WandelWerker Consulting GmbH zum Wachstumschampion 2026 gekürt: Sicherheitskultur-Experten erreichen nächsten Meilenstein

Wie die Geschäftsführung bekannt gab, gehört die WandelWerker Consulting GmbH laut Focus und Statista zu den Wachstumschampions 2026 und damit zu den neuen Business-Stars Deutschlands, die mit innovativen Ideen, digitaler Stärke und nachhaltigem Denken ganze Branchen prägen. Hierbei hat sich das Unternehmen dem Ziel verschrieben, andere Unternehmen bei der systematischen und nachhaltigen Reduzierung von Arbeitsunfällen zu unterstützen. Unter der Leitung der Gründer Anna Ganzke und Stefan Ganzke konnte sich das mittlerweile rund 25 Mitarbeiter starke Team binnen fünf Jahren zum deutschen Marktführer in diesem Bereich entwickeln.

Geschäftsführer Stefan Ganzke: „Der erste Impuls für die Gründung unseres Unternehmens resultierte aus einem tödlichen Arbeitsunfall bei meinem früheren Arbeitgeber. Die Hauptursache, die den Arbeitsunfall verursacht hat, war menschliches Fehlverhalten. Dabei wurde uns klar, dass Arbeitssicherheit nicht nur die konventionellen technischen, organisatorischen und personenbezogenen Schutzmaßnahmen braucht, sondern auch eine Weiterentwicklung der Sicherheits- und somit auch Unternehmenskultur.“

Heute setzt die Methode der Wandelwerker stets die Organisation und die Menschen in den Mittelpunkt. Ziel ist es, einen offenen Umgang mit Fehlern zu fördern und lernende Organisationen zu entwickeln. So entsteht nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch ein besseres Miteinander und ein spürbar angenehmeres Arbeitsumfeld. Zu diesem Zweck arbeitet das Familienunternehmen ausschließlich mit festangestellten Beratern und Trainern, die ein sechsmonatiges Onboarding durchlaufen, bevor sie Unternehmen begleiten.

Anna Ganzke leitet das Consulting- und Trainingsteam und sorgt dafür, dass die Kunden aus Mittelstand und Konzern eine individuell passende Strategie erhalten und diese auch gemeinsam erfolgreich umgesetzt wird, während Stefan Ganzke sich auf die Bereiche Backoffice-Management, Marketing sowie Vertrieb konzentriert und Unternehmen aktiv bei der Weiterentwicklung ihrer Sicherheitskultur unterstützt. Die Wandelwerker legen dabei besonderen Wert darauf, Unternehmen nicht nur auf dem Papier sicher erscheinen zu lassen, sondern Sicherheit in der operativen Praxis wirksam zu verankern.

„Die Auszeichnung zum Wachstumschampion 2026 ist für uns natürlich ein besonderer Meilenstein. Schließlich bestätigt das nicht nur, dass unser Konzept grundsätzlich gut ankommt, sondern auch, wie rasch der Bedarf an entsprechenden Lösungen steigt. Was wir in Deutschland bereits erreicht haben, wollen wir daher bis 2030 auf ganz Europa ausweiten. Einen ersten Schritt dafür machen wir noch in diesem Jahr: Bis Jahresende werden wir unser Team auf 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergrößert und einen Umsatz von 3,25 Millionen Euro erwirtschaftet haben“, verrät Anna Ganzke abschließend.

Weitere Informationen unter: https://www.wandelwerker.com

