr Clein und Mitbegründer Ethan Leder bleiben weiterhin Vorstandsmitglieder --

Die Precision Medicine Group (Precision), ein führender Anbieter von Dienstleistungen für die Arzneimittelentwicklung und -vermarktung der nächsten Generation, gab heute die Ernennung von Margaret Keegan zur Geschäftsführerin (Chief Executive Officer, CEO) und Mitglied des Vorstands mit sofortiger Wirkung bekannt. Frau Keegan tritt die Nachfolge von Mark Clein an, der die Rolle des geschäftsführenden Vorsitzenden übernimmt. Herr Clein war 2012 als Geschäftsführer Mitbegründer von Precision und gründete das Unternehmen gemeinsam mit Co-Gründer Ethan Leder mit dem Ziel, die wissenschaftlichen und technologischen Innovationen zu nutzen, die die Arzneimittelentwicklung verändern und einen breiten Zugang zu neuen, bahnbrechenden Therapien ermöglichen. Herr Leder war zuvor geschäftsführender Vorsitzender und bleibt weiterhin Mitglied des Vorstands.

Heute besteht Precision aus einem globalen Team von 3.500 Experten, die das gesamte Spektrum von der Klinik bis zum Handel abdecken und in zwei Gruppen tätig sind: Precision for Medicine, der führende Anbieter von biomarkergesteuerter klinischer Forschung und Entwicklung, einschließlich integrierter Labor- und klinischer Studiendienstleistungen, und Precision AQ, der führende Anbieter von Vermarktungsdienstleistungen, der Life-Science-Unternehmen von der Markteinführung bis zur Produktreife unterstützt.

„Wir haben Precision mit der Überzeugung gegründet, dass wir dazu beitragen können, die Gesundheitslandschaft zu verändern, indem wir die Entwicklung und Vermarktung neuer Therapien verbessern und den Zugang zu lebensverändernden Medikamenten für jeden Patienten überall auf der Welt unterstützen. In den letzten zwölf Jahren haben wir in die notwendigen Fähigkeiten investiert, um diese Vision zu verwirklichen, und ich bin meinen Kollegen dankbar, die unermüdlich daran arbeiten, den dynamischen Anforderungen von Biotechnologie- und Pharmaunternehmen gerecht zu werden", sagte Mark Clein, Mitbegründer und geschäftsführender Vorsitzender von Precision. „Gemeinsam haben wir die Entwicklung und Einführung hunderter Therapien für einige der schwerwiegendsten und verheerendsten Krankheiten unterstützt und Life-Science-Unternehmen die Erkenntnisse, Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung gestellt, um sich in einer komplexen und sich ständig weiterentwickelnden globalen Gesundheitsbranche zurechtzufinden. Mit Margaret Keegan haben wir eine Führungspersönlichkeit gefunden, die über die Vision, die Erfahrung und den Scharfsinn verfügt, das nächste Kapitel aufzuschlagen. Ethan und ich freuen uns darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten, um unsere Ziele für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Patienten, denen sie dienen, weiter zu verwirklichen."

Margaret Keegan, Geschäftsführerin, kommentierte: „Precision war eines der ersten Unternehmen, das die Wirksamkeit personalisierter, zielgerichteter Therapien für bessere Ergebnisse erkannte und frühzeitig die Möglichkeiten und Herausforderungen identifizierte, die sich aus der klinischen Entwicklung bis hin zur Vermarktung durch auf Präzisionsmedizin basierende Ansätze ergeben würden. In vielerlei Hinsicht befindet sich unsere Branche derzeit an einem ähnlichen Wendepunkt, da wir Innovationen in den Bereichen Technologie und künstliche Intelligenz übernehmen und auf neue Vorschriften und sich verändernde makroökonomische Bedingungen reagieren. Dies ist eine enorme Chance für Precision, sich vom Vorreiter in der Präzisionsmedizin zum globalen Experten in der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung zu entwickeln. Ich bin begeistert, zu diesem aufregenden Zeitpunkt in der rasanten Entwicklung des Unternehmens zu Precision zu kommen und freue mich darauf, dieses hervorragende Team von Fachleuten zu leiten."

„Unsere Entscheidung, Margaret zur nächsten Geschäftsführerin von Precision zu ernennen, ist das Ergebnis eines langfristigen Nachfolgeplanungsprozesses. Margaret ist eine leidenschaftliche Führungspersönlichkeit mit umfassender und bewährter Erfahrung in der Biowissenschaftsbranche. Sie fühlt sich unseren Grundprinzipien verpflichtet und legt den Schwerpunkt auf unseren patientenzentrierten und kundenorientierten Ansatz. Der Vorstand ist von ihrer Fähigkeit überzeugt, Precision als umfassenden Entwicklungspartner für unsere biopharmazeutischen Kunden auszubauen und zu skalieren, von der klinischen Forschung und Entwicklung bis hin zur Vermarktung", sagte Dr. John Hubbard, Vorstandsvorsitzender von Precision. „Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Mark und Ethan meinen Dank für ihre Führung in den letzten 12 Jahren aussprechen. Sie haben nicht nur unser innovatives Geschäftsmodell entwickelt, sondern auch ein branchenweit führendes Team und eine Unternehmenskultur aufgebaut, die Precision zu kontinuierlichem Erfolg verhelfen. Ich weiß, dass Mark und Ethan bei ihrem Übergang in ihre neuen Rollen aktiv im Vorstand mitarbeiten werden."

Informationen zu Margaret Keegan, Geschäftsführerin der Precision Medicine Group

Frau Keegan ist eine Koryphäe der Branche, die bereits Führungspositionen bei großen pharmazeutischen und führenden biowissenschaftlichen Unternehmen innehatte. Zuletzt war Frau Keegan als Operating Partner bei Linden Capital Partners tätig, wo sie Möglichkeiten in der gesamten Branche evaluierte, darunter Anbieter von klinischer Forschung, pharmazeutischen und kommerziellen Dienstleistungen. Vor ihrem Eintritt bei Linden Capital Partners war Frau Keegan geschäftsführende stellvertretende Vorsitzende und leitende Geschäftsführerin bei PRA Health Sciences, wo sie bis zum Verkauf des Unternehmens an ICON plc allein für die Leitung des Geschäftsbetriebs verantwortlich war. Zuvor war Frau Keegan über ein Jahrzehnt bei IQVIA tätig, wo sie Positionen mit zunehmender Verantwortung innehatte, darunter die der Vorsitzenden für klinische Entwicklung, zuständig für globale klinische Studien, und die der Vorsitzenden für Datenmanagement, Biostatistik, zentrale Überwachung, Sicherheit und Regulierung. Frau Keegan begann ihre Karriere im Bereich Biowissenschaften bei GlaxoSmithKline. Frau Keegan hat einen Bachelor of Science mit Auszeichnung in Mathematik von der University of Strathclyde und wurde vom Institute of Statisticians, Großbritannien, zur amtlich zugelassenen Statistikerin ernannt.

Informationen zur Precision Medicine Group Die Precision Medicine Group wurde 2012 gegründet und ist ein spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, das Ansätze der nächsten Generation für die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten unterstützt. Precision bietet eine integrierte Infrastruktur, die Pharma- und Life-Science-Unternehmen bei der Entwicklung neuer Produkte im Zeitalter der Präzisionsmedizin unterstützt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bethesda, Maryland, mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter precisionmedicinegrp.com.

