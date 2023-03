Autorin Nicole Staudinger

Unkommuniziert gekündigt

Frauen sind bei Gehaltsverhandlungen nach wie vor zurückhaltend

Köln (ots)

Mitte Februar verkündete die Vorsitzende des Bundesarbeitsgerichts ein Urteil, welches vermutlich in die Geschichte eingehen wird. Der Klage einer Frau, die genauso viel Geld wie ihr männlicher Kollege verdienen wollte, wurde stattgegeben. Auch wenn der Arbeitgeber sich mit "Der andere habe halt besser verhandelt" verteidigte, ließ das Gericht diese Begründung nicht gelten und unterstellte diesem stattdessen "Diskriminierung des Geschlechts".

Dieses Gerichtsurteil ist ein Meilenstein in Richtung Gleichberechtigung, aber Bestsellerautorin und Schlagfertigkeits-Trainerin Nicole Staudinger erinnert: "Wir dürfen darauf weder vertrauen noch uns ausruhen".

Aus ihren Erfahrungen ist es nach wie vor so, dass sich Frauen in Unternehmen mit ihren eigenen Gehaltsverhandlungen sehr schwertun: "Vermutlich wäre es für uns einfacher für unsere Freundin zu verhandeln als für uns selbst. Das Gerichtsurteil ist, zwar definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, aber es befreit uns nicht vor der Eigenverantwortung der Kommunikation".

Doch was passiert, wenn man es nicht schafft seinen Wunsch, oder besser seine Forderungen nach mehr Gehalt oder anderen Leistungen direkt bei den Vorgesetzten zu kommunizieren? Ein ständiges Gefühl von Ungerechtigkeit schleicht sich ein und wird zum ständigen Begleiter. "Ich erlebe oft Frauen, die vergeblich darauf hoffen, dass der Chef oder die Chefin von selbst mit einer Gehaltserhöhung ums Eck kommen", so Staudinger.

Dieser Umstand führt leider dazu, dass die Wünsche nach dem eigenen Wachstum oft unausgesprochen bleiben und daraufhin die innerliche und auch die tatsächliche Kündigung folgen. Daher rät Staudinger: "Sucht doch bitte auch von Euch das Gespräch! Und wenn es ein Gespräch zur Gehaltsverhandlung ist, darf das alleinige Argument 'Ich will so viel verdienen, wie mein Kollege' gerne noch mit den eigenen unverzichtbaren Leistungen für die Firma unterstützt werden".

