IMG Sachsen-Anhalt: Kampagne „Sachsen-Anhalt kann's halt" zur Fachkräftegewinnung gestartet

Sven Schulze, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, hat gestern im Rahmen einer Pressekonferenz die neue Werbekampagne des Landes Sachsen-Anhalt zur Gewinnung von Fachkräften vorgestellt. Sie wirbt in Deutschland mit dem Slogan „Sachsen-Anhalt kann's halt." Ziel ist einerseits, Fachkräfte für das Land zu werben, aber auch zurückzugewinnen. Dafür werden insbesondere Menschen in den Fokus gerückt, die der Arbeit wegen ihre Heimat Sachsen-Anhalt verlassen haben oder die täglich in ein anderes Bundesland pendeln. Auch Studierende in Sachsen-Anhalt werden in den Blick genommen. Andererseits sollen internationale Talente durch Kooperationen mit Partnern etwa in Vietnam, die Förderung hybrider Studiengänge und ein gezieltes Standortmarketing gewonnen werden.

Darüber hinaus startete bereits im Juni dieses Jahres gemeinsam mit dem DEHOGA Sachsen-Anhalt e.V. und gewerblichen Kammern eine Initiative zur Vermittlung vietnamesischer Talente in Ausbildungsberufe der Hotel- und Gaststättenbranche, des Handwerks sowie in gewerblich-technische Ausbildungsberufe. Aktuell soll das Projekt um Sprachförderung schon im Herkunftsland Vietnam erweitert werden. Eine Kooperation mit der Steinbeis Hochschule und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg unterstützt ebenfalls die Gewinnung internationaler MINT-Studierender.

„Sachsen-Anhalt kann's halt! Mit dieser Kampagne gehen wir eine wichtige Herausforderung an: den Fachkräftemangel. Unser Land wächst und entwickelt sich – sowohl wirtschaftlich als auch als moderner Lebensstandort. Um diesen Weg weiterzugehen, brauchen wir qualifizierte Arbeitskräfte, aus dem Inland und aus dem Ausland. Mit der Kampagne setzen wir gezielt Anreize, etwa durch konkrete Projekte hier vor Ort und in Ländern wie Vietnam. So zeigen wir: In Sachsen-Anhalt finden Fachkräfte nicht nur spannende Arbeitsplätze, sondern auch optimale Lebensbedingungen. sagte Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Sven Schulze.

Attraktives Lebensumfeld für Schlüsselbotschaften genutzt

Entworfen wurde die Kampagne durch die Kreativagentur Scholz & Friends. Sie wählte dafür Schlüsselthemen von Fachkräften, Auszubildenden und Studierenden aus, etwa bezahlbaren Wohnraum, zukunftssichere Berufsmöglichkeiten und ein attraktives Lebensumfeld. Mit ansprechenden Slogans wie „Arbeitsweg ist Lebenszeit." für Pendler oder „Mehr Geld als Monat" sollen u. a. zielgerichtet die Botschaften ausgespielt werden. Die Werbekampagne spricht ihre Zielgruppen auf allen Kanälen an über eine umfangreiche digitale Präsenz, Social Media-Kampagnen, ergänzende Außenwerbungsmaßnahmen wie Plakate und Hörfunkwerbung sowie im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen.

IW-Studie beweist Standortvorteile Sachsen-Anhalts

Hintergrund der Kampagne sind die Ergebnisse einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die erstmalig auf der Pressekonferenz präsentiert wurde und die die besonderen Standortvorteile Sachsen-Anhalts gegenüber anderen Bundesländern im Wettbewerb um Fachkräfte beweist. Die IW-Studie zeigt, dass die Lebenshaltungskosten in Sachsen-Anhalt 7,2 % unter dem deutschen Durchschnitt liegen, was den Standort vor allem durch günstige Wohn- und Baulandpreise hervorhebt. Die gute Verfügbarkeit von Kitas und die hohe Betreuungsquote verstärken die familienfreundliche Ausrichtung des Landes. Auch kulturell und landschaftlich ist Sachsen-Anhalt attraktiv: Kultureinrichtungen und Theater werden aufgrund des guten Angebots überdurchschnittlich besucht und die unberührte Natur bietet umfangreiche Erholungsmöglichkeiten.

Rückkehrertag wird im Rahmen der Fachkräfte-Kampagne beworben

„Sachsen-Anhalt kann's halt." wird im Advent mit eigenen in verschiedenen Städten zu finden sein. Dort wird dann auch auf den jährlichen „Rückkehrertag" am 27. Dezember hingewiesen, der Fachkräfte, Auszubildende und Studierende an sieben Standorten in Sachsen-Anhalt für rund 600 Unternehmen und über 1.000 Jobs begeistern will.

