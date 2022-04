K-Sport GmbH

K-Sport motiviert Sportsfreunde: Instagram-Gewinnspiel für das beste Homegym

Gießen (ots)

Mit dem Anfang des Frühlings steigt die Motivation auf mehr Bewegung. Vor allem für Sportfans ist nun der perfekte Zeitpunkt, sich voller Energie ins Workout zu stürzen. Hier trat K-Sport im Februar/März 2022 zur Stelle und veranstaltete den Homegym-Contest, bei dem leidenschaftliche Fitnessbegeisterte exklusive Preise gewinnen konnten, um ihre eigenen Homegyms mit den passenden Extras auszustatten.

Mit Foto, Like und Hashtag zum perfekten Homegym

Über Instagram begann am 24. Februar 2022 der Homegym-Contest von K-Sport. Unter dem Motto "Jetzt seid Ihr dran!" durften alle Athleten mitmachen, die als Teil ihres kompletten Home-Equipments mindestens ein K-Sport-Produkt besitzen. Die Voraussetzungen zur Teilnahme am Gewinnspiel waren: den Beitrag auf Instagram liken, einen Sportsfreund markieren und zum Schluss ein Foto seines Homegyms per "Direct Message" oder Mail direkt an K-Sport senden. Nach dem Einsendeschluss am 18.03.2022 wurden vier glückliche Gewinner per E-Mail benachrichtigt und mit Preisen belohnt. Der erste Platz durfte sich über einen 250 Euro Shop Gutschein freuen und Platz 2 erhielt eine Langhantelstange nach Wahl. Plätze 3 und 4 haben ebenfalls etwas gewonnen - mit Goodiebags von K-Sport gingen auch sie nicht leer aus.

Begeisterung in der Community

Dank der großen und positiven Resonanz hat sich K-Sport vorgenommen, auch in Zukunft weitere Aktionen und Gewinnspiele zu veranstalten. So sind dieses Jahr zum Beispiel noch ein weiterer Homegym-Contest und weitere Gewinnspiele geplant, bei denen die Hobby-Sportler und K-Sport-Fans ihr Glück probieren können. Hierbei ist besonders der resultierende Austausch zwischen den Athleten und die steigende Interaktion in der K-Sport-Community ein großes Plus. Als Hersteller von Sportgeräten kann K-Sport so einen direkten Einblick bekommen und in Erfahrung bringen, wie sich die Geräte in verschiedenen Homegyms machen. Diese Eindrücke teilen sie gern auf Social Media mit der Community - so steht K-Sport immer im direkten Austausch, wie ein echter Sportsfreund.

Über K-Sport GmbH

Als Hersteller für Sportgeräte für den Heimbedarf steht die K-Sport GmbH vor allem für Motivation, Gesundheit und Spaß. Für Amateure sowieso Profis werden verschiedene Sportarten in der Region des deutschen Standortes Gießen gefordert und eine Basis geschaffen, bei der Kinder und Jugendliche die Möglichkeiten haben, ihre Freizeit in Vereinen wertvoll zu gestalten. Das alles teilt K-Sport nicht nur durch ihre Geräte, sondern auch durch ihre austauschfreudige K-Sport Community, die die Werte des Unternehmens perfekt widerspiegeln und eine Plattform schaffen, in der sich Hobby-Sportler und Athleten rund um die Themen Sport und Gesundheit austauschen können.

