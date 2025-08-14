Cision Ltd.

CisionOne gewinnt zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung „Best Media Monitoring Solution" bei den MarTech Breakthrough Awards 2025

Chicago (ots/PRNewswire)

Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Medieninformationen, gab heute bekannt, dass CisionOne zum zweiten Mal in Folge von MarTech Breakthrough, einer führenden Marktforschungsorganisation, die die innovativsten Unternehmen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Werbetechnologie auszeichnet, als „Best Media Monitoring Solution" ausgezeichnet wurde.

Dank modernster KI, Echtzeit-Datenverarbeitung und Automatisierung definiert Medienbeobachtung neu und versorgt Kommunikationsteams mit den Erkenntnissen, die sie benötigen, um schneller zu handeln, intelligenter zu reagieren und selbstbewusst voranzugehen. Weit über die einfache Erfassung von Erwähnungen hinaus fungiert CisionOne als intelligenter Assistent, der wichtige Erkenntnisse sofort nach ihrem Entstehen aufzeigt und so aus dem überwältigenden Medienrauschen klare, umsetzbare Informationen macht.

„Sich unter Tausenden von Nominierungen hervorzuheben, ist keine Kleinigkeit, und wir sind stolz darauf, dass CisionOne erneut von MarTech Breakthrough ausgezeichnet wurde", so Jim Daxner, Chief Product Officer bei Cision. „Dieser erneute Sieg ist ein Beweis für den durchdachten Einsatz von KI – wir entwickeln Tools, die PR-Fachleuten helfen, nicht nur Schritt zu halten, sondern immer einen Schritt voraus zu sein. Ob Echtzeit-Benachrichtigungen, personalisierte Journalistenansprache oder intelligente Stimmungsanalyse – CisionOne verschafft Kommunikatoren den entscheidenden Vorteil, den sie in der heutigen schnelllebigen Medienlandschaft benötigen."

Zu den preisgekrönten Fähigkeiten von CisionOne gehören:

Intelligentere, KI-gestützte Überwachung: Echtzeit-Erwähnungsströme verfolgen die Berichterstattung über Marken, Wettbewerber und Branchen, sobald sie erscheint – gepaart mit dem proprietären React Score von Cision, um potenziell schädliche Geschichten zu erkennen, bevor sie eskalieren.

Echtzeit-Erwähnungsströme verfolgen die Berichterstattung über Marken, Wettbewerber und Branchen, sobald sie erscheint – gepaart mit dem proprietären von Cision, um potenziell schädliche Geschichten zu erkennen, bevor sie eskalieren. Schnellere, besser umsetzbare Einblicke: Dank Instant Insights und KI-generierten Zusammenfassungen lassen sich Trends leicht erkennen, Störfaktoren herausfiltern und Auswirkungen in anpassbaren Dashboards visualisieren – so können Teams effektiver denn je arbeiten.

Dank Instant Insights und KI-generierten Zusammenfassungen lassen sich Trends leicht erkennen, Störfaktoren herausfiltern und Auswirkungen in anpassbaren Dashboards visualisieren – so können Teams effektiver denn je arbeiten. Tiefergehende Intelligenz über alle Kanäle hinweg: Eine einheitliche Omnichannel-Abdeckung vereint Earned Media und Social Media an einem Ort und bietet so einen vollständigen Überblick über die Medienlandschaft.

Eine einheitliche Omnichannel-Abdeckung vereint Earned Media und Social Media an einem Ort und bietet so einen vollständigen Überblick über die Medienlandschaft. Integrierte PR-Workflow-Effizienz: CisionOne geht über die reine Überwachung hinaus und unterstützt den gesamten PR-Workflow. Es hilft Teams dabei, intelligentere Suchanfragen zu erstellen, personalisierte Journalisten-Pitches zu verfassen und gezielte Kontaktaufnahmen mit größerer Präzision und Geschwindigkeit durchzuführen.

„CisionOne hält nicht nur mit der modernen Medienlandschaft Schritt, sondern gibt das Tempo vor", so Steve Johansson, Managing Director bei MarTech Breakthrough. „In einer Zeit, in der Nachrichten schneller und weiter verbreitet werden als je zuvor, zeichnet sich CisionOne dadurch aus, dass es PR-Fachleuten die Geschwindigkeit, Klarheit und strategische Weitsicht bietet, die sie benötigen, um entschlossen zu handeln. Das ist genau die Art von bahnbrechender Innovation, auf die wir stolz sind."

Die MarTech Breakthrough Awards werden bereits zum achten Mal verliehen und zeichnen die besten Unternehmen, Technologien und Produkte der globalen Marketing-Technologiebranche aus. Das Programm für 2025 zog Tausende von Nominierungen aus über 15 Ländern an, was den wachsenden Bedarf der Branche an innovativen, KI-gestützten Lösungen widerspiegelt.

Erfahren Sie, wie die preisgekrönte CisionOne-Plattform Ihren nächsten Durchbruch vorantreiben kann. Starten Sie noch heute.

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter in den Bereichen Verbraucher- und Medienintelligenz, Engagement und Kommunikationslösungen. Wir statten PR- und Unternehmenskommunikations-, Marketing- und Social-Media-Fachleute mit den Tools aus, die sie benötigen, um in der heutigen datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein. Unsere fundierten Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen – darunter 84 % der Fortune 500 –, das für sie wichtigste Publikum zu sehen und gesehen zu werden, es zu verstehen und verstanden zu werden.

CisionPR@cision.com

Original-Content von: Cision Ltd., übermittelt durch news aktuell