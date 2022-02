Freiraum mit Stil - die Wastlhof Alpin Lodge **** in der Wildschönau in Tirol

Hotel & Alpin Lodge Der Wastlhof ****

Die Wastlhof Alpin Lodge ist ein Refugium zum Wohlfühlen. Mit Offenheit nach draußen, Behaglichkeit nach innen und viel Privatsphäre. Alle 14 Suiten sind ausgestattet mit Echtholzböden sowie natürlichen Materialien und Stoffen, für eine behagliche und gesunde Wohnqualität. Ein Fitness- und ein Skiraum befinden sich ebenfalls in der Alpin Lodge. Vom eigenen Tiefgaragenstellplatz aus geht es direkt mit dem Aufzug zur Suite. Ein unterirdischer Verbindungsgang führt Sie komfortabel und geschützt ins Restaurant, zu den Pools und in den Wellnessbereich vom dazugehörigen Hotel. Die Kissen sind bereits aufgeschüttelt, die Frotteetücher für Sie bereitgelegt - jetzt brauchen Sie nur noch zu entscheiden, welcher Lodge-Typ Sie sind: Für Genießer - die Penthouse-Sui "Rosskopf" Sie wissen, wie man das Leben genießt. Im Urlaub lassen Sie sich von der Morgensonne wachkitzeln und vom Rhythmus der Natur durch den Tag begleiten. Wenn Sie im großzügig angelegten Relax-Garten ins kühle Nass des hoteleigenen Outdoor-Pools eintauchen, lassen sie den Alltag von sich abperlen. Bei entspannten Wanderungen genießen Sie die Schönheit der Tiroler Bergwelt. Bei einem dampfenden Kaiserschmarrn oder einem knusprigen Schnitzel zelebrieren Sie die Lust am Leben. Zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer machen die Penthouse-Suite "Rosskopf" zum Refugium, das Sie großzügig mit Ihrer Familie oder mit Freundinnen und Freunden teilen. Und vor ihrem Balkon liegt Ihnen die Wildschönau zu Füßen, Tag und Nacht. Für Aktive - die Familien-Suite "Lahnerköpfl" Sport ist Ihre Leidenschaft. Wenn Sie sportlich neue Herausforderungen suchen, auf dem Weg zum Gipfel ans Limit gehen oder bei ausgedehnten Wanderungen die Landschaft erkunden, dann schlägt das Herz höher. Diese Suite in der Wastlhof Alpin Lodge ist Start und Ziel für sommerlichen Aktivitäten in der Wildschönau - denn hier ist man mittendrin in einem der vielfältigsten Natursportgebiete Tirols. Die Familiensuite "Lahnerköpfl" bietet außerdem reichlich Platz zum Ausruhen und Kraft tanken, eine Infrarotkabine als private "Wärmestube" inklusive. Na, wie sieht's aus? Ist der Koffer schon gepackt? Zum Relaxen - das Studio "Sonnberg" Wärme, Wohlfühlen, Wellness - Ihr Körper wird Sie lieben. Sich "draußen" richtig auszupowern, den Charme der wilden Bergwelt bei Wind und Wetter auszukosten, Zeit intensiv zu nutzen - das ist die eine Seite Ihres Urlaubs im Wastlhof. Die andere zeigt sich dort, wo man die Uhr vom Handgelenk nimmt, das Handy stumm schaltet und dorthin findet, wo man mit sich ganz im Reinen ist. Das ist das "Drinnen" im Wastlhof. Im "Beauty- und Vitalreich" und im geschützten Relax-Garten mit dem großen Pool können Sie Ihren persönlichen Freiraum nach Lust und Laune gestalten. Sie finden dort so viel Ruhe und Geborgenheit, wie Sie sich wünschen. Ihr großzügiges Studio "Sonnberg" in der Alpin Lodge ist nur ein paar Schritte entfernt. Klingt das verlockend? Auch für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. Die Wastlhof-Wohlfühlpension beinhaltet:

ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Vitalecke, Teebar und frisch gepressten Säften

am Sonntag ein Langschläferfrühstück bis 12:00 Uhr

nachmittags Kuchen, Obst und Snacks vom Buffet (13:00Uhr - 17:00Uhr)

abends Vorspeisen- und Salatbuffet sowie drei Menus zur Wahl (1 x vegetarisch) oder Themenbuffet

wöchentlich 1 x Galadinner mit 6 Gängen

Dessert- und Käsebuffet

ganztags Saftbar mit alkoholfreien Erfrischungsgetränken und Granderwasserbrunnen

