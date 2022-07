Hotel & Alpin Lodge Der Wastlhof ****

Wandern, Genießen und Ruhe finden, das ist der Wildschönauer-Bergsommer

Die Wildschönau ist eine versteckte Perle inmitten der Kitzbüheler Alpen. Alte Bauernhäuser, urige Almen und eine sanfte Bergwelt prägen das Bild. 4200 Einwohner leben in den vier Kirchdörfern Niederau, Oberau, Auffach und Thierbach. Urlauber schätzen die Herzlichkeit, die gelebten Traditionen, die enge Verbundenheit mit der Geschichte und der Sagenwelt sowie die Natur, die sich bei verschiedenen Freizeitaktivitäten entdecken lässt.

Wanderer freuen sich über ein 300 Kilometer umfassendes Wanderwegenetz, in dem Sportliche ebenso ihre Route finden wie Genießer und Familien. Die Wanderwege schlängeln sich über die Gipfel und durch das idyllische Hochtal mit saftigen Almwiesen und traumhaften Ausblicken.

Wer es gemütlich angehen lassen möchte, genießt die ersten Höhenmeter einfach bei einer Bergbahnfahrt, die mit der Wildschönau Card ebenso kostenlos ist wie das geführte Wanderprogramm mit routinierten Guides.

Die Wildschönau Card gibt es für jeden Übernachtungsgast gleich bei der Anmeldung und zwar umsonst. In der Karte sind einige Gratisleistungen enthalten: die Nutzung der Bergbahnen in der Wildschönau, geführte Wanderungen, Eintritte für Museen, Schwimmbad und Tennisplatz sowie die kostenlose Teilnahme am Kinderprogramm. Darüber hinaus erhalten Urlauber zahlreiche Vergünstigungen bei Freizeitaktivitäten.

In der Wildschönau ist die Welt halt noch in Ordnung. Das ganze Jahr über haben Gäste Gelegenheit, die besonderen Bräuche und die tief verwurzelten Traditionen kennen zu lernen. Ganz besonders schätzen die Urlaubsgäste aber die herzliche Gastfreundschaft. Hier werden Fremde schnell zu Freunde.

Eine besonders charmante und herzliche Gastgeberfamilie ist Familie Brunner vom 4-Sterne-Hotel Wastlhof in Niederau. "Willkommen", "Wohlfühlen" & "Wastlhof" verbindet nicht nur der Anfangsbuchstabe, sondern alle die Ideen und Angebote, mit denen Ihr Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Die Stunden im Relax-Garten mit dem großzügigen Freiluft-Pool, in dem sich die Gipfel und der Himmel spiegeln. Ein Sonnentag, an dem Sie sich aufs Fahrrad schwingen oder zu einer Wandertour aufbrechen. Die Zeit, die Sie mit Ihrer Familie teilen oder sich ganz allein gönnen, um in die zauberhafte Naturlandschaft der Wildschönau einzutauchen. Die Momente stillen Genießens in den ruhigen Ecken dieses Familienhotels.

Damit es Ihnen bei Ihrem Urlaub an nichts mangelt, umfasst der 4-Sterne-Service auch viele kleine, liebenswürdige Details. Zu jeder Jahreszeit erleben Sie im Wastlhof liebens- und lebenswerte Momente, die Sie stets in guter Erinnerung behalten werden. Was auch immer Sie sich gönnen, es wird Ihnen großzügig zuteilwerden. Dafür steht die Familie Brunner mit ihrem guten Namen und das Team vom Wastlhof mit seiner Begeisterung.

Die Wastlhof 7=6 Vorteilswochen in der Zeit vom 25.06. - 02.07., 10.09. - 17.09. und 08.10. - 16.10.2022

Buchbar Samstag bis Samstag oder Sonntag bis Sonntag. 7 Tage bleiben und nur 6 Tage bezahlen. 1 Urlaubstag wird Ihnen geschenkt! Weitere Informationen finden Sie unter: www.hotelwastlhof.at

