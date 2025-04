Aurora Solar

Aurora Solar und Hanwha Q CELLS GmbH (Qcells) schließen Partnerschaft für mehr Transparenz und Effizienz im PV-Vertrieb, unterstützt durch KI und Lidar

München und Bitterfeld-Wolfen (ots)

Effizienter PV-Vertrieb: Aurora Solar und Qcells optimieren Planungseffizienz und Vertrieb durch transparente, KI-gestützte Prozesse.

Starke Synergie im Solarbereich: Aurora Solar unterstützt die Komplettlösungen von Qcells mittels API-Integration von Beratung bis Netzanschluss.

Aurora Solar, führender Anbieter von Softwarelösungen für Photovoltaik (PV), und Qcells, Komplettanbieter für Solarenergie, geben ihre Partnerschaft bekannt. Gemeinsam wollen sie den PV-Vertrieb optimieren, indem sie Transparenz, Effizienz, Vertrauen und Präzision in den Mittelpunkt stellen. Mit dieser Kooperation bringen beide Unternehmen ihre Stärken ein, um die Solarbranche noch leistungsfähiger für die Herausforderungen der kommenden Jahre zu gestalten.

Prozessoptimierung und Kundennähe durch Aurora Solar

Aurora Solar setzt auf smarte Technologie, um den Planungsprozess von PV-Anlagen zu optimieren. Künstliche Intelligenz (KI) und eine ortsunabhängige Initialplanung ermöglichen es, PV-Anlagen bereits vor dem ersten Vor-Ort-Termin oder während des ersten Kundengesprächs präzise zu visualisieren und individuell auf die Gegebenheiten des jeweiligen Daches abzustimmen. Die Planung basiert auf detaillierten 2D- und 3D-Daten der Adresse des Hausbesitzenden, um aussagekräftige Angebote für Interessenten zu erstellen.

Modulbelegung und Prognosen zum Stromertrag und der Amortisation können gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden in Echtzeit berechnet und angepasst werden, was den Vorgang auch für die spätere Feinplanung transparent und nachvollziehbar macht. Der gesamte Planungsprozess wird so verkürzt, einfacher und nachvollziehbar - für maximale Sicherheit und Vertrauen beim Endverbraucher.

Qcells: Der Anbieter für Solar-Komplettlösungen

Die Hanwha Q CELLS GmbH bringt ihre langjährige, holistische Expertise im Bereich Entwicklung von Solarmodulen und Energiemanagement in die Partnerschaft mit ein: Als Komplettanbieter für Solaranlagen begleitet Qcells ihre Kunden von der ersten Beratung über die Planung und Installation bis zur Anmeldung bei den zuständigen Netzbetreibern, was eine professionelle und nahtlose Umsetzung garantiert. Die Vertriebsteams von Qcells nutzen die Aurora-Solar-Plattform, um anhand von Satelliten- und Lidar-Daten der jeweiligen Adresse mit Hilfe von Aurora Solars KI eine 3D-Visualisierung der PV-Anlage zu erstellen.

Optimierte Planungseffizienz für mehr Kundenzufriedenheit

Die Partnerschaft baut auf einem Grundwert von Qcells auf: Transparenz. Sie setzt ein klares Zeichen für den Wandel in der Solarbranche hin zu mehr Vergleichbarkeit, Planungssicherheit und Nachvollziehbarkeit - entscheidende Kriterien, um Hausbesitzenden die Entscheidung für eine PV-Anlage zu erleichtern.

"Unsere Partnerschaft mit Qcells ist ein weiterer Meilenstein, der die Art und Weise, wie Solaranlagen verkauft und geplant werden, nachhaltig verändert. Gemeinsam schaffen wir ein neues Level an Verlässlichkeit und Vertrauen - sowohl für Solarteure als auch für Endkundinnen und Endkunden", erklärt Christopher Hopper, Gründer und CEO bei Aurora Solar.

"Mit Aurora Solar als Partner können wir unseren Kunden eine durchgängig komfortable Erfahrung bieten. In Echtzeit visualisiert die Technologie von Aurora Solar PV-Anlagen in 3D und schafft somit einen Mehrwert für unsere Kundschaft. Zusammen treiben wir die Energiewende weiter voran", sagt Thomas Taubert, Head of Product & Software Management, Qcells.

Über Aurora Solar

Aurora Solar bietet ein professionelles Vertriebs- und Planungstool für Solarbetriebe. Durch eine moderne, datengetriebene 3D-Technologie ermöglicht Aurora Solar Vertriebs- und Planungsteams, die Transformation zu PV-Anlagen schneller, planbar und präzise umzusetzen. Aurora Solars cloudbasierte Plattform nutzt dafür eine Vielzahl von Daten, Automatisierungsfunktionen und KI, um Prozesse zu optimieren und das Wachstum von Solarunternehmen zu beschleunigen. Weltweit verlassen sich über 7.000 Organisationen auf Aurora Solar und mehr als 20 Millionen Solarprojekte konnten bereits realisiert werden. www.aurorasolar.eu/de

Über Qcells

Qcells ist seit 25 Jahren als Hersteller von Photovoltaik-Systemen am Markt. In Sachsen-Anhalt gegründet, gehört das Unternehmen inzwischen zur Hanwha-Gruppe. Mit dem hohen Wirkungsgrad seiner Solarzellen hat das Unternehmen verschiedene Rekorde aufgestellt und sich so vom PV-Pionier zum Technologieführer entwickelt. In Deutschland bietet Qcells Solaranlagen als Komplett-Lösungen zum Festpreis an - mit langfristigen Garantien. www.q-cells.de

Original-Content von: Aurora Solar, übermittelt durch news aktuell