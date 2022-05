Hotel & Alpin Lodge Der Wastlhof ****

Familienerlebnis im Freizeitpark Drachental Wildschönau

Bild-Infos

Download

Wildschönau (ots)

Manchmal traut man seinen Augen nicht. Mitten in der Wildschönau in Tirol - um genau zu sagen in Oberau - steht ein zehn Meter hoher Drache. Das Wahrzeichen vom Familienerlebnis-Freizeitpark Drachental. Hier heißt es nun, ob Sommer oder Winter, Spiel, Spaß und Spannung für die ganze Familie.

In dem großzügig angelegten Outdoor-Park warten eine ganze Menge Attraktionen auf kleine und große Entdecker. Im Drachen selbst gibt es Kegelbahnen, Kletternetze, Spielräume und das erste 5D-Kino in ganz Tirol! Auf dem 600 Quadratmeter großen See gibt es bewegliche Holzflöße, eine Spieleinsel und auch eine Relaxzone. Mehr Action verspricht der Sprungturm: Aus zwei, drei oder sogar fünf Metern Höhe kann man hier auf einen 120 Quadratmeter großen Airbag springen. Kleinere Sprünge kann man in der Trampolinanlage machen.

Ballliebhaber werden im Funcourt voll auf ihre Kosten kommen: Ob Fußball, Basketball oder Volleyball, hier ist alles dabei, sogar eine Stockschießbahn: Diese Sportart ist in der Region verankert und wird hier gern gespielt. Zudem gibt es Mountainbike-Trails für Kinder und eigene Strecken für Jugendliche.

Das absolute Highlight im Familienerlebnis Drachental ist jedoch der "Drachenflitzer". Der spektakuläre Alpine Coaster zieht sich über rasante zwei Kilometer. Nach oben geht es mit den Schlitten ganz gemütlich. Am höchsten Punkt angekommen geht es dann über 1.355 Meter achterbahnmäßig durch drei spektakuläre Kreisel und zahlreiche Kurven nach unten. Die Bahn ist mit den neuesten Sicherheitsstandards ausgestattet und damit der modernste Alpine-Coaster, den es gerade gibt.

Ein Tag ist einfach zu wenig, um all die Attraktionen im Freizeitpark zu durchleben. Aber nicht nur das, die Wildschönau selber bietet viele Aktivitäten für Familien an. Kurz gesagt, eine Region ideal für Ihren Familienurlaub. Besonders das 4-Sterne-Hotel Wastlhof empfiehlt sich als perfekte Adresse für Groß und Klein, Alt und Jung. Zum einen ist der Freizeitpark Drachental in wenigen Autominuten vom Hotel aus erreichbar und zum anderen bietet das Hotel viel Spaß und Unterhaltung für Kinder, aber auch Zeit zur Entspannung für die Eltern.

In der Hotelanlage gibt es einen großen Spielraum mit vielen Optionen und ein Spielplatz im Freien bietet Platz zum Austoben. Ein besonderes Highlight für die Kids ist aber der hoteleigene Reitstall mit über 15 liebevoll ausgebildeten Pferden verschiedenster Größe und Art. Ob mit oder ohne Reiterfahrung bereiten die sanften Vierbeiner ein unvergessliches Urlaubserlebnis. Von ersten Erfahrungen mit den Ponys bis zur Reitschule für Kids und Teens, mit individueller Abstimmung auf die Reitschüler, bietet der Wastlhof ein breitgefächertes Programm.

Familien-Vorzugswochen bis 23.10.2022 In dieser Zeit urlauben Kinder bei einer Wochenbuchung ganz besonders günstig! (Preis pro Kind/Woche immer im Zimmer mit 2 Vollzahlern ab einer Wochenbuchung) Hotel & Alpin Lodge Wastlhof:

0 - 6 Jahre: im Elternzimmer kostenlos

7 - 14 Jahre: im Elternzimmer Alpenrose Euro 406,-

ab 15 Jahre minus 20 % Erm. vom ErwachsenenpreisBei einem Aufenthalt von weniger als einer Woche gelten die allgemeinen Kinderermäßigungen.

Kinderabendprogramm in den Sommerferien (Juli/August):

Spieleabend, Schnitzeljagd, Ponyspiele mit Preisverteilung, Kinderquiz uvm.

Original-Content von: Hotel & Alpin Lodge Der Wastlhof ****, übermittelt durch news aktuell