"Was zählt und was prägt": 15 Jahre ICON Magazin

Jubiläumsausgabe mit "Visionator" Arnold Schwarzenegger erscheint am 25. und 26. September in WELT AM SONNTAG

Berlin (ots)

15 Jahre ICON, das ist 15 Jahre das Schönste aus Mode, Design, Beauty, Reise, Uhren und Schmuck. Seit 2006 steht das Stilmagazin, das der WELT AM SONNTAG beiliegt, für Luxus mit Seele und präsentiert Ikonen, Könner und Visionäre.

Zum Jubiläum titelt ICON mit einer internationalen Ikone: Arnold Schwarzenegger ist der "Visionator". Ob als Bodybuilder, Schauspieler oder Politiker, der gebürtige Österreicher hatte immer auch eine Vision, über die der heute 74-jährige im Interview mit ICON in Kalifornien spricht. Fotograf Michael Muller hat dafür Arnold Schwarzenegger und seine Tochter Christina in Malibu sowie in der windumtosten Mojave-Wüste modisch in Szene gesetzt, wo dieser als Gouverneur von Kalifornien 2008 einen Windpark errichten ließ.

Außerdem hat ICON für die Jubiläumsausgabe Brad Pitt zum Coffee Break getroffen sowie Kate Winslet zu einem Gespräch über Selbstbestimmung und innere Gelassenheit. Star-Architekt Peter Marino erzählt im Interview auf den Hamptons von seiner Kindheit, seiner Prägung durch Warhol und seiner Liebe zur Kunst. Wie diese sich in einem Kunstmarkt einer neuen, digitalen Generation entwickelt und welche Bedeutung Nachhaltigkeit für sie hat, sagt Artnet-Kunsthändlerin Sophie Neuendorf, die ICON im malerischen Ort Positano in Italien traf und von dort aus für die Leserinnen und Leser auf eine ikonische Reise an der Amalfiküste ging.

Chefredakteurin Inga Griese: "Seit 15 Jahren steht ICON für die Freude an den schönen und wertigen Dingen des Lebens, inspiriert mit Ikonen und Geschichten und zeigt, was zählt und was prägt. Luxus ist auch eine Besinnung auf Nachhaltigkeit, die zu unserer redaktionellen Vision gehört. Ich bin dankbar für das tolle Team, das ICON mit wunderbarer Kreativität und Können zu einem so ikonenhaften Stilmagazin macht."

Die Jubiläumsausgabe von ICON erscheint am 25. und 26. September in WELT AM SONNTAG und wird somit erstmals auch in der neuen samstäglichen Frühausgabe der Sonntagszeitung platziert. Außerdem publiziert ICON mit dieser Ausgabe erstmals auch eine "Collector's Issue", die in einer veredelten Form produziert und zusätzlich an besonders attraktive Zielgruppen im Luxusmarkt distribuiert wird.

Carola Curio, Publisher ICON: "ICON hat sich in 15 Jahren zum Markt- und Innovationsführer im Supplement-Markt entwickelt und positioniert sich heute mit High-End-Themen zu Luxus und Ästhetik als führendes Stilmagazin im deutschsprachigen Raum. Durch die Beilegung in WELT AM SONNTAG erreichen wir mit ICON eine kaufstarke Zielgruppe und können für unsere Werbekunden eine Mindestdruckauflage von 250.000 Exemplaren garantieren, die wir für die Jubiläumausgabe sogar auf 350.000 erhöht haben."

ICON erscheint neunmal jährlich in WELT AM SONNTAG und ist das Kernstück der ICON Group, die zudem die Magazine Mr ICON, UHREN und Die Stilisten Hamburg sowie die digitalen Angebote iconmagazine.de sowie bei Instagram icon.magazin veröffentlicht.

