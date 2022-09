Autorin Nicole Staudinger

Schlagfertigkeit braucht Authentizität: Nicole Staudinger gibt Online-Seminar für Krebspatient:innen

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Tendenz steigend. Was die Diagnose bedeutet weiß, Deutschlands einzige Schlagfertigkeitstrainerin nur für Frauen, Nicole Staudinger. An ihrem 32. Geburtstag bekam die Mutter von zwei kleinen Kindern die Diagnose Brustkrebs. Sie ließ sich ihre Brüste entfernen. Das nicht nur ihr ganzes Leben, sondern auch ihre Sicht auf die Schlagfertigkeit geändert. Diese ist für die geborene Kölnerin keine Frage der Rhetorik, sondern eine Lebenseinstellung.

Verbale Attacken kommen immer unerwartet. Besonders, während einer Brustkrebsbehandlung, wenn Frauen nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihre Weiblichkeit kämpfen, fühlen sich Krebspatientinnen noch verwundbarer. Weil wir nie sicher wissen, warum wir verbal angegriffen werden, entscheidet unsere Haltung über den Umgang damit. Auch gegen verbale Attacken können Frauen sich rüsten. Die erfahrene Trainerin, die ebenfalls für Unternehmen wie SAP oder Behörden wie die Bundeswehr arbeitet, zeigt in ihren Trainings Stolperfallen auf und benennt Tipps und Tricks für ein schlagfertiges, selbstbewusstes Auftreten.

Schlagfertigkeit braucht Authentizität.

Für Frauen ist das eine besondere Herausforderung, denn der Erwartungsdruck ist hoch. Frauen müssen Kinder, Karriere und Haushalt lässig unter einen Hut bringen und selbstverständlich auch optisch eine gute Figur machen. Dieser Spagat ist nicht zu schaffen und während einer Krebserkrankung ist es noch schwieriger. Nicole Staudinger ist eine gefragte Rednerin in Kliniken und bei Selbsthilfegruppen. Sie gibt keine Ratschläge, denn das sind auch Schläge. Sie bestärkt Frauen in Ihrer Authentizität. "Wer sich selbst als unperfekt akzeptiert, erschafft sich eine elementare Voraussetzung für Schlagfertigkeit", sagt die Autorin.

Nicole Staudingers Definition von Schlagfertigkeit entstand während ihrer Krebstherapie und prägt ihre Seminare bis heute. "Schlagfertigkeit hat nur bedingt etwas mit rhetorischen Fähigkeiten zu tun, es ist eine Lebenseinstellung, die sich als Haltung äußerlich bemerkbar macht. Wer darf mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen, und wer nicht das entscheide ich und so reagiere ich."

Nicole Staudinger steht für alles, was Frauen stark macht und bietet deshalb anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober am 06.10.2022 ein kostenloses Schlagfertigkeits-Onlineseminar für Krebspatient:innen an. Mehr Informationen unter www.akademe-staudinger.de

