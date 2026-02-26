JOIN THE NEW WAVE / Feiern folgt heute einem neuen Zeitgeist. Im Berliner Kühlhaus setzt die AIRWAVES®-Community den Trend fresh in Szene

Mars GmbH

Feiern folgt heute einem neuen Zeitgeist. Im Berliner Kühlhaus setzt die AIRWAVES®-Community den Trend fresh in Szene

Die Nacht verliert ihr Feier-Monopol. Eine junge urbane Szene trifft sich bewusst früher - zum Sober Clubbing. Die neue Prime Time beginnt, lange bevor der Tag endet. Echte Begegnungen, Kreativität und Wertschätzung stehen im Fokus, der Hangover fällt aus.

Vor allem die 18- bis 31-Jährigen denken Feiern neu. Die Verbindung zu Gleichgesinnten und das Feiern sind ihnen wichtig, doch sie sind interessiert an neuen Arten des Zusammentreffens, die sie das echte Leben spüren lassen: In einer aktuellen Gen Z-Umfrage[1] zeigt sich jede*r Zweite offen für Sober Clubbing - feiern ohne Alkohol - oder hat bereits Erfahrung damit. Für 67 Prozent ist der Null-Promille-Ansatz ein klares Argument für die neue Club-Kultur, gefolgt von gesundheitlichen Aspekten (53 Prozent) und einer respektvollen Atmosphäre (52 Prozent).

Was passiert, wenn diese "nüchternen" Zahlen live gehen, erleben Sober Clubber*innen heute beim exklusiven Community-Event mit AIRWAVES®. Ab 16 Uhr erwartet das frühe Publikum im Berliner Kühlhaus ein kreatives Setting über zwei Stockwerke, das jede*n aktiv einbezieht. Selbst den Namen der Location könnte man als Anspielung auf den erfrischenden Menthol-Kick von AIRWAVES verstehen.

Wenn die Gen Z das Handy liegen lässt, dann, um teilzuhaben an vielfältigen Erlebnissen, die alle Sinne anregen. Deshalb gibt es nicht nur Deutsch-Rap vom Feinsten mit Live-Performances von badchieff und Josi sowie HAIVAI B, AbuGlitsch, DJ Abla undBeautyinblack, die am DJ-Pult die Energie hochhalten. Abseits des Dancefloors lädt ein interaktiver Playground zum Entdecken und Mitmachen ein. Hier entstehen neue Kontakte und Erlebnisse, die die Community zusammenbringen. Zu diesem Vibe passt der erfrischende Kick von AIRWAVES®: Dragée in den Mund, kurz kauen und tief durchatmen. Der natürliche Menthol-Kick wird zum coolen Begleiter des Events.

Die Veranstaltung in Berlin ist das große Highlight einer Reihe von Co-Creation-Projekten mit AIRWAVES®. Jede Idee wächst in enger Zusammenarbeit mit einem sechsköpfigen Creator-Team, zu dem unter anderem die 26-jährige Influencerin und Sängerin KATI K aus München gehört. Gemeinsam entwickelt das Team Inhalte im direkten Austausch mit der Community. So entstehen Projekte, Challenges und Events aus ihrer Lebensrealität heraus - getragen von Themen, die für die Zielgruppe aktuell relevant sind und echte Verbindung schaffen. KATI K: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Airwaves. Airwaves begleitet mich schon jahrelang und gibt mir immer den perfekten Frischekick, egal ob unterwegs, im Studio oder wenn ich mit Freunden Zeit verbringe."

[1] Umfrage von Norstat zum Thema "Lust auf Sober Clubbing?" mit 500 Teilnehmenden, Deutschland, Januar 2026

