Was ein Arbeitsschutzausschuss wirklich leisten sollte: Stefan Ganzke über zielführende ASA-Praxis und die Erfolgsgeheimnisse der Wandelwerker

Viele Arbeitsschutzausschüsse bleiben hinter ihren Möglichkeiten: kaum Dialog, keine klare Zielsetzung, wenig Wirkung. Während Fachkräfte für Arbeitssicherheit präsentieren, fehlt es an aktivem Austausch. So kommt die Sicherheitskultur kaum voran. Wie kann der ASA wieder echten Mehrwert schaffen?

Mangelnde Klarheit, fehlende Interaktion und geringe Wirksamkeit prägen oft den Arbeitsalltag im ASA mit erheblichen Risiken für Unternehmen. Ohne gemeinsames Verständnis verliert der Ausschuss seine Effizienz, wichtige Maßnahmen bleiben unbesprochen. Das führt dazu, dass Probleme nicht erkannt und Chancen zur Verbesserung ungenutzt bleiben. Dabei ist ein gut funktionierender ASA entscheidend, um den Arbeitsschutz nachhaltig im Unternehmen zu verankern. „Zu häufig laufen Sitzungen im Popcorn-Modus ab: Einzelne melden sich kurz, echte Diskussionen fehlen“, erklärt Stefan Ganzke, Sicherheitsingenieur und Mitgründer der WandelWerker Consulting GmbH.

Lösungswege existieren längst, doch nur, wenn Unternehmen gemeinsam klare Erwartungen, strukturierte Abläufe und echte Beteiligung festlegen, kann der Arbeitsschutzausschuss als nachhaltige Säule für Arbeitssicherheit wirken. „Das Fundament für einen wirksamen ASA ist ein gemeinsames Commitment aller Teilnehmenden, flankiert von frühzeitiger Vorbereitung und abgestimmten Prozessen. Nur dann gelingen Nachhaltigkeit und Innovationskraft im Arbeitsschutz“, betont Stefan Ganzke. Schon über 200 Unternehmen beweisen, wie Arbeitsschutz mit den Wandelwerker-Methoden wirksamer werden kann und Unfallzahlen nachhaltig nachlassen.

Wenn Beteiligung zum Fremdwort wird: Die Realität im Arbeitsschutzausschuss

Leidenschaftliche Diskussionen oder konstruktiver Austausch sind im Arbeitsschutzausschuss (ASA) vieler Unternehmen selten Realität. Stattdessen erleben Fachkräfte für Arbeitssicherheit oft dasselbe Bild: verspätete oder fehlende Führungskräfte, passive Teilnehmende und wenig echte Beteiligung. „Die Präsentation wichtiger Kennzahlen wird zur Einbahnstraße: Entscheidungsträger lassen sich berieseln, statt ihre Rolle aktiv wahrzunehmen,“ beschreibt Stefan Ganzke, Sicherheitsingenieur und Mitgründer der WandelWerker Consulting GmbH. Spätestens wenn Unfallzahlen steigen oder gesetzliche Anforderungen verschärft werden, wird deutlich, wie wenig der ASA zur aktiven Prävention beiträgt. Die Folgen: ausbleibende Maßnahmen, ineffiziente Nutzung der Zeit und eine stagnierende Sicherheitskultur. Selbst in formal korrekt durchgeführten Sitzungen fehlt oft der Mehrwert, wenn Inhalte, Rollen und Erwartungen ungeklärt bleiben. „Ohne gemeinsame Zielsetzung steht der ASA vor einem Berg offener To-dos und unklarer Verantwortlichkeiten und damit bleibt auch die Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes auf der Strecke“, warnt Stefan Ganzke.

Der Weg zu einem nachhaltigen ASA: Warum klare Strukturen und Gesprächskultur entscheidend sind

„Der effektivste Lösungsansatz ist ein gemeinsames Commitment aller Teilnehmer:innen, das auf klaren Erwartungen, Vorbereitung und Interaktion basiert,“ betont Stefan Ganzke. „Nur so kann das Gremium als Motor für Arbeitssicherheit und nachhaltige Prävention wirken.“ Erfahrungen aus hunderten Unternehmen zeigen: Ein wirksames ASA-Meeting braucht Dialogkultur, durchdachte Planung und klare Prozesse. Zu Beginn müssen zentrale Fragen gemeinsam geklärt werden: Welche Ziele stehen im Fokus? Welche Themen erfordern Diskussion? Wer übernimmt Verantwortung und wie werden Ergebnisse überprüft?

„Wenn Teilnehmer nur zuschauen, weil sie ihre Rolle nicht verstehen, entsteht kein Mehrwert. Es braucht feste Strukturen und Aufgaben, mit denen sich alle identifizieren können,“ so Ganzke. Schon bei der Einladung muss klar sein, wer welche Rolle hat, wie die Agenda aussieht und welche Unterlagen benötigt werden. Entscheidende Rollen sollten zwei bis drei Wochen vorher einbezogen, Themen frühzeitig gesammelt und Schwerpunkte gemeinsam priorisiert werden. Im Mittelpunkt stehen keine Routinefragen, sondern operative und strategisch relevante Themen mit echter Entscheidungskompetenz. „Hier trennt sich die Spreu vom Weizen: Ein ASA, das sich in Schuldzuweisungen oder Nebenschauplätzen verliert, erzeugt Frust statt Fortschritt. Nur gezielte Maßnahmen mit echter Beteiligung verankern Sicherheitsbewusstsein im Unternehmen,“ so Stefan Ganzke.

Den Arbeitsschutzausschuss als zukunftsfähiges Steuerungsgremium verstehen

1. Klare Erwartungshaltung: Basis für Vertrauen und Effizienz

Eine klar abgestimmte Erwartungshaltung ist der Schlüssel zu Vertrauen und Effizienz im Arbeitsschutzausschuss (ASA). „Oft haben Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Werksleitung und Betriebsrat unterschiedliche Vorstellungen vom Nutzen des ASA“, erklärt Stefan Ganzke von der WandelWerker Consulting GmbH. In moderierten Workshops erarbeiten alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis von Zielen, Rollen und Entscheidungswegen. Dieser Konsens schafft die Basis für wirksame Prozesse, klare Kommunikation und echte Beteiligung. „Aus einer klaren Erwartungshaltung entsteht mehr Engagement und eine höhere Wirksamkeit, weil alle auf Augenhöhe mitwirken“, so Stefan Ganzke.

2. Strukturierte Vorbereitung, digitale Einladungen, abgestimmte Tagesordnung

Struktur und frühzeitige Planung sind entscheidend für wirksame ASA-Sitzungen. „Zu kurzfristige Einladungen, unklare Agenden und fehlende Nachbereitung führen zu schlechten Ergebnissen“, betont Stefan Ganzke. Idealerweise werden Termine zu Jahresbeginn abgestimmt und per digitaler Einladung koordiniert. Die Agenda sollte mindestens zwei Wochen vorher mit zentralen Mitgliedern erstellt, um Aktionslisten ergänzt und an alle versendet werden. So bleibt der Fokus auf strategisch wichtigen Themen wie Prävention und Sicherheitskultur. „Strukturierte Vorbereitung macht den ASA zum Katalysator für echte Verbesserungen“, so Stefan Ganzke.

3. Interaktivität durch Workshops und Gruppenarbeit: Der Schlüssel für die Praxis

PowerPoint-Präsentationen haben im Arbeitsschutzausschuss ihren Platz, doch echte Fortschritte entstehen durch interaktive Formate. „Schon kleine Veränderungen, wie interaktive Tagesordnungspunkte oder Kleingruppenarbeit, verändern die Dynamik sofort“, erklärt Stefan Ganzke. In gut funktionierenden ASAs werden Maßnahmen gemeinsam erarbeitet, Verantwortlichkeiten geklärt und Lösungen im Team entwickelt. Besonders Kleingruppen, die ihre Ergebnisse im Plenum vorstellen, fördern Engagement und Kreativität. Visuelle Hilfsmittel wie Flipcharts oder Metaplanwände unterstützen eine aktive Diskussion und ermöglichen den Teilnehmenden, Verantwortung zu übernehmen und die Umsetzung aktiv mitzutragen.

4. Keine Schuldzuweisungen, sondern konstruktive Fehlerkultur schaffen

Ein großer Hemmschuh für wirksame ASA-Sitzungen sind Schuldzuweisungen. „Wenn Fehler nur sichtbar gemacht oder Unerledigtes bloßgestellt wird, schalten viele innerlich ab“, warnt Stefan Ganzke. Deshalb sind klare Vereinbarungen nötig: Fehler sollen konstruktiv und idealerweise vorab besprochen werden. Im Fokus stehen Lösungen, nicht Schuldige. Regeln gegen Schuldzuweisungen und die aktive Unterstützung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit fördern eine offene Fehler- und Feedbackkultur, die Herausforderungen gemeinsam angeht, aus Fehlern lernt und den Arbeitsschutz langfristig stärkt.

5. Nachhaltigkeit sichern durch klare Nachbereitung und wiederkehrende Evaluation

Maßnahmen enden nicht mit dem Sitzungsprotokoll. Verantwortlichkeiten müssen klar vergeben, To-dos nachverfolgt und Ergebnisse transparent gemacht werden. „Erinnerungen sollten digital erfolgen, und regelmäßige Erfolgskontrollen zeigen, wo der ASA wirklich wirkt“, empfiehlt Stefan Ganzke. So lässt sich nachvollziehen, was umgesetzt wurde und wo nachgesteuert werden muss. Sicherheitskultur-Assessments bieten zudem die Möglichkeit, Stärken und Schwächen zu erkennen und gezielt zu verbessern.

Fazit: Arbeitsschutz neu denken und wirksam gestalten

Mit der WandelWerker Consulting GmbH zeigen Anna und Stefan Ganzke, wie ein gelebter Arbeitsschutz entsteht, der nicht als ein notwendiges Übel wahrgenommen wird. Durch individuelle Strategien, Befähigung der Menschen, eine bessere Kommunikation sowie eine wirksame Organisationsstruktur und verhaltensbasierten Elementen. Über 200 Unternehmen profitieren bereits von diesem Ansatz. „Wir erleben immer wieder, welchen Einfluss eine funktionsfähige und gemeinsam getragene Organisationsstruktur auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz im Unternehmen hat. Es lohnt sich, an diesen Stellschrauben zu drehen, um Arbeitsunfälle und unsichere Situationen nachhaltig zu reduzieren“, betont Stefan Ganzke. Richtig umgesetzt wird der Arbeitsschutzausschuss vom Pflichttermin zum wirksamen Hebel: „Ein wirksamer Arbeitsschutzausschuss ist gestaltbar, wenn die richtigen Weichen gestellt werden.“ Beteiligung, Struktur und klare Verantwortung machen den Unterschied: Zum Schutz der Mitarbeitenden und zum Vorteil des gesamten Unternehmens.

