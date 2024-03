APA - Austria Presse Agentur

Susanne Puller-Knittelfelder und Christian Kneil werden stellvertretende Chefredakteur:innen der APA

Wien (ots)

APA-Chefredakteurin Maria Scholl: „Stärkung der innenpolitischen und produktorientierten Kompetenz in der Newsroom-Führung“

In der Redaktion der APA – Austria Presse Agentur steigen Susanne Puller-Knittelfelder und Christian Kneil mit 1. April zu stellvertretenden Chefredakteur:innen auf. Puller-Knittelfelder (37) wird diese Funktion in ihrer bestehenden Rolle als Innenpolitik-Ressortleiterin ausüben; Kneil (53) war als Head of Content Business schon bisher Teil der Chefredaktion.

„Damit stärken wir die innenpolitische und die produktorientierte Kompetenz in der Newsroom-Führung“, so APA-Chefredakteurin Maria Scholl. „Nicht nur durch das Superwahljahr 2024 sind wir mit wichtigen politischen Weichenstellungen konfrontiert – und in Zeiten großer marktseitiger Herausforderungen für die Medienbranche ist eine enge Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kernkunden unerlässlich.“

Susanne Puller-Knittelfelder ist seit 2019 Innenpolitik-Ressortleiterin und war davor seit 2016 als stellvertretende Ressortchefin tätig. Die gebürtige Grazerin startete ihre Karriere in der APA 2008 während ihres Studiums an der FH Joanneum und verstärkte ab 2009 das Innenpolitik-Ressort. Puller-Knittelfelder ist zudem stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure.

Christian Kneil ist seit 1994 Journalist bei der APA. Er war maßgeblich am Aufbau des Profitcenters MultiMedia beteiligt, übte dort mehrere Führungsfunktionen aus und verantwortete schließlich die Integration dieses Bereichs in die APA-Redaktion. Daneben bekleidete er ab 2008 die Funktion eines Chefs vom Dienst und war seit 2022 als Head of Content Business und Mitglied der Chefredaktion für die (Weiter-)Entwicklung neuer journalistischer Formate und Produkte verantwortlich.

Nach dem Ausscheiden von Werner Müllner, der als stellvertretender Chefredakteur im laufenden Jahr in den Ruhestand gehen wird, besteht das Führungsteam des APA-Newsrooms aus Chefredakteurin Maria Scholl sowie ihren Stellvertreter:innen Katharina Schell, Susanne Puller-Knittelfelder und Christian Kneil.

