Aurora Solar

E.ON Deutschland setzt auf Aurora Solar für digitale PV-Planung

Fokus auf noch mehr Tempo bei maximalem Einbezug von Kundinnen und Kunden

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München/Essen/Berlin/Heidelberg (ots)

Start der Zusammenarbeit bei klarsolar, einer Solar-Tochter von E.ON Deutschland, anschließend Rollout auf weitere PV-Tochtergesellschaften.

Klarsolar setzt Software von Aurora entlang der gesamten Customer Journey ein: in der Live-Planung als Teil der Beratung digital oder vor Ort und in der technischen Planung inkl. Schaltplan

Ziel ist maximale Schnelligkeit bei noch stärkerem Einbezug von Kundinnen und Kunden in die PV-Planung

E.ON Deutschland setzt auf Software von Aurora Solar, einem führenden Softwareanbieter für Planung und Vertrieb von Photovoltaiklösungen. Ziel der Partnerschaft ist es, die Solarberatung und -planung noch stärker zu beschleunigen sowie die Einbindung von Kundinnen und Kunden weiter zu erhöhen. Zum Start wird die Software bei Klarsolar, einer PV-Tochter von E.ON Deutschland, eingesetzt. klarsolar bietet digitale Planung und Vertrieb von Solaranlagen, Speicherlösungen und Wallboxen für private Endkundinnen und Endkunden mit einem deutschlandweiten Netzwerk aus erfahrenen lokalen Handwerksbetrieben an. Ein Rollout der Software von Aurora auf weitere Solar-Töchter von E.ON Deutschland ist geplant.

Live-Planung als Standard - digital und vor Ort

Im Zentrum der Partnerschaft steht eine noch schnellere, hybride und kundenzentrierte Customer Journey, bei der Kundinnen und Kunden ihre PV-Lösung live gemeinsam mit den Vertriebsteams planen können - entweder digital (z. B. im Video-Termin) oder vor Ort. Damit werden Angebotserstellung und technische Vorplanung noch anschaulicher in das Beratungsgespräch integriert: Anpassungen an Systemdesign, Komponenten und Paketvarianten werden direkt im Gespräch nachvollziehbar durchgespielt. Das erleichtert Kundinnen und Kunden die Entscheidungsfindung noch stärker.

Durchgängiger Einsatz von Vertrieb bis Technik (inklusive Schaltplan)

Neben dem Einsatz im Vertrieb nutzt Klarsolar die Software von Aurora Solar auch in der technischen Planung, unter anderem für die Erstellung des Schaltplans für die Netzanmeldung. Dabei werden relevante Informationen aus dem Beratungsgespräch und der Live-Planung direkt strukturiert in die technische Ausarbeitung überführt. Das beschleunigt die Abläufe von der Planung bis zur Installation weiter und verkürzt damit den Weg zur Solaranlage für die Kundinnen und Kunden noch stärker.

Automatisierung für PV-Komplettpakete

Ein zentraler Aspekt der Partnerschaft ist die noch stärkere Automatisierung entlang des gesamten Lead-to-Proposal-Prozesses: Mit Funktionen wie Design Mode und Sales Mode können Anwenderinnen und Anwender Angebote besonders effizient erstellen und Paketlösungen abbilden, beispielsweise PV-Anlagen inklusive Batteriespeicher und weiteren Komponenten. Sämtliche Workflows lassen sich vollständig über APIs automatisieren.

Christopher Hopper, Mitgründer von Aurora Solar, betont: "Die Energie- und Softwarewende gehören zusammen. Mit E.ON Deutschland, klarsolar und Aurora Solar kommen starke Partner zusammen, die gemeinsam das Kundenerlebnis beim Photovoltaik-Kauf maximieren - mit fundierter Experten-Beratung und Live-Planung im Kaufprozess sowie perfekt optimierter Automatisierung im Hintergrund. "

"Unsere Kundinnen und Kunden erwarten eine Beratung, die schnell, transparent und nachvollziehbar ist, digital genauso wie vor Ort - dafür steht klarsolar", sagt Tristan Kleeb, Geschäftsführer von klarsolar. "Mit der Software von Aurora Solar optimieren wir die durchgängige, kundenzentrierte Customer Journey von klarsolar weiter. So können wir Kundinnen und Kunden noch stärker in die PV-Planung einbinden und ihnen den Weg zur eigenen Photovoltaikanlage weiter verkürzen."

Über Aurora Solar

Aurora Solar bietet ein professionelles Vertriebs- und Planungstool für Solarbetriebe. Durch eine moderne, datengetriebene 3D-Technologie ermöglicht Aurora Solar Vertriebs- und Planungsteams, die Transformation zu PV-Anlagen schneller, planbar und präzise umzusetzen. Aurora Solars cloudbasierte Plattform nutzt dafür eine Vielzahl von Daten, Automatisierungsfunktionen und KI, um Prozesse zu optimieren und das Wachstum von Solarunternehmen zu beschleunigen. Weltweit verlassen sich über 7.000 Organisationen auf Aurora Solar und mehr als 20 Millionen Solarprojekte konnten bereits realisiert werden.

www.aurorasolar.eu/de

Über klarsolar

Als Full-Service Photovoltaik-Anbieter ist klarsolar von der Kontaktanfrage bis zum sorglosen Betrieb einer Anlage deutschlandweit im Einsatz. Selbst absolute Solar-Neulinge können sich über den Konfigurator auf klarsolar.de in wenigen Minuten ein erstes Angebot erstellen lassen. Die klarsolar Solarexperten helfen dann bei der Detailplanung und der Ausarbeitung einer maßgeschneiderten Gesamtlösung. Dank des klarsolar Partnernetzwerks arbeitet das Unternehmen mit erfahrenen und spezialisierten Handwerkern zusammen. Klarsolar verfolgt das Ziel, dem Kunden den Weg zur eigenen Solaranlage so einfach wie möglich machen und einen sorglosen und rentablen Betrieb über die gesamte Lebensdauer zu ermöglichen. Klarsolar ist eine 100-prozentige Tochter von E.ON Energie Deutschland. Weitere Informationen: klarsolar.de

Über E.ON Energie Deutschland

Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein bundesweit führendes Energieunternehmen und Dachgesellschaft des E.ON Vertriebs in Deutschland. Rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für die Versorgung mit Strom und Erdgas zu fairen Preisen - mit einem mehrfach ausgezeichneten Kundenservice. Unsere smarten Tarife mit Flexibilitäts-Bonus ermöglichen es Kundinnen und Kunden einfach von der Energiewende zu profitieren. Mit unseren Energielösungen wie dem E.ON Home Energiemanager, Photovoltaikanlagen und Energiespeichern, Wärmepumpen, Elektromobilitätslösungen, Energiechecks und Effizienzmaßnahmen sind wir der Anbieter für eine zunehmend dezentrale, ökologische und digitale Energiewelt.

Die Vertriebsgruppe, zu der die E.ON Energie Dialog GmbH, die E WIE EINFACH GmbH, die eprimo GmbH sowie weitere regional verankerte Energieversorgungsunternehmen gehören, hat zahlreiche Standorte im ganzen Bundesgebiet. Hauptsitz ist München. Unsere rund 14 Millionen Privat-, Geschäfts- und Industriekunden profitieren damit sowohl von den Stärken des Konzernverbunds als auch von der regionalen Präsenz vor Ort.

Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein Unternehmen der E.ON SE.

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