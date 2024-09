ZDF

ZDF-Intendant: "phoenix ist unabdingbar für politische Meinungsbildung"

Mainz (ots)

Der Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix hat im Jahr 2024 zwischen Januar und Juli 225 Stunden aus dem Parlament berichtet. Damit hat er, so ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler am Freitag vor dem Fernsehrat in Mainz, seine Kernkompetenz eindrücklich unter Beweis gestellt: "Die Liveübertragungen aus dem Bundestag und dem Europäischen Parlament sowie die flankierende Hintergrundberichterstattung sind unabdingbar für politische Meinungsbildung in Deutschland." Der Sender liefere ein transparentes Bild davon, wie eine parlamentarische Demokratie funktioniere. "Das ZDF als bundesweiter Sender erfüllt damit konstitutive Elemente seines Programmauftrags", so Himmler.

Der durchschnittliche Marktanteil der Übertragungen aus dem Bundestag liegt 2024 bei 1,2 Prozent. Auch die Berichterstattung aus dem Europäischen Parlament wird kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr der Europa-Wahl 2024 wurden bislang Interviews mit mehr als 50 EU-Abgeordneten geführt.

phoenix punktet auf non-linearen Ausspielwegen

2024 ist die Nutzung von phoenix-Inhalten in der ZDFmediathek deutlich gestiegen: Im Monatsdurchschnitt werden der phoenix-Livestream in der ZDFmediathek fast zwei Millionen Mal, phoenix-Inhalte mehr als 200.000 Mal abgerufen. Bei YouTube verzeichnet der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF inzwischen 410.000 Abonnenten.

phoenix-Liveberichterstattung bietet Einblick in Parteitage

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von phoenix ist es, Parteitage live und vollständig abzubilden. 2024 berichtete phoenix bisher über sieben Parteitage. Insgesamt wurden mehr als 53 Stunden live von Parteitagen gesendet und auch auf YouTube gestreamt.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell