Andreas Winhart MdL: Pflege in Bayern weiterhin unterfinanziert - Die AfD liefert konstruktive Lösungen statt warmer Worte

München (ots) - Der Bestand an Sozialwohnungen in Deutschland ist in den letzten 20 Jahren um zwei Drittel gesunken. Daran hat die CSU als Regierungspartei einen erheblichen Anteil. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat bis 2025 den Bau von zehn Millionen staatlichen Wohnungen versprochen. Davon wurden ...

mehr