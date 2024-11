baron mobility service GmbH

Grüne Wende in der Mitarbeitermobilität: Dienstrad-Leasing mit mein-dienstrad.de

Oldenburg (ots)

Dienstrad-Leasing gewinnt immer mehr an Popularität. Als flexibles und günstiges Mobilitätskonzept ist es eine effektive Maßnahme, um Nachhaltigkeit, Gesundheit und Motivation der Mitarbeitenden sowie die Arbeitgeberattraktivität zu fördern. Gleichzeitig leistet es einen wesentlichen Beitrag zur grünen Transformation und Reduzierung der CO2-Emissionen. Diesen Trend hat das Oldenburger Unternehmen mein-dienstrad.de frühzeitig erkannt. Seit seiner Gründung 2012 ist es sein Credo, Menschen in Unternehmen auf das Fahrrad zu bringen und die umweltbewusste Mobilitätswende weiter voranzutreiben.

Einfach und digital zu umweltfreundlicher Mobilität

Immer mehr Arbeitgebende erkennen, wie wichtig die Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeitenden ist. Diesen Unternehmen bietet mein-dienstrad.de das unkomplizierte Leasing von Diensträdern als besonderen Benefit an. Mitarbeitende erhalten so die Möglichkeit, das Dienstrad sowohl beruflich als auch privat zu nutzen, was sie bis zu 40 Prozent weniger kostet als ein Direktkauf. Die Kosten können entweder komplett vom Arbeitgebenden getragen werden oder werden jeden Monat in Form einer klassischen Gehaltsumwandlung oder einer Umwandlung über einen außertariflichen Bonus vom Mitarbeitenden finanziert, wodurch sich das zu versteuernde Einkommen verringert. Die Laufzeit beträgt in der Regel 36 Monate und der Arbeitgebende übernimmt die Funktion des Leasingnehmers.

Der Prozess des Dienstrad-Leasings ist denkbar einfach und digital umsetzbar. Dafür arbeitet mein-dienstrad.de mit einem eigens entwickelten Online-Portal, in dem alle wichtigen Informationen in Echtzeit bereitstehen und das individuell auf jedes Unternehmen zugeschnitten ist. Die gesamte Verwaltung der Diensträder ist über das Online-Tool möglich. Bei der Implementierung des Dienstrad-Leasings legt mein-dienstrad.de großen Wert darauf, individuelle Kundenanforderungen und -wünsche zu berücksichtigen. So wird zum Beispiel der Leasingrechner für die Mitarbeitenden im Online-Tool auf die Rahmenbedingungen und Tarifvorgaben des Unternehmens zugeschnitten.

mein-dienstrad.de bietet maßgeschneiderten Service für jede Unternehmensgröße

Ziel von mein-dienstrad.de ist es, das Dienstrad-Leasing für jedes Unternehmen bereitzustellen, seien es KMU, Selbständige, öffentlicher Dienst oder Großkonzerne. Gerade für die beiden letzteren ist das Leasing ein komplexes Thema, bei dem viele operative Schritte notwendig sind, etwa die Verhandlung mit Tarifparteien oder die Vorbereitung des Rollouts im Alltagsgeschäft. Das erfordert eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die mein-dienstrad.de durch regelmäßige Austauschformate, schnelle Abstimmungsprozesse sowie eine ausgezeichnete Feedback- und Fehlerkultur realisiert. Dazu zählen auch Demo-Days, an denen mein-dienstrad.de zu den Unternehmensstandorten kommt, sodass interessierte Arbeitnehmende sich vor Ort beraten lassen und Fahrräder ausprobieren können.

Der klassische Bestellweg über den stationären Fachhandel ist mit einem bundesweiten Netz von ca. 4.500 Fachhandelspartnern möglich. Zudem bietet mein-dienstrad.de einen eigenen Online-Bike-Shop, in dem Fahrräder bestellt und bequem nach Hause geliefert werden können. Der Service wie Lieferung, Montage, Einweisung des Fahrers und Wartung erfolgt direkt am Standort des Dienstradnutzenden. Dank der Vollkaskoversicherung sind die Diensträder optimal abgesichert. Sämtliche Schäden werden auf direktem Wege über die hauseigene Schadenabteilung abgewickelt. Individuell wählbare Service-Pakete runden das Angebot ab. mein-dienstrad.de bietet ein Full-Service-Leasing und hält somit Arbeitgebenden den Rücken frei.

Um einen noch besseren Service zu leisten, arbeitet mein-dienstrad.de stetig an Neuerungen. Vor kurzem wurde das neue Online-Portal vorgestellt sowie der eigens entwickelte digitale mein-dienstrad.pass in Form eines QR-Codes. Er bündelt alle wichtigen Daten zum Dienstrad und lässt sich einfach über das Smartphone abrufen. Dies vereinfacht vor allem Fachhändlern den Leasingprozess.

Über mein-dienstrad.de

mein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de

