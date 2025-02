baron mobility service GmbH

mein-dienstrad.de erhält Deutschen Servicepreis 2025 für beste Servicequalität

Oldenburg (ots)

Zum vierten Mal in Folge wurde mein-dienstrad.de für seinen herausragenden Service mit dem Deutschen Servicepreis ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand am 18. Februar in Berlin statt, wo Geschäftsführer Lars-Robin Weislogel den Preis entgegennahm.

"Für uns ist dies eine ganz besondere Ehrung, die zeigt, wie wichtig persönlicher Kundenservice in einer zunehmend digitalen Welt ist", sagte Weislogel. Die Auszeichnung betont die starke Kundenorientierung von mein-dienstrad.de, die auf über zehn Jahren Erfahrung und dem täglichen Engagement der Mitarbeitenden basiert.

Analyse von Servicequalität aus Verbrauchersicht: Der Deutscher Servicepreis 2025

Der renommierte Preis, der jährlich vom Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben wird, prämiert Unternehmen, die durch herausragende Serviceleistungen überzeugen. Bewertet wurden insgesamt 2.160 Unternehmen aus 71 Kategorien wie Mobilität, Gesundheit und Freizeit. mein-dienstrad.de ist Sieger in der Kategorie "Bester Anbieter Fahrrad-Leasing". Bewertungskriterien waren unter anderem Vor-Ort-Beratung, Online-Services, Service per Telefon und E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service.

Grundlage der Analyse waren 6.046 Testkontakte, über 172.000 Kundenbefragungen sowie 25.788 Social-Media-Beiträge. Die Datenerhebung erfolgte durch sogenannte Mystery-Tests: Geschulte Testerinnen und Tester traten verdeckt als Kundinnen und Kunden auf. Sie bewerteten Interaktionen mit den Unternehmen anhand standardisierter Kriterien und führten Testkäufe, -beratungen, -anrufe, -E-Mails, -Chats und -Video-Calls durch. "Wir freuen uns, dass unser Einsatz für außergewöhnlichen Service am Markt Anerkennung findet", sagt Weislogel.

mein-dienstrad.de überzeugt mit exzellentem Service im Fahrrad-Leasing

Mit seinem umfassenden Full-Service Fahrrad-Leasing stellt mein-dienstrad.de die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt: Angefangen von individuellen Konzepten für Unternehmen jeder Größe über fortlaufende Unterstützung nach der Einführung des Leasing-Modells bis hin zu persönlichen Ansprechpartnern. Das geschulte Fachpersonal mit jahrelanger Expertise berät und betreut die Kunden auf allen Kanälen: Telefon, E-Mail, Webseite und Social Media.

Eine Vollkaskoversicherung für Diensträder, Arbeitgeberschutz sowie Service- und Wartungspakete ergänzen den Rundum-Sorglos-Service. Geleaste Fahrräder aus dem eigenen Online-Bikeshop werden bequem nach Hause geliefert und auch Wartungen erfolgen direkt vor Ort beim Kunden. Selbst die Schadenabwicklung wird intern übernommen. Ein besonderes Highlight: Nur mein-dienstrad.de bietet eine Null-Zusatzkosten-Garantie für Dienstrad-Nutzer. Zugleich setzt das Unternehmen verstärkt auf hohen Datenschutz und ist seit drei Jahren ISO 27001 zertifiziert.

Lars-Robin Weislogel ist stolz auf sein Team: "Wir bieten echten Mehrwert durch unser Fachwissen, ein offenes Ohr und ein tiefes Verständnis für die Wünsche unserer Kunden. Die hohe Kundenzufriedenheit bestätigt das Vertrauen in unsere Expertise. Dieser Preis gebührt vor allem unseren Kolleginnen und Kollegen, die unsere Kunden Tag für Tag sympathisch, kompetent und engagiert beraten und herausragenden Service bieten."

Über mein-dienstrad.de

mein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de

