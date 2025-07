Aurora Solar

EKD setzt auf Aurora Solar zur effizienten Planung von PV-Projekten

München (ots)

Vollautomatisierte Erstplanung : Photovoltaikanlagen bereits im Erstgespräch planen - präzise, schnell und datenbasiert.

: Photovoltaikanlagen bereits im Erstgespräch planen - präzise, schnell und datenbasiert. Mehr Nähe, mehr Transparenz : Leistung und Wirtschaftlichkeit werden direkt im Kundengespräch visualisiert und verständlich aufbereitet.

: Leistung und Wirtschaftlichkeit werden direkt im Kundengespräch visualisiert und verständlich aufbereitet. Weniger Aufwand, mehr Effizienz: Vor-Ort-Termine werden optimal genutzt - das spart Zeit, senkt Kosten und beschleunigt den Projektstart.

Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD), drittgrößter Anbieter für Solaranlagen in Europa, setzt auf die Unterstützung von Aurora Solar, dem führenden Anbieter für KI-gestützte Planungs- und Vertriebstechnologien im Bereich Photovoltaik (PV). Mit vereinten Kräften optimieren beide Unternehmen nun die durchgängige Effizienz im gesamten Verkaufs- und Planungsprozess von Photovoltaikanlagen und Ganzjahresenergiesystemen.

Zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit sind die Expert Design Services. Die Designer von Aurora Solar erstellen bereits in 30 Minuten ein Anlagen-Design. Über Schnittstellen (APIs) zum CRM-System und weiteren von EKD genutzten Software-Tools entsteht ein nahtloser Workflow, was die Geschwindigkeit in der Erstplanung signifikant steigert.

Die cloudbasierte Lösung ermöglicht EKD, Solaranlagen bereits im Verkaufsgespräch präzise zu planen - schon beim Erstgespräch können den künftigen Anlagenbesitzenden alle Möglichkeiten transparent aufgezeigt werden. Grundlage dafür sind LiDAR- und hochauflösende Satellitendaten. Die so erstellten Verkaufspräsentationen bieten eine überzeugende Visualisierung und erklären die Technologie nicht nur ansprechend, sondern auch leicht verständlich. Da sie auf Templates basieren und automatisch erstellt werden, schonen sie gleichzeitig die EKD-Ressourcen. Die Kombination aus schneller Reaktionszeit, überzeugender Optik und individueller Gestaltungsmöglichkeit erhöht in Kundenterminen deutlich die Akzeptanz und ermöglicht sogar Vertragsabschlüsse im Erstgespräch.

"Dank Aurora Solar verkürzen wir nicht nur unseren Vertriebszyklus signifikant, sondern schaffen auch ein visuelles Erlebnis, das unsere Kundinnen und Kunden begeistert", erklärt Christopher Döring, Vertriebsleiter bei EKD. "Die Kombination aus technischer Präzision und emotionaler Ansprache ist ein echter Game Changer. Wir investieren dabei sowohl in Technologie als auch in Kundenerlebnisse. Aurora hilft uns dabei, unsere Vision einer modernen, transparenten und begeisternden Energiewelt Wirklichkeit werden zu lassen."

PV-Planung neu gedacht: schneller, effizienter, kundenzentriert

Aurora Solar sieht in der zügigen und umfassenden Befähigung der Plattformnutzer:innen einen weiteren Hebel, um die angestrebten Effizienzsteigerungen im Arbeitsablauf umzusetzen - durch intensive Schulungen und Trainings erschließen sich die Vertriebspartner:innen das volle Potenzial der Lösung.

Die Kund:innen profitieren gleich mehrfach: Die zeitige Planung im Erstgespräch verkürzt auch die Projektlaufzeit deutlich. Mit der Plattform von Aurora Solar lässt sich automatisiert ein 3D-Modell der Immobilie erstellen, der Sonnenverlauf simulieren, Ertrag und Eigenverbrauch berechnen - und ermöglicht damit eine transparente Wirtschaftlichkeitsrechnung in Echtzeit.

Wachstumsfaktor Digitalisierung

Die Zusammenarbeit zwischen EKD und Aurora Solar ist mehr als ein Technologieprojekt - sie ist ein strategischer Schritt zur Transformation der PV-Branche in Europa. "Was uns mit EKD verbindet, ist die Überzeugung, dass Digitalisierung und Automatisierung zentrale Treiber für den Solarmarkt der Zukunft sind", sagt Christopher Hopper, Co-Gründer und CEO bei Aurora Solar. "Unser gemeinsames Ziel ist es, Solarenergie für alle greifbarer, verständlicher und wirtschaftlicher zu machen."

Über Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD)

Mit über 40.000 installierten Anlagen und einem umfassenden Netzwerk aus Fachkräften sorgt Energiekonzepte Deutschland jedes Jahr für circa 70 Millionen Euro Stromersparnis bei ihren Kunden. Damit setzen sie neue Maßstäbe am Energiemarkt.

Dank der Vernetzung aller Komponenten, wie Solaranlage, Stromspeicher, Wallbox und einem intelligenten Energiemanagementsystem bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die ihren Kunden sowohl die Energieerzeugung als auch die Optimierung des Stromverbrauchs so effizient und einfach wie nie gestaltet.

Mit dem Ganzjahresenergiesystem EKD 365+ erhalten Kundinnen und Kunden mehr Energie, Autarkie und Sicherheit. Alles über EKD finden Sie hier: https://www.ekd-solar.de/

Über Aurora Solar

Aurora Solar bietet ein professionelles Vertriebs- und Planungstool für Solarbetriebe. Durch eine moderne, datengetriebene 3D-Technologie ermöglicht Aurora Solar Vertriebs- und Planungsteams, die Transformation zu PV-Anlagen schneller, planbar und präzise umzusetzen. Aurora Solars cloudbasierte Plattform nutzt dafür eine Vielzahl von Daten, Automatisierungsfunktionen und KI, um Prozesse zu optimieren und das Wachstum von Solarunternehmen zu beschleunigen. Weltweit verlassen sich über 7.000 Organisationen auf Aurora Solar und mehr als 20 Millionen Solarprojekte konnten bereits realisiert werden.

Alles über Aurora Solar finden Sie hier: https://aurorasolar.com/eu/de/

